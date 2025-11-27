Dry begging: Μήπως ο σύντροφός σου σε χειραγωγεί συναισθηματικά χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι;

Για να σε προλάβουμε, δεν έχει να κάνει με το ghosting

Μια φράση κάνει το τελευταίο διάστημα τον γύρο του ίντερνετ και γρήγορα γίνεται δημοφιλής στη Gen Z και τους millennials. Ο λόγος, για το «dry begging», μια συμπεριφορά red flag στις σχέσεις, που αποτελεί συναισθηματική χειραγώγηση. Για να σε προλάβουμε, δεν έχει να κάνει με το ghosting.

Λοιπόν, πολλές φορές, μένουμε σε μια σχέση περισσότερο από όσο χρειάζεται, ανεχόμενοι την κακή ενέργεια του συντρόφου μας, επειδή είναι σαν να έχουμε εθιστεί σε αυτόν. Ένα προειδοποιητικό σημάδι που μερικές φορές μπορεί να περάσει απαρατήρητο είναι και το dry begging, που σε μια σχέση είναι, ουσιαστικά, η πράξη του να ζητάς κάτι έμμεσα από τον άλλο και πολλές φορές είναι ένα σημάδι χειραγώγησης ή ναρκισσισμού που δεν θέλεις να δεις στην αρχή.

Η Jordanne Sculler, σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπεύτρια, τονίζει πως «το dry begging αναφέρεται στο έμμεσο αίτημα για κάτι - συνήθως ο σύντροφος ζητάει προσοχή, υποστήριξη ή επιβεβαίωση, χωρίς όμως να δηλώνει σαφώς την ανάγκη του». Ένα παράδειγμα είναι ότι κάποιος μπορεί να σου τηλεφωνήσει και να σου πει τα πάντα για το αυτοκίνητό του που χάλασε αντί απλώς να σου ζητήσει να τον βοηθήσεις άμεσα.

Ο όρος δεν είναι απαραίτητα καινούργιος, αλλά κάνει τον γύρο του διαδικτύου χάρη στην άνοδο της ψυχοθεραπευτικής συζήτησης και στους χρήστες που χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να «ξεγελάσουν» τις σχέσεις τους. Το dry begging δεν είναι πάντα κακόβουλο. Θα μπορούσε κάποιος να μην ξέρει πώς να επικοινωνήσει τις ανάγκες του ή να εκφράσει τοξικές συμπεριφορές που έχουν απομείνει από προηγούμενους χωρισμούς.

Πώς μοιάζει το dry begging σε μια σχέση;

Ένα παράδειγμα dry begging σε μια σχέση μπορεί να ακούγεται σαν κάποιος να λέει: «Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω όλα αυτά μόνος μου», αντί να ζητήσει ξεκάθαρα: «Μπορείς να με βοηθήσεις με αυτό;». Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η αντίδραση του συντρόφου σου σε ένα σχέδιο με φίλους ή σε κάτι που κάνεις χωρίς εκείνον. «Θα ήθελα πολύ να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο, αλλά μάλλον δεν βρίσκω ποτέ χρόνο». Με αυτόν τον τρόπο ζητούν στήριξη μέσα από το σχόλιο, χωρίς να το πουν άμεσα. Μερικές φράσεις dry begging μπορεί να περνούν απαρατήρητες στην καθημερινή συζήτηση, οπότε πώς μπορείς να ξεχωρίσεις τη διαφορά; Να ακούς το ένστικτό σου.

