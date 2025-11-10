Οι 3 πιο συνηθισμένες φαντασιώσεις είναι αυτές που νομίζεις και ξέρουμε τι αποκαλύπτουν

«Οι φαντασιώσεις δεν έχουν τόσο να κάνουν με το περιεχόμενο, όσο με το πώς νιώθουμε ως συνέπεια αυτού που συμβαίνει – και αυτό είναι συνήθως ένα συναίσθημα ή μια δυναμική που λείπει από την ερωτική μας ζωή»

Τι είναι οι σεξουαλικές φαντασιώσεις; Είναι, όπως λέει και το ένα σκέλος, φανταστικά σενάρια που ερεθίζουν ή διεγείρουν το μυαλό. Και μάντεψε, το 97% των ανθρώπων έχει σεξουαλικές φαντασιώσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι συχνές. Δεν το λέμε εμείς, το λέει στο βιβλίο του «Tell Me What You Want», ο Δρ Τζάστιν Λεχμίλερ, σεξολόγος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, ο οποίος διεξήγαγε μια μεγάλη κλίμακας έρευνα σε πάνω από 4.000 άτομα σχετικά με τις φαντασιώσεις τους.

Σύμφωνα με άλλες μελέτες, οι πιο συνηθισμένες φαντασιώσεις των ανθρώπων είναι να κάνουν σεξ σε ασυνήθιστα μέρη ή να κάνουν σεξ με κάποιον άλλο, εκτός από τον σύντροφό τους. Ωστόσο, παρόλο που αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής, μπορούν να προκαλέσουν ρήξεις στη σχέση μας. Στην εφημερίδα Telegraph, αναφέρεται ότι το 70% των ανθρώπων πιστεύουν ότι οι σύντροφοί τους μπορεί να φαντασιώνονται κάποιον άλλο, με τους άντρες να είναι πιο ανίδεοι από τις γυναίκες όσον αφορά στις σεξουαλικές επιθυμίες των συντρόφων τους.

Γιατί έχουμε σεξουαλικές φαντασιώσεις;

«Οι φαντασιώσεις δεν έχουν τόσο να κάνουν με το περιεχόμενο, όσο με το πώς νιώθουμε ως συνέπεια αυτού που συμβαίνει – και αυτό είναι συνήθως ένα συναίσθημα ή μια δυναμική που λείπει από τη σεξουαλική μας ζωή», εξηγεί η Λοχάνι Νόορ, ψυχοσεξουαλική ψυχοθεραπεύτρια. Φυσικά, στις σχέσεις μπορεί να προκύψουν προβλήματα όταν οι δύο σύντροφοι δεν είναι σε συγχρονισμό ή δεν γνωρίζουν τις σεξουαλικές φαντασιώσεις του άλλου. «Έχω συναντήσει ζευγάρια που είναι πολύ ευτυχισμένα στη σχέση τους και στη συνέχεια μοιράζονται τις φαντασιώσεις τους», σημειώνει στη συνέχεια η ίδια. «Αυτό δημιουργεί τότε διαφωνίες στη σχέση».

Οι ασυμβίβαστες φαντασιώσεις μπορούν επίσης να δημιουργήσουν προβλήματα. «Ίσως το ένα άτομο θέλει να πραγματοποιήσει τη φαντασίωσή του, αλλά ο σύντροφός του δεν θέλει. Ή απλά δεν τους αρέσει η φαντασίωση του συντρόφου τους. Σε όλα τα χρόνια που εργάζομαι ως σεξολόγος, είναι σπάνιο δύο άτομα να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο – οπότε, η σεξουαλική θεραπεία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι δεν θα βλέπουν τη φαντασίωση του συντρόφου τους ως απειλή, αλλά ως μια ενδιαφέρουσα εικόνα των προτιμήσεων, των ερεθισμάτων και της σκέψης του».

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες φαντασιώσεις και τι σημαίνουν;

Τρίο

Στη μελέτη του Δρ Λεχμίλερ, από όλες τις φαντασιώσεις που ερευνήθηκαν, το τρίο κατέλαβε την πρώτη θέση, με τα δύο τρίτα των ατόμων να έχουν αυτήν τη φαντασίωση. Για τους πελάτες της Νοόρ, το να είναι επιθυμητοί από περισσότερους από έναν άνθρωπο, φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι πελάτες της φαντασιώνονται τρίο: «Το σεξ με πολλούς συντρόφους είναι σαν οργασμική ευδαιμονία, έτσι δεν είναι;» λέει η ειδικός. «Αυτό είναι εξαιρετικά μεθυστικό αν δεν αισθάνεσαι πολύ επιθυμητός στην κανονική σεξουαλική σου ζωή ή αν έχεις πολλές ανταγωνιστικές ευθύνες». Μια άλλη εκδοχή της φαντασίωσης του τρίο, είναι το «cuckholding», που ουσιαστικά σημαίνει «να δανείζεις τον σύντροφό σου» για να κάνει σεξ με κάποιον άλλο, ενώ εσύ παρακολουθείς, συμμετέχεις ή δεν είσαι καθόλου παρών και περιμένεις την κριτική.

Σεξ με το ίδιο φύλο

Σύμφωνα με τον Δρ Λεχμίλερ, οι φαντασιώσεις με το ίδιο φύλο είναι επίσης πολύ πιο συχνές μεταξύ των γυναικών, με το 59% των ετεροφυλόφιλων γυναικών να έχουν φαντασιωθεί σεξ με άλλη γυναίκα, ενώ μόνο το 26% των ετεροφυλόφιλων αντρών έχουν φαντασιωθεί σεξ με άλλο άντρα. Ωστόσο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτού του είδους οι φαντασιώσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα κάτι όσον αφορά στη σεξουαλικότητα ή στη σεξουαλική ταυτότητα. Οι φαντασιώσεις μπορεί να αφορούν την καινοτομία, την ποικιλία, το ταμπού, την οικειότητα ή απλά την καθαρή διέγερση. Πρόκειται για την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ «ερωτικής προτίμησης», των πραγμάτων που σας διεγείρουν, και «σεξουαλικής προτίμησης», του ποιος σας ελκύει.

Ανταλλαγή συντρόφων ή swinging

Αν κάποιος φαντασιωθεί ότι κάνει swinging με τους γείτονές του, αυτό σημαίνει ότι θέλει να το κάνει στην πραγματικότητα; «Όχι», λέει η Νόορ. «Έχω ένα ζευγάρι που, όταν κάνουν σεξ, μιλάνε για το ότι θέλουν να κάνουν σεξ με τους φίλους τους, αλλά δεν ενδιαφέρονται καθόλου για μια ανοιχτή σχέση – είναι απλώς μέρος της σεξουαλικής τους δυναμικής». Υπάρχουν επίσης άτομα για τα οποία το swinging αποτελεί τη σεξουαλική τους ταυτότητα – για παράδειγμα, τους αρέσει η ηθική μη μονογαμία ή η πολυγαμία.

