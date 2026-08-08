Yellow flags στις σχέσεις: Τι είναι και πότε πρέπει να σε προβληματίσουν

Δες πότε πρέπει να δώσεις χώρο στην επικοινωνία και πότε να ανησυχήσεις

Τα τελευταία χρόνια έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε εύκολα τα green flags - τις συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν έναν υγιή και ώριμο σύντροφο - αλλά και τα red flags, δηλαδή τα ξεκάθαρα προειδοποιητικά σημάδια που δείχνουν ότι ίσως πρέπει να απομακρυνθούμε από μια σχέση. Ανάμεσά τους, όμως, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη: τα yellow flags. Πρόκειται για συμπεριφορές που δεν είναι απαραίτητα ανησυχητικές, αλλά δημιουργούν ερωτήματα και μας καλούν να παρατηρήσουμε καλύτερα τον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί μας. Πότε, όμως, πρόκειται απλώς για μια διαφορά χαρακτήρων και πότε για την αρχή ενός προβληματικού μοτίβου;

Πότε μια συμπεριφορά θεωρείται yellow flag;

Η συμπεριφορά κάποιου ανήκει στην κατηγορία των yellow flags όταν σε κάνει να νιώθεις συχνά αβέβαιη ή προβληματισμένη. Σε αντίθεση με τα red flags, δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη τοξικότητας ή κακής πρόθεσης. Συχνά μπορεί να οφείλεται στους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, στο άγχος ή στις ανασφάλειες που μπορεί να έχει κανείς.

Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα yellow flags που μπορεί να συναντήσει κανείς:

Η επικοινωνία του είναι ασυνεπής

Το ότι κάποιος δεν απαντά στα μηνύματά σου μέσα σε λίγα λεπτά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αδιαφορεί για εσένα. Πολλοί άνθρωποι απλώς δεν είναι διαρκώς πάνω από το κινητό τους. Το yellow flag εμφανίζεται όταν η επικοινωνία κάποιου είναι σταθερά ασυνεπής: τη μία στιγμή δείχνει έντονο ενδιαφέρον και την επόμενη εξαφανίζεται, χωρίς καμία εξήγηση.

Μιλάει αρνητικά για όλες τις πρώην σχέσεις του

Ο τρόπος με τον οποίο κάποιος περιγράφει τις προηγούμενες σχέσεις του μαρτυρά πολλά για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις συγκρούσεις και αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του. Αν όλες οι πρώην σύντροφοί του παρουσιάζονται ως «τοξικές» ή «υπερβολικές», χωρίς ο ίδιος να αναγνωρίζει κανένα προσωπικό λάθος, αξίζει να το προσέξεις. Αντίθετα, όταν κάποιος μπορεί να μιλήσει με ψυχραιμία για έναν χωρισμό και να αναγνωρίσει ότι και οι δυο πλευρές έκαναν λάθη, αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη συναισθηματικής ωριμότητας.

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Ακυρώνει συχνά τα σχέδιά σας

Όλοι μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να ακυρώσουμε ένα ραντεβού λόγω κάποιας έκτακτης ανάγκης. Η διαφορά βρίσκεται στη συνέπεια. Αν κάποιος ακυρώνει συστηματικά τα ραντεβού σας, δεν προτείνει ποτέ μια νέα ημερομηνία και θεωρεί δεδομένο ότι εσύ θα περιμένεις, τότε πρόκειται για μια συμπεριφορά που αξίζει να αξιολογήσεις.

Οι φίλες σου ανησυχούν για εσένα

Όταν είμαστε ερωτευμένοι, είναι εύκολο να αγνοούμε συμπεριφορές που οι άνθρωποι γύρω μας βλέπουν πιο καθαρά. Αν οι φίλες σου επισημαίνουν επανειλημμένα τα ίδια προβλήματα ή διαπιστώνεις ότι παραπονιέσαι διαρκώς για τα ίδια θέματα, ίσως αξίζει να αναρωτηθείς γιατί συμβαίνει αυτό. Οι φίλες δεν έχουν πάντα δίκιο, όμως, πολλές φορές μπορούν να διακρίνουν μοτίβα που εσύ δυσκολεύεσαι να δεις.

Μιλάει συνεχώς για τον εαυτό του

Στα πρώτα ραντεβού είναι πολύ πιθανό κάποιος να είναι αγχωμένος και, χωρίς να το καταλαβαίνει, να μονοπωλεί τη συζήτηση. Όταν, όμως, ο χρόνος περνά και ο άλλος εξακολουθεί να μη δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον να σε γνωρίσει, να σου κάνει ερωτήσεις ή να ακούσει όσα έχεις να πεις, τότε πρόκειται για μια συμπεριφορά που αξίζει να σε προβληματίσει.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε yellow flags και red flags;

Η βασική διαφορά είναι απλή: τα red flags απαιτούν άμεση δράση, ενώ τα yellow flags απαιτούν διάλογο και επικοινωνία. Οι συμπεριφορές που ανήκουν στα yellow flags μπορούν συχνά να αντιμετωπιστούν μέσα από ειλικρινή επικοινωνία, κατανόηση και πραγματική διάθεση για αλλαγή. Αντίθετα, συμπεριφορές όπως τα επαναλαμβανόμενα ψέματα, η χειριστικότητα, ο υπερβολικός έλεγχος και η έλλειψη σεβασμού, δεν αποτελούν απλώς σημεία προβληματισμού - είναι σοβαρές ενδείξεις ότι μια σχέση είναι τοξική και πρέπει να τελειώσει.

Αδιαμφισβήτητα, καμία σχέση δεν είναι τέλεια. Τα yellow flags είναι μια υπενθύμιση ότι οι υγιείς σχέσεις χτίζονται με επικοινωνία, ειλικρίνεια και αμοιβαία διάθεση για εξέλιξη. Το ζητούμενο δεν είναι να αναζητάς τον «τέλειο» σύντροφο, αλλά έναν άνθρωπο που μπορεί να ακούσει τις ανησυχίες σου, να σεβαστεί τα όριά σου και θέλει να εξελιχθεί μαζί σου. Γιατί, τελικά, αυτό που ξεχωρίζει ένα yellow flag από ένα red flag δεν είναι μόνο η συμπεριφορά, αλλά και η προθυμία του άλλου να σεβαστεί τα όριά σου και να χτίσει μια σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη.