Έρωτας στον εργασιακό χώρο: Ανάμεσα σε Zoom calls και πονηρά Slacks, το φλερτ στη δουλειά έχει επιστρέψει δυναμικά

Παρά τις αλλαγές που έφερε το #MeToo και η εξ αποστάσεως εργασία, ο έρωτας στο εργασιακό περιβάλλον είναι πιο ζωντανός από ποτέ

Τα τελευταία χρόνια ο ρομαντισμός στον εργασιακό χώρο συνάντησε πολλά εμπόδια. Με την έκρηξη του κινήματος του MeToo οι εργαζόμενοι έγιναν πιο επιφυλακτικοί ως προς τις ερωτικές σχέσεις τους, καθώς τέθηκαν νέοι όροι σχετικά με το ποια συμπεριφορά θεωρείται αρμόζουσα και επαγγελματική. Σύμφωνα με την Amy Baker, ψυχολόγο και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του New Haven στο Κονέκτικατ, το κύριο μέλημα του #MeToo ήταν να δώσει ένα τέλος στην σεξουαλική παρενόχληση, όχι στο ίδιο το σεξ. Η σεξουαλική παρενόχληση σχετίζεται με τον εκφοβισμό και τις σχέσεις εξουσίας, ενώ το σεξ αφορά μια κοινή ρομαντική έλξη. Ωστόσο, ήταν λογικό, μετά το κίνημα, οι ρομαντικές, εργασιακές σχέσεις να περιοριστούν αισθητά.

Τα στοιχεία έρευνας αποκάλυψαν ότι στα τέλη του 2017 ο αριθμός των ανθρώπων που παραδέχτηκαν ότι είχαν ερωτική σχέση με συνάδελφό τους άγγιξε το 36%- το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών. Ταυτόχρονα, η πανδημία κράτησε μακριά τους εργαζόμενους από τα γραφεία τους, αλλάζοντας τους όρους με τους οποίους μπορούσαν να γνωριστούν και να συνάψουν σχέσεις. Σε έρευνα του SHRM, το 2020 μόλις το 27% των ερωτηθέντων παραδέχτηκε την ύπαρξη ερωτικής σχέσης στον χώρο εργασίας, ποσοστό που σχεδόν διπλασιάστηκε το 2025, φτάνοντας το 52%.

Τι είναι αυτό που ωθεί τους συναδέλφους να συνάπτουν ερωτικές σχέσεις μεταξύ τους;

Σύμφωνα με την Theresa Adams, επικεφαλής του Society of Human Resource Management (SHRM), οι ερωτικές σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον δεν είναι κάτι το απρόσμενο καθώς οι άνθρωποι τείνουν να περνάνε μεγάλο μέρος του χρόνου τους στη δουλειά, γεγονός που διευκολύνει τη δημιουργία νέων σχέσεων. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να έλκονται από οικεία άτομα, η Baker συμπληρώνει, δηλαδή άτομα που βλέπουν τακτικά και έχουν κοινά χαρακτηριστικά και δεξιότητες με τους ίδιους, όπως είναι οι συνάδελφοι. Παρόλο που συνήθως συστήνεται η αποφυγή των ρομαντικών σχέσεων στον χώρο εργασίας, μερικές φορές τα συναισθήματα των ανθρώπων είναι πιο ισχυρά από τους κανόνες.

Σήμερα, οι όροι των εργασιακών σχέσεων έχουν αλλάξει αισθητά. Αρχικά, ίσως η μεγαλύτερη εξέλιξη είναι ότι οι δεσμοί που δημιουργούνται είναι πλέον ψηφιακοί. Μπορεί, η εξ αποστάσεως εργασία να έχει απομακρύνει τους εργαζόμενους σε φυσικό επίπεδο, όμως όχι και σε συναισθηματικό. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη το 2025 σε περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς εργαζόμενους, το 86% δήλωσε ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει διευκολύνει τις ρομαντικές σχέσεις με τους συναδέλφους, ενώ το 94% υποστήριξε ότι τα emojis και τα GIFs συμβάλλουν στο φλερτ. Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι παρατηρούν συχνά ρομαντική ένταση ή και φλερτ μεταξύ των συναδέλφων τους κατά τη διάρκεια των εικονικών συναντήσεων. Αναφορικά με την Adams από το SHRM, το να βλέπει κανείς τα σπίτια των συναδέλφων του μέσω της κάμερας, κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συναντήσεων, δημιουργεί ένα πρωτόγνωρο αίσθημα οικειότητας, που πιθανότατα δεν υπήρχε πριν από την πανδημία.

Όσοι εργαζόμενοι τελικά κατορθώνουν να εξελίξουν το φλερτ σε σχέση, έχουν να αντιμετωπίσουν την εταιρική γραφειοκρατία αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις- την οποία πολλές εταιρείες ενημέρωσαν μετά το #MeToo. Μεταξύ του 2013 και του 2025, ο αριθμός των οργανισμών χωρίς επίσημες πολιτικές για τις εργασιακές σχέσεις μειώθηκε από 54% σε 22%, όπως προκύπτει από στοιχεία του SHRM.

Ο ρομαντισμός στον εργασιακό χώρο δεν έχει εξαφανιστεί- απλώς έχει αλλάξει μορφή. Η ψηφιακή επικοινωνία, τα νέα κοινωνικά δεδομένα και οι αυστηρότεροι κανονισμοί έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, φλερτάρουν και συνδέονται μεταξύ τους στη δουλειά. Παρά τις όποιες δυσκολίες, η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή παραμένει ισχυρή και φαίνεται να υπερνικάει τα πάντα.