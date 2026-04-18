Ανοίγοντας τη σχέση: Πώς επηρεάζονται η αγάπη, η ζωή και το σεξ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Οι ανοιχτές σχέσεις γίνονται ολοένα και πιο συχνές, όμως τι συμβαίνει όταν ένα ζευγάρι αποφασίζει να τις δοκιμάσει; Νέα έρευνα δείχνει ότι η σεξουαλική ζωή βελτιώνεται.

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της «ανοιχτής σχέσης» έχει περάσει από το περιθώριο στο προσκήνιο, με ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να εξερευνούν εναλλακτικά μοντέλα συντροφικότητας πέρα από τη μονογαμία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο Psychology Today, περίπου 1 στους 5 ενήλικες έχει βρεθεί κάποια στιγμή σε μια μορφή συναινετικής μη μονογαμίας (Consensual Non-Monogamy – CNM), ενώ το ενδιαφέρον για όρους όπως «polyamory» και «open relationship» έχει αυξηθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία.

Παρά τη δημοφιλία του φαινομένου, μέχρι πρόσφατα υπήρχαν περιορισμένα δεδομένα για το τι συμβαίνει στην πράξη όταν ένα ζευγάρι αποφασίζει να «ανοίξει» τη σχέση του. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Social Psychological and Personality Science επιχειρεί να δώσει απαντήσεις.

Τι δείχνει η έρευνα

Η μελέτη παρακολούθησε 233 ενήλικες που βρίσκονταν ήδη σε σχέση και σκέφτονταν να την ανοίξουν. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε δύο ερωτηματολόγια με διαφορά περίπου δύο μηνών, αξιολογώντας την ικανοποίηση από τη σχέση τους, τη ζωή τους συνολικά και τη σεξουαλική τους ζωή.

Στο τέλος της περιόδου, το 67% των συμμετεχόντων είχε προχωρήσει στο άνοιγμα της σχέσης του. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ότι όσοι επέλεξαν να το κάνουν ήταν ήδη πιο ικανοποιημένοι από τη σχέση τους σε σύγκριση με όσους δεν το έκαναν. Αυτό ανατρέπει την κοινή αντίληψη ότι τα ζευγάρια στρέφονται σε ανοιχτές σχέσεις μόνο όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Σχέση και ζωή: Σταθερές, όχι ανατροπές

Παρά τις προσδοκίες –είτε θετικές είτε αρνητικές– τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνολική ικανοποίηση από τη σχέση παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη. Όσοι άνοιξαν τη σχέση τους διατήρησαν τα ήδη υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, ενώ και όσοι δεν το έκαναν δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές.

Το ίδιο ίσχυσε και για την ικανοποίηση από τη ζωή γενικότερα: καμία από τις δύο ομάδες δεν εμφάνισε αξιοσημείωτες μεταβολές μέσα στο δίμηνο της έρευνας.

Η μεγάλη διαφορά στο σεξ

Εκεί όπου παρατηρήθηκε ξεκάθαρη διαφοροποίηση ήταν η σεξουαλική ικανοποίηση. Οι συμμετέχοντες που άνοιξαν τη σχέση τους ανέφεραν βελτίωση στη σεξουαλική τους ζωή, ενώ όσοι παρέμειναν μονογαμικοί είδαν, κατά μέσο όρο, μια μικρή μείωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι όσοι αρχικά δήλωναν σεξουαλική ασυμβατότητα με τον σύντροφό τους, βίωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση στη συνέχεια — εφόσον τελικά προχώρησαν στο άνοιγμα της σχέσης. Αυτό υποδηλώνει ότι για ορισμένα ζευγάρια, η συναινετική μη μονογαμία μπορεί να λειτουργήσει ως πρακτική λύση σε συγκεκριμένες ανάγκες.

Τι σημαίνουν όλα αυτά

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το άνοιγμα μιας σχέσης δεν αποτελεί απαραίτητα «ρίσκο» που οδηγεί σε κατάρρευση, όπως συχνά υποστηρίζεται. Αντίθετα, φαίνεται πως τα ζευγάρια που το επιλέγουν βρίσκονται ήδη σε μια καλή φάση και διατηρούν αυτή την ισορροπία.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμα δεδομένα. Η διάρκεια της μελέτης ήταν μόλις δύο μήνες, κάτι που δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Επιπλέον, αξιολογήθηκε μόνο η οπτική του ενός συντρόφου, ενώ απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθούν πλήρως οι δυναμικές μεταξύ των δύο μελών.

Η συναινετική μη μονογαμία δεν είναι ενιαία έννοια — περιλαμβάνει διαφορετικές μορφές, όπως οι ανοιχτές σχέσεις, η πολυαμορία ή το swinging. Κάθε μία από αυτές ενδέχεται να έχει διαφορετικές επιπτώσεις και εξελίξεις στον χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα ευρήματα, το άνοιγμα μιας σχέσης φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με την αναζήτηση σεξουαλικής ικανοποίησης παρά με την ανάγκη «διόρθωσης» μιας προβληματικής σχέσης. Και τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, δεν φαίνεται να διαταράσσει τη συνολική ισορροπία ενός ήδη υγιούς δεσμού.