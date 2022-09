9 προειδοποιητικά σημάδια οστεοπόρωσης που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας υφίσταται αλλαγές που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ορισμένων προβλημάτων υγείας. Μία από αυτές τις καταστάσεις είναι η οστεοπόρωση — ένας τύπος ασθένειας των οστών που επηρεάζει περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα και μείωση της ικανότητας αναδόμησης των οστών. Και καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, τα οστά γίνονται πιο αδύναμα και πιο ευαίσθητα σε κατάγματα.

Οι ενήλικες γυναίκες άνω των 50 ετών έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης. Ωστόσο, ένας στους τέσσερις άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω αναμένεται να σπάσει ένα οστό λόγω οστεοπόρωσης. Η οστεοπόρωση αναφέρεται και ως «σιωπηλή ασθένεια» επειδή πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι την έχουν μέχρι να υποστούν ένα κάταγμα.

Όμως η προσοχή στα προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε νωρίτερα την οστεοπόρωση και να διαχειριστείτε τα συμπτώματα για να αποφύγετε δυνητικά τραυματισμούς και μη αναστρέψιμες βλάβες στα οστά.

9 σημάδια που μπορεί να υποδεικνύουν απώλεια οστικής πυκνότητας ως αποτέλεσμα οστεοπόρωσης.

Προβλήματα στις αρθρώσεις της γνάθου

Αν και πολλοί άνθρωποι μπορεί να συσχετίσουν την οστεοπόρωση με κατάγματα ισχίου και καρπού, η ασθένεια μπορεί να επηρεάσει ΚΑΙ άλλα οστά και αρθρώσεις του σώματος. Η οστεοπόρωση κάνει τα οστά πιο εύθραυστα με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που επηρεάζει επίσης τις υποστηρικτικές δομές των οστών στο στόμα και τη γνάθο .

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Oral and Maxillofacial Pathology σημείωσε ότι τα άτομα με οστεοπόρωση συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις κροταφογναθικές αρθρώσεις (TMJ) και μπορεί να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα της γνάθου, όπως κλειδωμένη γνάθο, πόνο, ευαισθησία και δυσκαμψία της γνάθου.

Ενώ ο πόνος της γνάθου και άλλα προβλήματα στις αρθρώσεις της γνάθου μπορεί να έχουν πολλές αιτίες, όσοι έχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν οστεοπόρωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον οδοντίατρό τους— ειδικά εάν έχουν προηγούμενο ιστορικό.

Υποχώρηση των ούλων

Αν και μια υποχώρηση των ούλων μπορεί να μη φανταστείτε ότι σχετίζεται με την οστεοπόρωση, παρόλα αυτά θα μπορούσε να υποδηλώνει την παρουσία χαμηλής οστικής πυκνότητας. Σύμφωνα με μια ερευνητική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ της οστεοπόρωσης και της εμφάνισης περιοδοντικής νόσου, η οποία είναι μια προχωρημένη μορφή ασθένειας των ούλων που μπορεί δυνητικά να εξαπλωθεί στον ιστό κάτω από το δόντια, συμπεριλαμβανομένου του οστού της γνάθου.

Εύθραυστα νύχια

Καθώς οι ορμόνες αρχίζουν να αυξομειώνονται κατά την εμμηνόπαυση , πολλές γυναίκες βιώνουν αλλαγές στα νύχια των χεριών και των ποδιών τους. Τα νύχια συχνά γίνονται εύθραυστα και τείνουν να σπάνε, να σχίζονται και να ραγίζουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ενώ τα εξασθενημένα νύχια είναι ένα κοινό φαινόμενο καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες μεγαλώνουν, μια σταθερή πτώση των οιστρογόνων μπορεί επίσης να συνδεθεί με απώλεια οστικής πυκνότητας και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης.

Τα οιστρογόνα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη σεξουαλική ανάπτυξη και την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Ωστόσο, η εμμηνόπαυση είναι μια φυσική μεταβατική διαδικασία που περιλαμβάνει πτώση των επιπέδων οιστρογόνων όταν οι γυναίκες φτάνουν στο τέλος των γόνιμων ετών τους. Αν παρατηρήσετε ότι τα νύχια σας δεν είναι τόσο δυνατά όσο παλιά, θα μπορούσε να είναι σημάδι ότι τα επίπεδα οιστρογόνων σας αλλάζουν. Μαζί με αυτές τις αλλαγές έρχεται και αυξημένος κίνδυνος απώλειας οστικής πυκνότητας και οστεοπόρωσης.

Συχνά κατάγματα

Ένα από τα πιο προφανή σημάδια ότι η υγεία των οστών σας μειώνεται είναι τα κατάγματα. Οι δραστηριότητες που κάποτε ήταν εύκολες ή ρουτίνας μπορεί να γίνουν επικίνδυνες λόγω εξασθενημένων οστών και μειωμένης κινητικότητας. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν συμπιεστικά κατάγματα στους σπονδύλους τους που προκαλούνται από πίεση στα οστά που επιδεινώνονται από την οστεοπόρωση.

Όταν τα οστά χάνουν την πυκνότητά τους και γίνονται πιο εύθραυστα καθώς εξελίσσεται η ασθένεια, ακόμη και το βάρος του σώματός σας μπορεί να είναι αρκετό για να σπάσει οστά στη σπονδυλική στήλη.

Μυϊκή αδυναμία και μειωμένη κινητικότητα

Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε οστεοπόρωση, δώστε προσοχή στη μυϊκή σας δύναμη και την ανοχή σας στη δραστηριότητα. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Osteoporosis International, υπάρχει σύνδεση μεταξύ της μυϊκής φθοράς και της απώλειας οστικής μάζας. Η οστεοπόρωση μπορεί να οδηγήσει σε σπασίματα των σπονδύλων, σπασμένα ισχία και άλλα κατάγματα των οστών, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν έντονο πόνο που περιορίζει την κινητικότητα και τη μυοσκελετική λειτουργία. Ως αποτέλεσμα, οι μυϊκές ίνες αρχίζουν να αλλοιώνονται και ακόμη και να ατροφούν όταν τα οστά γίνονται πιο εύθραυστα.

Επίσης η έλλειψη κινητικότητας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για όσους πάσχουν από οστεοπόρωση, επειδή η τακτική σωματική δραστηριότητα είναι συνήθως ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη προβλημάτων με τα οστά, τους μύες και τις αρθρώσεις.

Θέματα ισορροπίας

Σύμφωνα με μια ανασκόπηση στο Journal of the Formosan Medical Association, ένα άλλο προειδοποιητικό σημάδι πιθανής οστεοπόρωσης είναι το πρόβλημα με την ισορροπία ή τις επαναλαμβανόμενες πτώσεις. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η συχνή απώλεια ισορροπίας μπορεί να συνδέεται με μυϊκή αδυναμία και καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης λόγω της μείωσης της οστικής μάζας.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι μια πιο έντονη άνω καμπυλότητα στη σπονδυλική στήλη, γνωστή ως κύφωση, μπορεί να βλάψει την κίνηση μειώνοντας τον βηματισμό, την ταχύτητα περπατήματος και την ικανότητα του ατόμου να ανέβει σκάλες λόγω κακής ισορροπίας. Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο πτώσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε κατάγματα των οστών, ιδιαίτερα όταν διακυβεύεται η οστική αντοχή και η πυκνότητα των οστών.

Επιδείνωση της στάσης του σώματος

Καθώς τα οστά εξασθενούν και χάνουν την πυκνότητά τους, η στάση είναι συνήθως ένα από τα πρώτα πράγματα που υποφέρουν. Η κύφωση, που κοινώς αναφέρεται ως "καμπούρα", είναι μια καμπυλότητα στο άνω μέρος της σπονδυλικής στήλης που είναι συχνά ενδεικτική συμπιεστικών καταγμάτων από οστεοπόρωση. Αυτά τα σπονδυλικά κατάγματα κάνουν τους ασθενείς με οστεοπόρωση να φαίνονται καμπουριασμένοι ή σκυμμένοι καθώς η σπονδυλική στήλη καμπυλώνεται προς τα εμπρός. Και καθώς η κύφωση γίνεται πιο σοβαρή, οι άνθρωποι βιώνουν αυξανόμενο πόνο καθώς οι μύες και οι τένοντες καταπονούνται υπό την πίεση.

Αναπνευστικά προβλήματα

Αρκετές παθήσεις που σχετίζονται με την υγεία και εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν δύσπνοια . Ωστόσο, η δυσκολία στην αναπνοή μπορεί επίσης να είναι μια επιπλοκή της φθοράς και της καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης που προκαλείται από την οστεοπόρωση. Όταν υπάρχουν προβλήματα αναπνοής μαζί με άλλα προειδοποιητικά σημάδια οστεοπόρωσης, ίσως είναι καιρός να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά στην υγεία των οστών σας.

Ανεπάρκεια βιταμίνης D

Αν και η ανεπάρκεια βιταμίνης D συνδέεται με πολλές παθήσεις, είναι στενά συνδεδεμένη με την υγεία των οστών. Η βιταμίνη D επιτρέπει στο σώμα μας να απορροφά το ασβέστιο, να υποστηρίζει την οστική πυκνότητα και να μειώνει τον κίνδυνο καταγμάτων των οστών. Τα άτομα που δεν λαμβάνουν αρκετή βιταμίνη D συχνά υποφέρουν από προβλήματα υγείας των οστών, συμπεριλαμβανομένης της οστεοπόρωσης.

Εάν τα αποτελέσματα των εξετάσεων δείχνουν ότι έχετε έλλειψη βιταμίνης D, είναι καιρός να μιλήσετε με το γιατρό σας σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση και τι μπορείτε να κάνετε για να αποτρέψετε την απώλεια οστικής μάζας. Μπορεί να είναι τόσο απλό όσο η κατανάλωση περισσότερων τροφών που είναι φυσικές πηγές βιταμίνης D ή η λήψη συμπληρώματος βιταμίνης D για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνετε το ασβέστιο που χρειάζεστε για γερά οστά