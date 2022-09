Οι 4 ορμόνες που επηρεάζουν τη λίμπιντό σου (και πότε πρέπει να ανησυχήσεις)

Από τη στιγμή που κατανοήσεις όλους τους βιολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιθυμία σου για σεξ, όλα θα γίνουν πολύ πιο βατά

Είναι ένα από εκείνα τα θέματα που ελάχιστοι νιώθουν άνετα να συζητούν (παρόλο που δεν θα έπρεπε). Για να μπούμε στο θέμα, ας το ορίσουμε καλύτερα ως την «σεξουαλική μας διάθεση». Η λεγόμενη λίμπιντο δεν επηρεάζεται μόνο από ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες αλλά και από βιολογικούς. To πόσο σεξ κάνουμε λοιπόν στην καθημερινότητα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ορμόνες μας.

Παρόλο που δεν μπορείς να ελέγξεις τα επίπεδά τους, το να γνωρίζεις τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα σου, μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα τον βαθμό της ερωτικής σου επιθυμίας. Οι ορμόνες που επηρεάζουν λοιπόν, τη λίμπιντό σου είναι τέσσερις.

Η ορμόνη του στρες είναι από εκείνες που επηρεάζουν περισσότερο την όρεξή μας για σεξ. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του άγχους που βιώνουμε καθημερινά, παίζουν μεγάλο ρόλο στο αν θέλουμε ή όχι, να κάνουμε έρωτα. Κάπως έτσι, ακόμη και όταν το στρες αρχίζει να υποχωρεί, το σώμα μας συνεχίζει να παράγει κορτιζόλη. Αυτό δεν του επιτρέπει να παράγει κι άλλες ορμόνες, όπως τα οιστρογόνα, που ενισχύουν τη λίμπιντο με αποτέλεσμα το στρες να γίνεται χρόνιο.

Did you know that stress is the number one libido killer? Stress leads to production of lots of the stress hormone called cortisol. The raw materials to make sex hormones and cortisol are the same. So, #stress uses up all the materials so there aren't enough to make #sex hormones pic.twitter.com/Kmak94VuR0