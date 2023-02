Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο του μωρού όταν η μητέρα του κακοποιείται στην εγκυμοσύνη

Τα αποτελέσματα νέας έρευνας είναι εφιαλτικά, όπως ακριβώς η ενδοοικογενειακή βία

Τα μωρά που γεννιούνται από μητέρες- θύματα κακοποίησης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, παρουσιάζουν αλλαγές στη δομή και την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του Bath στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την ακρίβεια, η αμυγδαλή που έχει σχετιστεί με τα συναισθήματα, και ειδικά με τον φόβο, είναι μικρότερη στα κορίτσια που οι μητέρες τους κακοποιούνταν στους 9 μήνες που τα κουβαλούσαν μέσα τους.

Στα αγόρια από την άλλη, το μέγεθος του ουραίου πυρήνα είναι αυξημένο. Αυτή η περιοχή του εγκεφάλου συνδέεται με πολλαπλές λειτουργίες, όπως η μνήμη, η μάθηση και η επιβράβευση.

Domestic Abuse in Pregnancy Linked to Structural Brain Changes in Babies



Babies born to mothers who experience domestic violence during pregnancy have altered brain development and changes in brain structure. In females, maternal exposure to IPV was https://t.co/Z77rYQ3llK… https://t.co/7S0cNp9cMJ