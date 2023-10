4 τρόποι να προλάβεις ένα κρύωμα, τώρα που ήρθε αυτή η εποχή

Κρύωμα; You don't know her - πώς να το γλιτώσεις, πριν καν αρχίσει να «τρέχει» η μύτη σου

Ήρθε πάλι η εποχή: συνάχι, φτέρνισμα, μπουκωμένη μύτη, αμέτρητα χαρτομάντηλα στο πάτωμα και το θερμόμετρο γίνεται το τρίτο πρόσωπο της σχέσης σου. Το κρύωμα καραδοκεί, ο καιρός το ενθαρρύνει και νιώθεις ανήμπορος να το προλάβεις. Έχεις αποδεχτεί τη μοίρα σου και απλώς ελπίζεις να βγεις όσο το δυνατόν πιο αλώβητος.

Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις το κρύωμα να σου έρθει. Μπορείς απλώς να ακολουθήσεις τα παρακάτω tips για να το προλάβεις, πριν καν εμφανίσεις συμπτώματα. Είναι πιο εύκολο απ’ ό,τι φαίνεται.

Πλύνε τα χέρια σου

Πάνε τρεισήμισι χρόνια από τότε που έμαθες πόσο σημαντικό είναι το να πλένεις σχολαστικά τα χέρια σου. Ξέρεις ότι είναι βασικό μέτρο προστασίας από ιούς – αν, λοιπόν, το αμελείς επειδή ο πανικός για τον covid (κακώς) πέρασε, ώρα να το ξαναρχίσεις.

Απολύμανε τις επιφάνειες που αγγίζουν πολλοί άνθρωποι

Πόμολα, διακόπτες, το κινητό σου παρότι το αγγίζεις μόνο εσύ, συγκεντρώνουν πληθώρα βακτηρίων. Προσπάθησε, λοιπόν, να τα απολυμαίνεις όσο το δυνατόν περισσότερο.

Κοιμήσου καλά και υιοθέτησε έξυπνες συνήθειες

Το «κοιμάμαι καλά, τρώω καλά, ζω καλά», είναι κλισέ αλλά δικαίως. Αν ξεκουράζεσαι επαρκώς, τρέφεσαι υγιεινά με πολλά φρούτα και λαχανικά, και γυμνάζεσαι συστηματικά, θωρακίζεις τον οργανισμό σου.

Φόρεσε τη μάσκα σου

Αυτό ίσως σου προκαλέσει PTSD και σε μεταφέρει στις σκοτεινές ημέρες του lockdown, όμως είναι σημαντικό για την υγεία σου. Ειδικά σε πολυσύχναστους κλειστούς χώρους, όπου μπορεί να βήξει ή να φτερνιστεί ο καθένας, το να φορέσεις τη μάσκα σου μπορεί να αποβεί σωτήριο.