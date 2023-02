Τσικνοπέμπτη: Γιατί σήμερα είναι μία καλή ευκαιρία να γίνεις χορτοφάγος

Τσικνοπέμπτη σήμερα κι εμείς κάνουμε τη διαφορά

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που πολλοί αποφασίζουν να γίνουν χορτοφάγοι. Σε όλο τον κόσμο, πάνω από 600 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επιλέξει μια χορτοφαγική διατροφή. Το ταξίδι του καθενός είναι μοναδικό, αλλά έχει τόσες πολλές παρόμοιες και γνώριμες πτυχές.

Πολλοί επιλέγουν να κόψουν το κρέας για περιβαλλοντικούς λόγους, για λόγους υγείας ή για ηθικούς λόγους για να υποστηρίξουν την ηθική μεταχείριση των ζώων. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, είναι καλός.

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει ένα άτομο για την υγεία του, για το περιβάλλον και για χάρη των αθώων ζώων είναι να υιοθετήσει μια χορτοφαγική διατροφή. Και ενώ σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη και όλοι θα φάνε για ακόμη μια φορά κρέας, είναι ευκαιρία να κάνεις τη διαφορά και να γίνει χορτοφάγος. Οι λόγοι είναι πολλοί και αρκετά καλοί για να σε πείσουν...

Γίνε χορτοφάγος για περιβαλλοντικούς - οικολογικούς λόγους

Μια μελέτη του Ιουλίου 2017 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific Reports αξιολόγησε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των διατροφών χορτοφάγων και παμφάγων, μετρώντας τις ημερήσιες εκπομπές άνθρακα, τη χρήση νερού και τις οικολογικές επιπτώσεις τους. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η κρεατοφαγική δίαιτα είχε σημαντικά χειρότερα αποτελέσματα και στις τρεις κατηγορίες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία για το γεγονός ότι τα φυτικά τρόφιμα χρησιμοποιούν λιγότερους περιβαλλοντικούς πόρους από ό,τι τα ζωικά τρόφιμα, και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι αναφέρουν την ανησυχία για τη βιωσιμότητα και τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων ως λόγους για να ακολουθήσουν έναν χορτοφαγικό τρόπο ζωής.

Γίνε χορτοφάγος γιατί αγαπάς τα ζώα

Παρόλο που οι αντιδράσεις των ζώων στον πόνο είναι διαφορετικές από αυτές των ανθρώπων, εξακολουθούν να τον αισθάνονται. Υπάρχουν επίσης πολλές ομοιότητες στις συμπεριφορές πόνου μεταξύ των ειδών, για παράδειγμα, μπορεί να σταματήσουν να συναναστρέφονται με ανθρώπους ή/και άλλα ζώα, μπορεί να τρώνε λιγότερο, να φωνάζουν περισσότερο και να αυξάνονται οι καρδιακοί τους παλμοί.

Μια έκθεση του 2017 από τους United Egg Producers υπολόγισε ότι το 85 τοις εκατό της εμπορικής παραγωγής των αυγών στις ΗΠΑ χρησιμοποιούσε κλουβιά μπαταριών πουλερικών, σε σύγκριση με το 90 τοις εκατό παγκοσμίως.

Τα κλουβιά με μπαταρίες θεωρούνται ευρέως ως ένα από τα χειρότερα βασανιστήρια που έχει υποστεί οποιοδήποτε ζώο που μεγαλώνει για να καταλήξει τροφή για τους ανθρώπους. Αυτά τα κλουβιά περιορίζουν μια κότα ωοπαραγωγής τόσο πολύ ώστε να μην μπορεί καν να ανοίξει τα φτερά της.

Μια κότα που γεννά αυγά αναγκάζεται να περάσει τη ζωή της όρθια και ξαπλωμένη σε συρμάτινο δάπεδο που προκαλεί ζημιά στα πόδια της. Τα κλουβιά είναι τόσο χαμηλά που μετά βίας μπορεί να τεντώσει το λαιμό της προς τα πάνω, πόσο μάλλον να τρέξει, να χοροπηδήσει, να πετάξει ή να εξερευνήσει. Αποτρέπεται από το να κάνει οτιδήποτε της έρχεται φυσικά, εκτός από το να φάει. Ακόμη και αυτό έχει συνέπειες, αφού πρέπει να κολλήσει το λαιμό της μέσα από τις συρμάτινες ράβδους για να αποκτήσει πρόσβαση στην κοιλότητα τροφοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να τραυματιστεί και να πονάει.

Χάρη σε προσπάθειες όπως οι καμπάνιες του The Humane League, εκατοντάδες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου επιλέγουν να προμηθεύονται αυγά από φάρμες που δεν χρησιμοποιούν κλουβιά μπαταρίας. Φυσικά, το να μην τρώτε αυγά, είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμβάλλετε στην αποφυγή της ταλαιπωρίας και της κακοποίησης αυτών των ζώων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιθυμία να αποφευχθεί η εκμετάλλευση και η σκληρότητα των ζώων ή η εμφατική τάση προς τη μη βία, ωθεί τους ανθρώπους να ακολουθήσουν έναν εντελώς vegan τρόπο ζωής. Όχι μόνο αποφεύγουν το κρέας αλλά και δεν χρησιμοποιούν ζωικά υποπροϊόντα για φαγητό, ρούχα ή άλλους σκοπούς. Αυτό περιλαμβάνει προϊόντα όπως το μέλι, το βούτυρο και το δέρμα.

Γίνε χορτοφάγος για λόγους υγείας

Η τυπική χορτοφαγική διατροφή - η οποία περιλαμβάνει μια πλούσια ποικιλία λαχανικών, φρούτων και δημητριακών ολικής αλέσεως - τείνει να είναι χαμηλή σε λιπαρά και υψηλή σε φυτικές ίνες. Αυτό, με τη σειρά του, βοηθά στη μείωση του κινδύνου για μια σειρά από χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, πολλών τύπων καρκίνου, του διαβήτη, της υπέρτασης και της παχυσαρκίας.

Μπορεί να είναι η προσωπική σου προτίμηση

Ενώ είναι αλήθεια ότι πολλοί χορτοφάγοι έχουν ισχυρούς ηθικούς ή υγειονομικούς λόγους για να κόψουν τα ζωικά προϊόντα από τη διατροφή τους, υπάρχει ένας ακόμη απολύτως καλός λόγος που πολλοί γίνονται χορτοφάγοι: Απλώς το προτιμούν. Μια πλούσια σε λαχανικά διατροφή χωρίς κρέας μπορεί να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και γευστική. Ή μπορεί απλώς να σας αρέσει το πώς νιώθει το σώμα σας όταν δεν τρώτε κρέας.

Μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου

Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους το κάνετε, εάν έχετε αποφασίσει να ακολουθήσετε μια χορτοφαγική διατροφή, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας:

Υπάρχουν 21 διαφορετικά αμινοξέα που συμμετέχουν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρωτεΐνης. Ενώ οι πρωτεΐνες με βάση τα ζώα είναι «πλήρεις», οι περισσότερες πηγές πρωτεϊνών με βάση τα φυτά έχουν μόνο μερικά από αυτά τα αμινοξέα - επομένως πρέπει να αναμίξετε και να ταιριάξετε διαφορετικούς τύπους πρωτεΐνης για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Και για να το πετύχετε αυτό μπορείτε απλά να επιλέξετε τον συνδυασμό ορισμένων τροφών, για παράδειγμα, φασόλια και ρύζι και να τρώτε μια ποικίλη, ισορροπημένη χορτοφαγική διατροφή. Μερικές από τις καλύτερες χορτοφαγικές πηγές πρωτεϊνών περιλαμβάνουν το tofu, το tempeh και άλλα προϊόντα σόγιας.

Χρειάζεστε επίσης αξιόπιστες πηγές βιταμίνης Β-12 και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία μπορεί να μην λαμβάνετε αρκετά σε μια πλήρως χορτοφαγική διατροφή. Τα εμπλουτισμένα τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής είναι ιδανικά για αυτό.

Οι χορτοφάγοι παίρνουν περίπου τον ίδιο σίδηρο με τους κρεατοφάγους, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες. Αλλά ο φυτικός σίδηρος, γνωστός ως μη αιμικός σίδηρος, δεν απορροφάται τόσο εύκολα όσο ο σίδηρος από πηγές κρέατος. Μπορείτε να ενισχύσετε την απορρόφηση του σιδήρου σας παίρνοντας συμπληρώματα βιταμίνης C, καταναλώνοντας τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C και αποφεύγοντας να τη συνδυάζετε με το φυτικό οξύ στα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φασόλια, τις φακές, τους σπόρους και τους ξηρούς καρπούς, που μπορεί να εμποδίσουν την απορρόφηση της βιταμίνης C.

Δεν είστε σίγουροι ποιες τροφές είναι πλούσιες σε βιταμίνη C; Όλα τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν κάποια ποσότητα βιταμίνης C , αλλά η μεγαλύτερη περιεκτικότητα προέρχεται από προϊόντα όπως τα εσπεριδοειδή, το πεπόνι, τα ακτινίδια, το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, οι πιπεριές, το κουνουπίδι και το σπανάκι.

Όπως και να έχει, η τελική επιλογή είναι δική σας. Είτε διαλέξετε να φάτε κρέας, είτε τελικά κάνετε την ανατροπή και πείτε όχι στην κρεατοφαγία, αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε συνειδητές επιλογές και να έχουμε πάντα το «μέτρον άριστον» σαν μότο ζωής.