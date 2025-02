Να γιατί να κάνεις τη διαφορά την Τσικνοπέμπτη και να μη φας κρέας

Δεν είναι δύσκολο να αντισταθείς στο κρέας κι' ας είναι Τσικνοπέμπτη

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που πολλοί αποφασίζουν να γίνουν χορτοφάγοι. Σε όλο τον κόσμο, πάνω από 600 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επιλέξει μια χορτοφαγική διατροφή. Το ταξίδι του καθενός είναι μοναδικό, αλλά έχει τόσες πολλές παρόμοιες και γνώριμες πτυχές. Πολλοί επιλέγουν να κόψουν το κρέας για περιβαλλοντικούς λόγους, για λόγους υγείας ή για ηθικούς λόγους για να υποστηρίξουν την ηθική μεταχείριση των ζώων. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, είναι καλός.

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει ένα άτομο για την υγεία του, για το περιβάλλον και για χάρη των αθώων ζώων είναι να υιοθετήσει μια χορτοφαγική διατροφή. Και ενώ αύριο πέφτει Τσικνοπέμπτη και όλοι θα φάνε για ακόμη μια φορά κρέας, είναι ευκαιρία να κάνεις τη διαφορά και να γίνεις χορτοφάγος. Και εάν σκέφτεστε πώς θα ζήσετε χωρίς το κρέας, τότε θα ήθελα να πω πως δεν είναι καθόλου δύσκολο, αρκεί να έχετε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτά τα πλάσματα. Επειδή όμως δεν θα ήθελα να γίνει το σημερινό άρθρο σκληρό, θα μιλήσω με δεδομένα και στοιχεία, ώστε να καταλάβετε πόση βαρύτητα έχει η απόφασή σας να γίνετε σήμερα κιόλας χορτοφάγοι.

Οι κυριότεροι λόγοι για να μην τρώτε κρέας

Βοηθάτε στη μείωση της περιβαλλοντικής καταστροφής

Κατά µέσο όρο, οι απαιτήσεις για την παραγωγή ζωικής πρωτεΐνης είναι 10 φορές µεγαλύτερες από ό,τι για τις φυτικές πρωτεΐνες. Για την παραγωγή ενός κιλού µοσχαρίσιου κρέατος, χρειάζονται 21 κιλά πρωτεΐνης φυτικής προέλευσης. Για κάθε 16 κιλά δηµητριακών και σόγιας που καταναλώνει ένα µοσχάρι στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ) αποδίδει ένα κιλό κρέατος. Για τη διατροφή πουλερικών, χοίρων και βοοειδών "θυσιάζεται" το 40% της παγκόσµιας παραγωγής δηµητριακών.

Εκτός όμως από την κτηνοτροφία υπάρχει επίσης και η αποψίλωση των δασών, οι αλλαγές στις χρήσεις γης, η μείωση της βιοποικιλότητας, οι μεγάλες ποσότητες σε νερό που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των τροφίμων (70% του συνολικού νερού που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος) όπως και τα απόβλητα που παράγονται (ρύπανση νερού, στερεά και υγρά απόβλητα). Και όλα αυτά είναι από μερικές λίγες επιπτώσεις που δημιουργούνται από τη σημερινή κατάσταση του συστήματος παραγωγής τροφίμων.

Θα βοηθήσετε στη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι τα ζώα παράγουν περισσότερα αέρια θερμοκηπίου από όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στον κόσμο μαζί. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από διοξείδιο του άνθρακα και αέρια υποξειδίου του αζώτου που παράγονται από την κοπριά. Επομένως, το πιο σημαντικό βήμα που μπορεί να κάνει ένα άτομο για να μειώσει την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι να υιοθετήσει μια χορτοφαγική διατροφή.

Θα βοηθήσετε στο να μην πεθαίνουν τα ζώα

Στη σημερινή εποχή οι άνθρωποι σκοτώνουν περίπου 60 δισεκατομμύρια ζώα κάθε χρόνο, εκτός των δισεκατομμυρίων ψαριών και άλλων θαλάσσιων ζώων. Έως το 2050 αναμένεται να καταναλώνουμε 500.000.000 τόνους κρέατος, ενώ το 1961, η συνολική παγκόσμια κατανάλωση κρέατος δεν ξεπερνούσε τα 71 εκατομμύρια τόνους.

Για παράδειγμα μια έκθεση του 2017 από τους United Egg Producers υπολόγισε ότι το 85 τοις εκατό της εμπορικής παραγωγής των αυγών στις ΗΠΑ χρησιμοποιούσε κλουβιά μπαταριών πουλερικών, σε σύγκριση με το 90 τοις εκατό παγκοσμίως. Τα κλουβιά με μπαταρίες θεωρούνται ευρέως ως ένα από τα χειρότερα βασανιστήρια που έχει υποστεί οποιοδήποτε ζώο που μεγαλώνει για να καταλήξει τροφή για τους ανθρώπους. Αυτά τα κλουβιά περιορίζουν μια κότα ωοπαραγωγής τόσο πολύ ώστε να μην μπορεί καν να ανοίξει τα φτερά της.

Μια κότα που γεννά αυγά αναγκάζεται να περάσει τη ζωή της όρθια και ξαπλωμένη σε συρμάτινο δάπεδο που προκαλεί ζημιά στα πόδια της. Τα κλουβιά είναι τόσο χαμηλά που μετά βίας μπορεί να τεντώσει το λαιμό της προς τα πάνω, πόσο μάλλον να τρέξει, να χοροπηδήσει, να πετάξει ή να εξερευνήσει. Αποτρέπεται από το να κάνει οτιδήποτε της έρχεται φυσικά, εκτός από το να φάει. Αλλά ακόμη και το να τρώει έχει συνέπειες, αφού πρέπει να κολλήσει το λαιμό της μέσα από τις συρμάτινες ράβδους για να αποκτήσει πρόσβαση στην κοιλότητα τροφοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να τραυματιστεί και να πονάει.

Χάρη σε προσπάθειες που γίνονται, όπως αυτές του The Humane League, εκατοντάδες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου επιλέγουν να προμηθεύονται αυγά από φάρμες που δεν χρησιμοποιούν κλουβιά μπαταρίας. Φυσικά, το να μην τρώτε αυγά, είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμβάλετε στην αποφυγή της ταλαιπωρίας και της κακοποίησης των ζώων. Έστω και ένα μόνο άτομο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η έκθεση της Farm Animal Protection for The Humane Society αναφέρει ότι η άνοδος της χορτοφαγίας, κυρίως στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη, οδήγησε σε εκατοντάδες εκατομμύρια λιγότερες σφαγές ζώων. Εξάλλου τα ζώα είναι φίλοι μας και έχουν συναισθήματα και επιθυμίες, όπως έχουμε και εμείς.

Θα βοηθήσετε την υγεία σας

Η χορτοφαγική διατροφή προσφέρει πολλά οφέλη στην υγεία. Έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι δεν τρώνε κρέας έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, όπως είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης και η υπέρταση. Επίσης, κινδυνεύουν λιγότερο στο να γίνουν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και παρουσιάζουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους κρεατοφάγους. Επιπλέον, η χορτοφαγία είναι συνυφασμένη με την αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών. Και όπως είναι γνωστό οι φυτικές ίνες μειώνουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, καταπολεμάνε τη δυσκοιλιότητα και προφυλάσσουν από ορισμένες μορφές καρκίνου. Ενώ τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στα φρούτα και στα λαχανικά καταπολεμάνε τις βλαβερές για τον οργανισμό ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για πολλές ασθένειες.

pexels

Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να σταματήσετε να τρώτε κρέας

Περάστε περισσότερο χρόνο με τα ζώα. Αρχίστε να περνάτε τον χρόνο σας παίζοντας με τα ζώα, κοιτάξτε τα στα μάτια και δείτε πόσο αθώα είναι. Σκεφτείτε επίσηε ότι τα περισσότερα δεν μπορούν να προστατευτούν από τους ανθρώπους. Αυτές οι σκέψεις θα σας βοηθήσουν να κάνετε το πρώτο βήμα προς τη χορτοφαγική διατροφή.

Ενσωματώστε νέες διατροφικές συνήθειες σταδιακά. Είναι σχεδόν αδύνατο να γίνετε χορτοφάγοι εν μια νυκτί. Η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών πρέπει να γίνεται σταδιακά και θέλει σκληρή δουλειά. Ακριβώς όπως δεν μπορείτε να μάθετε μια νέα γλώσσα γρήγορα, δεν μπορείτε να αλλάξετε και τη διατροφή σας σε μια μέρα.

Ξεκινήστε αργά. Προσπαθήστε να μειώσετε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος αυτή την εβδομάδα και να εξαλείψετε την κατανάλωση του κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διατροφολόγο σας, για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις διατροφικές συνήθειες σταδιακά, χωρίς να βάλετε σε κίνδυν την υγεία σας.

Πειραματιστείτε με νέες γεύσεις. Τα πιάτα με βάση τα λαχανικά είναι πολύ νόστιμα. Επίσης, αν ψάξετε θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα συστατικά και θα ανακαλύψετε εκπληκτικά μοναδικές γεύσεις. Την επόμενη φορά που θα πάτε για ψώνια, περιπλανηθείτε γύρω από το κατάστημα και δείτε τι μπορείτε να δοκιμάσετε αντί για κρέας. Ενώ πολλοί πιστεύουν, ότι η χορτοφαγική διατροφή είναι ακριβή, θα διαπιστώσετε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Αγοράστε ένα χορτοφαγικό βιβλίο συνταγών. Αν δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε, ένα καλό χορτοφαγικό βιβλίο συνταγών μπορεί να σας εμπνεύσει, ώστε να πειραματιστείτε με νέα υλικά και να μαγειρέψτε πολλά και γευστικά πιάτα. Όταν θα μπορείτε να απολαμβάνετε το φαγητό που τρώτε, δεν θα ποθείτε πλέον το κρέας.

Παρακολουθήστε την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών σε καθημερινή βάση, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ελλείψεις. Η χορτοφαγική διατροφή θα πρέπει να σας παρέχει όλα τα συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμό σας, για να λειτουργήσει σωστά. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον διαιτολόγο σας για να σας βοηθήσει να καταλήξετε σε ένα χορτοφαγικό πρόγραμμα διατροφής, που θα σας δίνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε.

Τέλος μην ξεχνάτε πως ο χορτοφαγικός τρόπος ζωής αφυπνίζει το πνεύμα της συμπόνιας και μας οδηγεί σε μια πιο ευγενική κοινωνία στην οποία ασκούμε μια ηθική επιλογή για να προστατεύσουμε τα ζώα - όχι να τα εκμεταλλευόμαστε.