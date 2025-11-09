Ο μακροβιότερος γάμος στον κόσμο: Το μυστικό του ζευγαριού από το Μαϊάμι που μετρά 83 χρόνια μαζί

Η Ελεανόρ, 107 ετών και ο Λάιλ Γκίτενς, 108 ετών, από το Μαϊάμι αποκάλυψαν το μυστικό της σχέσης τους και είναι απλό.

Στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα ζευγάρι γράφει ιστορία ως το μακροβιότερο παντρεμένο ζευγάρι του πλανήτη και αποδεικνύει ότι η αληθινή αγάπη δεν γνωρίζει ηλικία, ούτε ημερομηνία λήξης. Η Ελεανόρ Γκίτενς, 107 ετών, και ο σύζυγός της, Λάιλ Γκίτενς, 108 ετών, είναι παντρεμένοι εδώ και 83 χρόνια και, όπως δήλωσαν, η βάση της μακρόχρονης σχέσης τους συνοψίζεται σε μια απλή φράση: «Αγαπάμε ο ένας τον άλλον».

Η επιβεβαίωση του ρεκόρ έγινε από την επιτροπή της LongeviQuest, οργανισμού που καταγράφει επιτεύγματα μακροζωίας παγκοσμίως. Χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό γάμου του ζευγαριού από το 1942, επίσημα στοιχεία απογραφής και άλλα ιστορικά αρχεία, ο οργανισμός ανακήρυξε τους Ελεανόρ και Λάιλ ως το ζευγάρι με τον μακροβιότερο γάμο στον κόσμο, αλλά και ως το γηραιότερο εν ζωή ζευγάρι.

Η ιστορία τους ξεκινά το 1941, σε έναν αγώνα μπάσκετ του Πανεπιστημίου Clark Atlanta. Ο νεαρός τότε Λάιλ αγωνιζόταν για την ομάδα του πανεπιστημίου, ενώ η Ελεανόρ βρισκόταν στην κερκίδα. Κανείς από τους δύο δεν φανταζόταν ότι εκείνη η τυχαία γνωριμία θα οδηγούσε σε έναν από τους πιο ανθεκτικούς γάμους της σύγχρονης ιστορίας. Ένα χρόνο αργότερα, στις 4 Ιουνίου 1942, παντρεύτηκαν στην Τζόρτζια, κυριολεκτικά μέσα σε τρεις μέρες άδειας που πήρε ο Λάιλ από τον στρατό, καθώς ετοιμαζόταν να υπηρετήσει στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ζωή δεν στάθηκε εύκολη. Ο Λάιλ στάλθηκε στην Ιταλία με την 92η Μεραρχία Πεζικού, ενώ η Ελεανόρ, έγκυος στο πρώτο τους παιδί, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να επιβιώσει μόνη της. Δούλευε ως υπεύθυνη μισθοδοσίας σε εργοστάσιο αεροπορικών εξαρτημάτων, ενώ η επικοινωνία του ζευγαριού γινόταν μόνο μέσω επιστολών, οι οποίες πολλές φορές λογοκρίνονταν αυστηρά από τον στρατό. Παρ’ όλα αυτά, η σταθερότητα του δεσμού τους άντεξε ακόμα και εκείνη την περίοδο.

Μετά τον πόλεμο, η Ελεανόρ και ο Λάιλ επανενώθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου ξεκίνησαν μια νέα ζωή. Και οι δύο εργάστηκαν στη δημόσια διοίκηση, ενώ συνέχισαν να μαθαίνουν και να εξελίσσονται. Η Ελεανόρ ολοκλήρωσε διδακτορικό στην αστική εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο Fordham σε ηλικία 69 ετών, αποδεικνύοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Το ζευγάρι ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, με αγαπημένο προορισμό της Ελεανόρ τη Γουαδελούπη.

Μετά από δεκαετίες στη Νέα Υόρκη, οι δύο τους μετακόμισαν στο Μαϊάμι για να βρίσκονται κοντά στην κόρη τους, την Άντζελα. Αν και ο Λάιλ παραδέχεται ότι του λείπει η παλιά τους ζωή στην πόλη που μεγάλωσαν μαζί, λέει πως είναι ευγνώμων για κάθε στιγμή που περνά στο πλευρό της γυναίκας του. «Απολαμβάνουμε τον χρόνο που περνάμε μαζί και έχουμε κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μας», δήλωσε σε βίντεο της LongeviQuest.

Σήμερα, οι Ελεανόρ και Λάιλ Γκίτενς δεν εκπροσωπούν απλώς ένα ρεκόρ, αλλά μια ανεκτίμητη υπενθύμιση ότι η αληθινή αγάπη βασίζεται στην αμοιβαία φροντίδα, την υπομονή και τη βαθιά εκτίμηση του ενός για τον άλλον — αξίες που κράτησαν αναλλοίωτες για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες.