Μπορεί η ωρίμανση του εγκεφάλου να αλλάξει - ή ακόμη και να τελειώσει - μια σχέση;

Πώς η ωρίμανση του μετωπιαίου λοβού μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουμε τις ερωτικές μας σχέσεις

Τα τελευταία χρόνια, μια νέα θεωρία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι αυτή του χωρισμού λόγω της ωρίμανσης του μετωπιαίου λοβού. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, πολλοί άνθρωποι γύρω στην ηλικία των 25 ετών συνειδητοποιούν ξαφνικά ότι η σχέση τους δεν τους εκφράζει πλέον εξαιτίας της πλήρης ανάπτυξης του μετωπιαίου τους λοβού. Πρόκειται, όμως, για ένα επιστημονικό γεγονός ή για ακόμη μία διαδικτυακή τάση;

Τι είναι ο χωρισμός λόγω της ωρίμανσης μετωπιαίου λοβού;

Η θεωρία αυτή βασίζεται σε μια πραγματική επιστημονική παρατήρηση: ο προμετωπιαίος φλοιός - η περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με την κρίση, την λήψη αποφάσεων και τον αυτοέλεγχο - ολοκληρώνει την ανάπτυξή του περίπου στην ηλικία των 25 ετών, ενώ για ορισμένους ανθρώπους η διαδικασία αυτή μπορεί να συνεχιστεί έως τα τέλη των 20s τους. Οι υποστηρικτές της θεωρίας πιστεύουν ότι, όταν ολοκληρωθεί αυτή η βιολογική ωρίμανση, αρκετοί άνθρωποι είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη σχέση τους με μεγαλύτερη διαύγεια και να συνειδητοποιήσουν ότι δεν τους ταιριάζει πλέον. Έτσι, αποφασίζουν να χωρίσουν.

Μπορεί ένας πιο ώριμος εγκέφαλος να οδηγήσει στον χωρισμό;

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η ωρίμανση του εγκεφάλου μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε μια σχέση, όμως δεν αποτελεί από μόνη της αιτία χωρισμού. Καθώς μεγαλώνουμε, αποκτούμε καλύτερη κρίση και μεγαλύτερη επίγνωση των αναγκών μας. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε καλύτερα αν μια σχέση βασίζεται στη συνήθεια ή στην πραγματική συμβατότητα και αν υπάρχουν τοξικά μοτίβα συμπεριφοράς. Με άλλα λόγια, η γνωστική ωρίμανση μπορεί να λειτουργήσει ως ένας φακός που φωτίζει προβλήματα που μέχρι τότε ίσως αγνοούσαμε.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο εγκέφαλος δεν αλλάζει ξαφνικά γύρω στα 25, σαν ένας διακόπτης που μας κανείς ώριμους από τη μια μέρα στην άλλη. Η διαδικασία αυτή είναι σταδιακή και επηρεάζεται σημαντικά από τις εμπειρίες και το κοινωνικό μας περιβάλλον. Μάλιστα, οι ίδιες oi σχέσεις μας συμβάλλουν στη διαμόρφωση νευρωνικών κυκλωμάτων που σχετίζονται με την κρίση και τη συναισθηματική διαχείριση.

Είναι αναπόφευκτος ένας τέτοιος χωρισμός;

Η απάντηση είναι όχι. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του μετωπιαίου λοβού δεν σημαίνει ότι κάθε σχέση που ξεκίνησε σε μικρότερη ηλικία είναι καταδικασμένη. Πολλά ζευγάρια καταφέρνουν να εξελίσσονται μαζί, να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να χτίζουν μια ώριμη και σταθερή σχέση με την πάροδο του χρόνου. Η ωρίμανση του εγκεφάλου μπορεί πράγματι να μας βοηθήσει να παίρνουμε πιο συνειδητές αποφάσεις, όμως το αν μια σχέση θα συνεχιστεί ή θα τελειώσει εξαρτάται από πολλούς περισσότερους παράγοντες: την επικοινωνία, τις κοινές αξίες, τις εμπειρίες, τον τρόπο διαχείρισης των δυσκολιών και τη διάθεση δύο ανθρώπων να εξελίσσονται μαζί.