Να γιατί εσύ και ο σύντροφός σου θυμάστε τον ίδιο καβγά εντελώς διαφορετικά

Δεν θυμάστε λάθος, απλώς ο εγκέφαλος σας λειτουργεί διαφορετικά

Σε πόσους από εμάς δεν έχει συμβεί να διαφωνούμε με τον σύντροφό μας για το πώς ακριβώς εξελίχθηκε ένας καβγάς ή για το τι ακριβώς ειπώθηκε; Μπορεί να ήσασταν και οι δύο παρόντες, όμως μοιάζει σαν ο καθένας να έζησε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Εσείς είστε βέβαιη ότι προσπαθήσατε να κρατήσετε τους τόνους χαμηλά, ενώ ο σύντροφός σας επιμένει ότι πυροδοτήσατε όλη την ένταση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος από τους δυο λέει ψέματα.

Η ανθρώπινη μνήμη είναι πολύ πιο περίπλοκη απ΄ όσο πιστεύουμε και συχνά δημιουργεί διαφορετικές εκδοχές του ίδιου γεγονότος. Μπορεί να πιστεύουμε ότι οι αναμνήσεις αποθηκεύονται στον εγκέφαλό μας σαν ένα βίντεο που μπορούμε να αναπαράγουμε οπότε θέλουμε. Στην πραγματικότητα, όμως, η μνήμη λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, κάθε φορά που ανακαλούμε ένα γεγονός, ο εγκέφαλός μας ανασυνθέτει την ανάμνηση συνδυάζοντας διάσπαρτα κομμάτια πληροφοριών, συναισθημάτων και εμπειριών. Έτσι, δύο άνθρωποι μπορεί να έχουν βιώσει ακριβώς το ίδιο περιστατικό και, λίγες μέρες αργότερα, να το περιγράψουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Γιατί θυμόμαστε διαφορετικά το ίδιο γεγονός;

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε και ανακαλούμε τις αναμνήσεις μας.

Η διάθεσή μας επηρεάζει τις αναμνήσεις μας

Το πώς αισθανόμαστε τη στιγμή που ανακαλούμε ένα γεγονός επηρεάζει σημαντικά τις λεπτομέρειες που θα θυμηθούμε. Για παράδειγμα, όταν είμαστε θυμωμένοι, ο εγκέφαλος φέρνει πιο εύκολα στην επιφάνεια στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτό το συναίσθημα. Αντίθετα, όταν είμαστε ήρεμοι, μπορεί να θυμηθούμε πτυχές του ίδιου γεγονότος που μέχρι τότε είχαμε αγνοήσει.

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Το περιβάλλον επηρεάζει όσα θυμόμαστε

Ο τόπος, οι ήχοι, ακόμη και οι μυρωδιές μπορούν να ενεργοποιήσουν διαφορετικές αναμνήσεις. Για αυτό μια επίσκεψη σε ένα γνώριμο μέρος ή ένα οικείο άρωμα μπορεί να μας βοηθήσει να θυμηθούμε λεπτομέρειες που είχαμε ξεχάσει για χρόνια.

Τα συναισθήματα χρωματίζουν τη μνήμη

Τα έντονα συναισθήματα λειτουργούν σαν φίλτρο. Όταν βιώνουμε θυμό ή στεναχώρια, ο εγκέφαλος δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένες λεπτομέρειες, ενώ άλλες χάνονται εντελώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος λέει ψέματα - σημαίνει ότι τα συναισθήματά του επηρέασαν τις λεπτομέρειες που αποθηκεύσε ο εγκέφαλός του εκείνη τη στιγμή.

Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε άνθρωπος ερμηνεύει τις ίδιες καταστάσεις μέσα από δικές τους εμπειρίες και πεποιθήσεις. Έτσι, μπορεί να προκύψουν διαφορετικές, αλλά εξίσου ειλικρινείς, εκδοχές του ίδιου γεγονότος.

Τελικά ποιος έχει δίκιο;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το σημαντικό δεν είναι να αποδείξει κανείς ποιος έχει δίκιο, αλλά να κατανοήσει γιατί ο άλλος βίωσε το ίδιο γεγονός με τόσο διαφορετικό τρόπο. Αυτό που αξίζει να θυμόμαστε είναι ότι η ανθρώπινη μνήμη δεν έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει με απόλυτη ακρίβεια όσα συμβαίνουν. Αντίθετα, δημιουργεί μια προσωπική αφήγηση που βασίζεται σε όσα νιώσαμε, σκεφτήκαμε και θεωρήσαμε σημαντικά εκείνη τη στιγμή.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα βρεθείτε να διαφωνείτε με τον σύντροφό σας για το ποιος θυμάται σωστά έναν παλιό καβγά, ίσως αξίζει να κάνετε ένα βήμα πίσω. Αντί να αναζητάτε ποιος έχει δίκιο, προσπαθήστε να κατανοήσετε πώς ένιωσε ο άλλος την ίδια στιγμή. Εκεί βρίσκεται, τις περισσότερες φορές, το κλειδί για να λυθούν οι περισσότερες παρεξηγήσεις.