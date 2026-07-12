People‑pleasing: Πώς να μιλάς για αυτά που θέλεις χωρίς να νιώθεις ενοχή

Όταν πάντα «βολεύεσαι» για τους άλλους, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι καλός άνθρωπος. Μπορεί να χρειάζεται να ξαναχτίσεις τη σχέση σου με τις δικές σου επιθυμίες.

Σε πολλούς κοινωνικούς κύκλους, ο άνθρωπος που προσαρμόζεται, δεν παραπονιέται, θυμάται τα γενέθλια και «δεν θέλει τίποτα για τον εαυτό του» θεωρείται υπόδειγμα ευγένειας. Συχνά τον αποκαλούμε «δοτικό», «εύκολο άνθρωπο», «καλό παιδί». Άλλες φορές, με πιο σκληρή ματιά, τον βαφτίζουμε «pleaser», «ανασφαλή», «χαλί». Η πραγματικότητα όμως μπορεί να είναι πιο λεπτή: υπάρχει μια σιωπηλή μορφή αυτο‑απαξίωσης, όπου οι δικές μας ανάγκες δεν φτάνουν καν στο τραπέζι των αποφάσεων. Δεν είναι απλώς επιλογή να βάλεις τον άλλον πρώτα· είναι σαν να μην έχεις μάθει ότι δικαιούσαι να έχεις θέση στη ζυγαριά.

Αυτή η κατάσταση δεν είναι χαρακτήρας ούτε «γενναιοδωρία» από μόνη της. Πρόκειται για έναν τρόπο εσωτερικής λειτουργίας όπου τα σήματα των δικών σου αναγκών δεν καταγράφονται ως επείγοντα. Όταν έρχεται η στιγμή να αποφασιστεί κάτι – τι θα φάτε, πού θα πάτε, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο – το νευρικό σύστημα «σηκώνει σημαία» για τις ανάγκες των άλλων, ενώ οι δικές σου γλιστρούν κάτω από το ραντάρ. Τεχνικά ξέρεις τι σου αρέσει, τι σε κουράζει, τι θα προτιμούσες. Όμως, τη στιγμή της επιλογής, αυτό το «μου αρέσει» δεν προλαβαίνει να γίνει πρόταση. Συμφωνείς, προσαρμόζεσαι, διευκολύνεις.

People‑pleasing ή κάτι πιο βαθύ;

Συχνά υποθέτουμε ότι κάποιος βάζει τους άλλους πρώτα για να αγαπηθεί ή γιατί νιώθει ότι δεν αξίζει. Αυτό ισχύει σε πολλές περιπτώσεις people‑pleasing: η επιθυμία υπάρχει, αλλά σπρώχνεται στην άκρη για να αποφευχθεί η σύγκρουση ή η απόρριψη. Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή, πιο ήσυχη: οι επιθυμίες δεν απορρίπτονται συνειδητά· απλώς δεν μπαίνουν ποτέ σε ανταγωνισμό. Μόλις εμφανιστεί η προτίμηση του άλλου, η δική σου «σβήνει». Δεν ζυγίζεται και χάνει· είναι σαν να μην προλαβαίνει να μπει στη ζυγαριά.

Αυτός ο μηχανισμός συχνά έχει τις ρίζες του πολύ νωρίς. Κάπου στον εγκέφαλο υπάρχει ένα «σύστημα συναγερμού» που αποφασίζει τι αξίζει άμεση ανταπόκριση: πείνα, πόνος, ανάγκη για βοήθεια, επιθυμία. Αυτό το σύστημα δεν γεννιέται έτοιμο· εκπαιδεύεται. Αν, ως παιδί, όταν πεινούσες, φοβόσουν ή ζητούσες κάτι, οι μεγάλοι γύρω σου ανταποκρίνονταν σταθερά, τότε ο οργανισμός μαθαίνει ότι τα δικά σου σήματα έχουν σημασία και συνεχίζει να τα σηματοδοτεί ως επείγοντα και στην ενηλικίωση. Αν όμως όταν εξέφραζες ανάγκες αυτές αγνοούνταν, γελοιοποιούνταν ή έφερναν «κόστος» (σύγκρουση, τιμωρία, σιωπή), τότε το σύστημα μαθαίνει κάτι άλλο: ότι είναι πιο ασφαλές να δίνεις προτεραιότητα στα σήματα των άλλων. Έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιείς, εκπαιδεύεσαι να θεωρείς τις δικές σου ανάγκες δευτερεύουσες.

Γι’ αυτό και η καθαρή συνειδητοποίηση σπάνια αρκεί. Μπορεί να καταλαβαίνεις τέλεια ότι «χάνομαι προτεραιοποιώντας τους άλλους», να έχεις δουλέψει σε θεραπεία, να έχεις ξαναγράψει τη βιογραφία σου, κι όμως στο επόμενο τραπέζι να πεις πάλι «ό,τι θέλετε εσείς». Δεν είναι έλλειψη θέλησης. Είναι ότι η απόφαση παίρνεται νωρίτερα από εκεί όπου φτάνει η σκέψη: στο επίπεδο του τι «χτυπά» σαν επείγον σήμα.

Πώς σε επηρεάζει το να βάζεις τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα

Η διαρκής αναβολή των δικών σου αναγκών με τον καιρό αφήνει ίχνη. Μπορεί να νιώθεις εξάντληση, ένα διάχυτο αίσθημα ότι είσαι «αόρατος», δυσκολία να νιώσεις πραγματική σύνδεση με τον εαυτό σου. Συχνά εμφανίζεται μια ήπια αυτο‑απέχθεια («γιατί πάντα βάζω τον εαυτό μου τελευταίο;») ή ένα παράπονο προς τους άλλους («ποτέ δεν με σκέφτονται»). Και στις δύο περιπτώσεις, το βασικό ερώτημα μένει αναπάντητο: έχεις μάθει ότι η δική σου πραγματικότητα είναι κάτι που αξίζει να συμπεριληφθεί;

Το να σε θεωρούν «εύκολο» μπορεί να είναι βολικό για τους γύρω σου, αλλά για σένα συχνά σημαίνει ότι δεν έχεις εξασκηθεί να αναγνωρίζεις πότε κάτι σε δυσκολεύει, σε πληγώνει ή απλώς δεν σου ταιριάζει. Η απουσία σύγκρουσης προς τα έξω κρύβει σύγκρουση προς τα μέσα: ανάμεσα σε αυτό που θα ήθελες και σε αυτό που τελικά συμβαίνει.

Πρακτικά βήματα για να αρχίσεις να ακούς τον εαυτό σου

Αν η ειλικρινής απάντηση είναι «όχι ιδιαίτερα», τότε η λύση δεν είναι ακόμα ένα σύνθημα για self‑care ή μια λίστα με «όρια» που πρέπει να βάλεις από Δευτέρα. Χρειάζεται πιο αργή, σχεδόν «χειρωνακτική» δουλειά: να χτίσεις από την αρχή τη συνήθεια να προσέχεις τι θέλεις και να το αφήνεις να μετρήσει.

Μερικές πρακτικές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν:

Να παρατηρείς συγκεκριμένα τι σου αρέσει, όχι γενικά. Όχι «μ’ αρέσει ιταλικό», αλλά «σήμερα θα ήθελα ζυμαρικά με κάτι πολύ spicy». Η σαφήνεια κάνει πιο εύκολη τη διατύπωση.

Να εξασκείσαι σε μικρές επιλογές: να προτείνεις εσύ το καφέ, να διαλέξεις εσύ την ταινία, να πεις «σήμερα θα βολευτώ αν βρεθούμε στο τάδε μέρος». Οι «μικρές» επιλογές είναι το γυμναστήριο του νεύρου που σηκώνει τα δικά σου σήματα.

Να δίνεις στον εαυτό σου λίγα δευτερόλεπτα σιωπής πριν συμφωνήσεις. Αντί για αυτόματο «ναι», πάρε ανάσα και ρώτα εσωτερικά: «Τι θα ήθελα εγώ;». Ακόμα κι αν τελικά ακολουθήσεις τον άλλον, έχεις κάνει ένα βήμα: έχεις συμπεριλάβει την προτίμησή σου στη διαδικασία.

Να αποδεχθείς την ήπια δυσφορία του να διαφωνείς. Το να πεις «εγώ θα προτιμούσα κάτι άλλο» μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ενοχή ή φόβο ότι «χαλάς την παρέα». Αυτό είναι μέρος της εκπαίδευσης: μαθαίνεις ότι η διαφωνία δεν ισοδυναμεί με απόρριψη.

Να ξεκινήσεις από ανθρώπους και καταστάσεις που νιώθεις πιο ασφαλείς. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις την καινούρια σου «φωνή» στο πιο δύσκολο περιβάλλον. Διάλεξε φίλους ή πλαίσια όπου νιώθεις ότι μπορείς να πειραματιστείς χωρίς βαριές συνέπειες.

Σημαντικό είναι να θυμάσαι ότι δεν «χάλασε» κάτι μέσα σου μόνιμα. Δεν μιλάμε για δομική βλάβη, αλλά για ένα μυαλό και ένα σώμα που έχουν γυμναστεί επί χρόνια σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο: άλλοι πρώτα, εσύ μετά – ή καθόλου. Αυτό μοτίβο είναι υπο‑χτισμένο, όχι ανύπαρκτο. Όταν αρχίζεις να το χρησιμοποιείς, έστω και λίγο, αποκρυσταλλώνεται. Όπως με κάθε μυ, όσο τον δουλεύεις, τόσο πιο εύκολα ενεργοποιείται.

Εξίσου κρίσιμο είναι τι λέμε στους άλλους. Είμαστε γρήγοροι στο να κρίνουμε τους «πάντα πρόθυμους» ως ανασφαλείς ή «χωρίς όρια». Πριν αποφασίσουμε γιατί κάποιος εξαφανίζεται μέσα στις ανάγκες των άλλων, αξίζει να ρωτήσουμε αν έχει μάθει ποτέ ότι η δική του εμπειρία δικαιούται θέση. Και αν δεν την έχει μάθει, η βοήθεια δεν είναι να του πούμε «βάλε όρια», αλλά να τον πάρουμε σοβαρά όταν, δειλά, αρχίζει να διατυπώνει μια μικρή προτίμηση.

Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτή τη σιωπηλή αυτο‑παράκαμψη, δεν χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα αύριο. Μπορείς να ξεκινήσεις από κάτι τόσο απλό όσο να αφήσεις μια επιθυμία σου να ακουστεί, χωρίς να την ακυρώσεις με «ό,τι θες εσύ». Έστω μία φορά τη βδομάδα. Αυτές οι μικρές πράξεις είναι οι «επανεκπαιδεύσεις» του συστήματος που αποφασίζει ποια ανάγκη αξίζει να προλάβει τη στιγμή.

