6 σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να μην τρως αρκετά λιπαρά

Η μανία με τα χαμηλά λιπαρά των δεκαετιών του '80 και του '90 δεν είναι πλέον ο κανόνας. Ωστόσο, ορισμένοι εξακολουθούν να μην έχουν επαρκή πρόσληψη λιπαρών στη διατροφή τους.

Το πιο πιθανό είναι, κάποια στιγμή στη ζωή σας, να έχετε ακούσει διατροφικές συμβουλές για να τρώτε λιγότερο λίπος. Άλλωστε, το λίπος περιέχει περισσότερες θερμίδες (9 θερμίδες ανά γραμμάριο) από την πρωτεΐνη και τους υδατάνθρακες (4 θερμίδες ανά γραμμάριο). Και, η κατανάλωση συγκεκριμένων λιπαρών έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο πολλών χρόνιων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων , του διαβήτη τύπου 2, της παχυσαρκίας και του καρκίνου.

Παρόλα αυτά το σώμα μας χρειάζεται πολύ περισσότερο λίπος από ό,τι μπορεί να πιστεύετε. Τα λίπη βοηθούν στην απορρόφηση ορισμένων βιταμινών και μετάλλων και είναι απαραίτητα για τη δομή, τη συντήρηση και την επισκευή των κυτταρικών μεμβρανών και των νεύρων. Επιπλέον το λίπος είναι απαραίτητο για την πήξη του αίματος, την κίνηση των μυών και για την καταπολέμηση της φλεγμονής. Η κατανάλωση περισσότερων καλών λιπαρών συνδέεται με την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, την πρόληψη της άνοιας και την αναστροφή του διαβήτη τύπου 2.

Πώς ξεκίνησε η τάση των χαμηλών λιπαρών;

Η εμμονή του δυτικού κόσμου με την αποφυγή του λίπους ξεκινάει από τα τέλη του 1800 , όπου η ​​δίαιτα και η επιδίωξη ενός λεπτού σώματος είχαν αρχίσει να γίνονται δημοφιλή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως χαρακτηριστικό σημάδι, οι δημόσιες ζυγαριές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1890. Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι γνώριζαν ότι το λίπος περιείχε περισσότερες θερμίδες από ένα ισοδύναμο βάρος πρωτεΐνης ή υδατανθράκων, έτσι ήταν το προφανές συστατικό της τροφής που έπρεπε να αποφευχθεί. Στη δεκαετία του 1920, καθώς η μόδα έγινε πιο αποκαλυπτική, η επιθυμία για την επίτευξη του «τέλειου» σχήματος σώματος εντάθηκε.

Μετά την τελευταία έρευνα, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνέστησε στα άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής νόσου να μειώσουν την πρόσληψη λίπους. Αλλά κατέστησαν επίσης σαφές ότι τα στοιχεία για τη σχέση διατροφικού λίπους-καρδιακής νόσου δεν ήταν ακόμη οριστικά. Η ιδεολογία των χαμηλών λιπαρών άρχισε να αυξάνεται το 1977 όταν η U.S. Senate's Select Committee on Nutrition and Human Needs δημοσίευσε την έκθεση «Dietary Goals in the United States». Το έγγραφο εξηγούσε ότι το υπερβολικό λίπος, η ζάχαρη και το αλάτι συνδέονται άμεσα με καρδιακές παθήσεις, καρκίνο, παχυσαρκία και εγκεφαλικό.

Στη συνέχεια, το 1983, μια μακροχρόνια μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παχυσαρκία ήταν ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για καρδιακές παθήσεις. Επειδή οι ειδικοί πίστευαν ότι μια δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά θα βοηθούσε τα άτομα με παχυσαρκία να χάσουν βάρος, η υπόθεση δίαιτα-καρδιά έλαβε περισσότερη ώθηση. Όλο και περισσότερο, το διαιτητικό λίπος ανακηρύσσεται η πιο σημαντική αιτία της παχυσαρκίας και των καρδιακών παθήσεων. Και το 1992, το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA) κυκλοφόρησε την πρώτη του «διατροφική πυραμίδα», η οποία βοήθησε να κατοχυρωθεί το λίπος ως κάτι κακό.

Αρχικά, οι κατασκευαστές τροφίμων ανησυχούσαν ότι ένα προϊόν με πολύ λιγότερα λιπαρά ήταν πιθανό να είναι πολύ λιγότερο νόστιμο. Αλλά δεν άργησαν να εντοπίσουν μια κερδοφόρα ευκαιρία - απλώς αντικατέστησαν το λίπος με ζάχαρη. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990, τα ράφια των παντοπωλείων στοιβάζονταν με προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά που περιείχαν εξίσου πολλές θερμίδες με τους προκατόχους τους με πλήρη λιπαρά. Επειδή αυτά τα τρόφιμα διατίθενται στο εμπόριο ως «υγιεινά», οι καταναλωτές αρχίζουν να τα καταναλώνουν ελεύθερα ως σνακ. Όμως σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, η στροφή στις τροφές με μειωμένα λιπαρά πιθανότατα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αυξανόμενη κρίση παχυσαρκίας στις ΗΠΑ.

Η επιστήμη όμως έχει προχωρήσει από τη δεκαετία του 1980 και η θεωρία ότι «το λίπος είναι κακό» δεν άντεξε μέσα στον χρόνο. Πράγματι, η κατανάλωση «καλών» λιπαρών, όπως αυτά των ξηρών καρπών ή των λιπαρών ψαριών, για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Έτσι πλέον οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζεται να τρώνε τουλάχιστον 60 γραμμάρια λίπους κάθε μέρα. Αυτή είναι μια ελάχιστη ποσότητα, ειδικά για τις γυναίκες. Οι ανάγκες σε λίπος θα αυξηθούν από εκεί και πέρα ​​καθώς αυξάνονται οι συνολικές ανάγκες σε θερμίδες, με βάση το μέγεθος του σώματος και το επίπεδο δραστηριότητας.

pexels

6 σημάδια ότι ίσως χρειάζεται να τρώτε περισσότερο λίπος

Είστε πάντα πεινασμένοι

Ένα από τα πολλά οφέλη του λίπους: Είναι εξαιρετικά χορταστικό. Το σώμα απορροφά τους υδατάνθρακες και πρωτεΐνες πολύ γρήγορα. Το λίπος, από την άλλη πλευρά, επιβραδύνει σημαντικά την πέψη των τροφών και παρέχει σημαντικές θερμίδες. Αν πεινάτε ξανά λίγο μετά τα γεύματα, δοκιμάστε να προσθέσετε μια επιπλέον πηγή λίπους, όπως ένα βραστό αυγό (συμπεριλαμβανομένου του κρόκου) με το πρωινό σας ή μια κουταλιά γκουακαμόλε.

Νιώθετε συχνά κόπωση

Το σώμα σας χρειάζεται καύσιμο για να λειτουργήσει σωστά και η χαμηλή πρόσληψη λίπους πιθανότατα θα οδηγήσει σε χαμηλή πρόσληψη συνολικών θερμίδων. Το λίπος περιέχει 9 θερμίδες ανά γραμμάριο, σημαντικά περισσότερες από τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες που περιέχουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο. Έτσι ο περιορισμός της πρόσληψης λίπους θα περιορίσει επίσης σημαντικά τη συνολική πρόσληψη θερμίδων. Το τελικό αποτέλεσμα: Νιώθετε υπερβολικά νωθροί.

Πονάνε οι αρθρώσεις σας

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα —που βρίσκονται στον σολομό, τα καρύδια, τον τόνο, τον λιναρόσπορο και σε άλλα τρόφιμα— βοηθούν στη διατήρηση της δομικής ακεραιότητας κάθε κυττάρου από την κορυφή ως τα νύχια. Τα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 και συνολικών λιπαρών μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ευελιξίας στις αρθρώσεις και αύξηση της φλεγμονής, ειδικά για τα δραστήρια άτομα.

Κρυολογείτε περισσότερο από το συνηθισμένο

Η ρινίτιδα που έχετε μπορεί να σχετίζεται με ανεπάρκεια κάποιων θρεπτικών συστατικών, παρά με κάτι εποχικό που νομίζετε ότι είναι. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα συνδέονται στενά με τη φλεγμονή και την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος. Γι αυτό και η χαμηλή πρόσληψη λιπαρών - και επομένως η χαμηλή πρόσληψη ωμέγα-3 - μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο αδύναμο από το συνηθισμένο ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας σας ευάλωτους σε συχνά κρυολογήματα ή λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Το δέρμα σας είναι ξηρό

Ένα από τα μεγαλύτερα σημάδια ότι δεν τρώτε αρκετό λίπος είναι το ξηρό δέρμα, το οποίο μπορεί να επιταχύνει την εμφάνιση της γήρανσης. Το λίπος βοηθά το σώμα σας να απορροφήσει λιποδιαλυτές βιταμίνες που μπορούν να σας βοηθήσουν να λάμψετε από μέσα προς τα έξω.

Ο εγκέφαλός σας δεν λειτουργεί σωστά

Μακροπρόθεσμα, η τήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής (που περιλαμβάνει άφθονα υγιή λίπη από τρόφιμα όπως ελιές και ψάρια), οδηγεί σε χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neurology.

Εν κατακλείδι εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, ρίξτε μια ματιά σε αυτό που τρώτε για να δείτε αν η αιτία μπορεί να είναι κάποια διατροφική ανεπάρκεια. Και αντί να πηγαίνετε από το ένα άκρο (δίαιτες με χαμηλά ή καθόλου λιπαρά) στο άλλο άκρο (δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως η κετογονική δίαιτα), είναι προτιμότερο να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει υγιείς ποσότητες όλων των τροφίμων.