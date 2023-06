5 σημάδια που δείχνουν ότι σου λείπουν βασικά θρεπτικά συστατικά

Το σώμα σας, σας λέει πότε μπορεί να σας λείπει κάτι απαραίτητο από τη διατροφή σας. Εδώ είναι πέντε μηνύματα που πρέπει να προσέξετε.

Το σώμα είναι εκπληκτικό. Εκατομμύρια χημικά σήματα στέλνονται κάθε μέρα για να σας κρατήσουν σε λειτουργία. Το σώμα μας κάνει εξαιρετική δουλειά παρέχοντας μηνύματα για την υγεία. Συγκεκριμένα, σας λέει πότε μπορεί να σας λείπει κάτι απαραίτητο από τη διατροφή σας.

Είναι εύκολο να παραβλέψετε ορισμένες βιταμίνες ή θρεπτικά συστατικά, αλλά αν το σώμα σας χρειάζεται κάτι μπορεί να σας ενημερώσει. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πέντε κοινά προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από ελλείψεις θρεπτικών συστατικών.

Αιμορραγία ούλων

Μπορεί να μην καταναλώνετε αρκετά τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C. Η αιμορραγία των ούλων μπορεί να είναι σημάδι πολλών πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ουλίτιδας, ή ακόμα και του πολύ σκληρού βουρτσίσματος ή του οδοντικού νήματος. Ωστόσο, μια πρόσφατη μετα-ανάλυση διαπίστωσε ότι η αιμορραγία των ούλων μπορεί επίσης να είναι σημάδι ανεπάρκειας βιταμίνης C. Επιπλέον, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της κατανάλωσης βιταμίνης C θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναστροφή ορισμένων προβλημάτων αιμορραγίας.

Δεν υπάρχει τίποτα κακό με την προσθήκη περισσότερης βιταμίνης C στη διατροφή σας — και υπάρχουν εύκολοι τρόποι να το κάνετε. Μπορείτε να καταναλώνετε πιπεριές, μπρόκολο και να επιλέξτε φρούτα πλούσια σε βιταμίνη C, όπως πορτοκάλια, παπάγια και μούρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Εύθραυστα μαλλιά ή τριχόπτωση

Η τριχόπτωση μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Μπορεί να είναι γενετική ή να προκαλείται από ορμονικά ζητήματα. Οι άνθρωποι μπορεί να τη βιώσουν μετά τον τοκετό ή μετά από ένα αγχωτικό γεγονός της ζωής. Πρόσφατα, υπήρξαν αναφορές για επιζήσαντες της COVID-19 που παρουσίασαν απώλεια μαλλιών. Θα μπορούσε επίσης να είναι παρενέργεια ενός φαρμάκου ή να σχετίζεται με άλλα θέματα υγείας όπως προβλήματα θυρεοειδούς αδένα, λύκο κ.α.

Η απώλεια μαλλιών μπορεί επίσης να υποδηλώνει ότι μπορεί να σας λείπουν πρωτεΐνες και απαραίτητα λιπαρά οξέα. Μια ανασκόπηση του 2017 στο Journal of International Dermoscopy Society διαπίστωσε ότι οι διατροφικές ελλείψεις επηρέασαν τόσο τη δομή των μαλλιών όσο και την ανάπτυξή τους. Εκτός από τον ψευδάργυρο, τη νιασίνη και τη βιοτίνη, τα αμινοξέα (που βρίσκονται στην πρωτεΐνη) και τα απαραίτητα λιπαρά οξέα είναι σημαντικά συστατικά για υγιή μαλλιά. Η ανασκόπηση διαπίστωσε επίσης ότι η υπερβολική πρόσληψη συμπληρωμάτων όπως η βιταμίνη Α και το σελήνιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μαλλιών.

Θέλετε να έχετε την καλύτερη ποιότητα μαλλιών; Εστιάστε στη λήψη άφθονων άπαχων πρωτεϊνών και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Σκεφτείτε τον άγριο σολομό, τα καρύδια και τους σπόρους chia.

pexels

Κόκκινο δέρμα

Μια φλεγμονώδης κατάσταση που ονομάζεται ροδόχρου ακμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε κόκκινο δέρμα και είναι καλύτερο να αντιμετωπιστεί από έναν δερματολόγο. Αν όμως αντιμετωπίζετε ασυνεπείς εξάρσεις, μπορεί να φταίει το αλάτι και τα υπέρ- επεξεργασμένα τρόφιμα για αυτό. Η μη ισορροπημένη διατροφή και ο ήλιος είναι οι εχθροί του δέρματος και υπάρχουν πολλές έρευνες που το αποδεικνύουν.

Μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, διαπίστωσε ότι ένα τυπικό δυτικό διατροφικό πρότυπο (πλούσιο σε υπέρ-επεξεργασμένα τρόφιμα και ζάχαρη σε συνδυασμό με χαμηλή πρόσληψη δημητριακών ολικής αλέσεως, φρούτων και λαχανικών) συσχετίστηκε με το σχηματισμό φλεγμονής του δέρματος και την ανάπτυξη ψωρίασης σε ποντίκια. Για να μειώσετε τον κίνδυνο, στοχεύστε σε μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φυτικές ίνες, υγιή λιπαρά και άπαχη πρωτεΐνη.

Δυσκοιλιότητα ή φούσκωμα

Υποφέρετε από δυσκοιλιότητα και φούσκωμα; Μπορεί να μην λαμβάνετε αρκετό νερό και φυτικές ίνες. Η δυσκοιλιότητα (που ορίζεται ως λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα) μπορεί να μειωθεί εάν καταναλώνετε φυτικές ίνες. Οι συνιστώμενες ποσότητες φυτικών ινών είναι μεταξύ 25-35 γραμμάρια την ημέρα από πηγές όπως φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί, σπόροι, φασόλια και δημητριακά ολικής αλέσεως.

Εκτός από τη λήψη αρκετών φυτικών ινών στη διατροφή, θα θελήσετε επίσης να βεβαιωθείτε ότι είστε καλά ενυδατωμένοι. Η αφυδάτωση είναι βασικό συστατικό για την επιδείνωση της δυσκοιλιότητας.

Κοψίματα που αργούν να επουλωθούν

Αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη συμπλέγματος βιταμινών Β. Ενώ υπάρχουν πολλαπλές αιτίες κακής επούλωσης των πληγών (όπως χρόνιες ασθένειες και γήρανση), οι μελέτες δείχνουν ότι η έλλειψη βιταμινών Β μπορεί επίσης να είναι μια αιτία. Για να λαμβάνετε άφθονες βιταμίνες Β στη διατροφή, εστιάστε στα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα άπαχα κρέατα, τα αυγά, τα όσπρια και τα σκούρα, φυλλώδη πράσινα λαχανικά. Η ποιότητα της διατροφής μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο χρόνιας νόσου, την ποιότητα της υγείας του εντέρου σας.

Έτσι λοιπόν την επόμενη φορά που θα εμφανίσετε ένα από τα παραπάνω συμπτώματα προσέξτε λίγο περισσότερο τη διατροφή σας και επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν τα προβλήματα επιμένουν ή εάν το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.