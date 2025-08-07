Τι σημαίνουν τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου για το σώμα και την υγεία σου

Το χαμηλό μαγνήσιο μπορεί να μην προκαλέσει συμπτώματα στην αρχή, αλλά με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας.

Ενώ οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι μπορούν να διατηρήσουν φυσιολογικά επίπεδα μαγνησίου μέσω της διατροφής, ορισμένες παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν πτώση των επιπέδων στον οργανισμό, οδηγώντας ενδεχομένως σε ανεπάρκεια (υπομαγνησιαιμία). Εάν δεν αντιμετωπιστεί, το χαμηλό μαγνήσιο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως κόπωση, μυϊκές κράμπες και καρδιακά προβλήματα.

Τι συμβαίνει όταν έχετε χαμηλά επίπεδα μαγνησίου

Βραχυπρόθεσμα, το χαμηλό μαγνήσιο συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Το σώμα θα συγκρατήσει περισσότερο μαγνήσιο όταν η πρόσληψη είναι χαμηλή. Όμως με την πάροδο του χρόνου, η μη επαρκής πρόσληψη μαγνησίου μέσω της τροφής ή η κακή απορρόφηση μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια. Τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Απώλεια όρεξης

Κούραση

Ναυτία ή έμετος

Αδυναμία

Εάν η ανεπάρκεια μαγνησίου συνεχιστεί, τα συμπτώματα μπορεί να εξελιχθούν σε:

Αρρυθμίες (ακανόνιστος καρδιακός παλμός)

Υποασβεστιαιμία (χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα) 2

Υποκαλιαιμία (χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα) 2

Μυϊκές κράμπες

Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα

Επιληπτικές κρίσεις

Εάν διατρέχετε κίνδυνο για χαμηλά επίπεδα μαγνησίου και εμφανίζετε συμπτώματα, ο γιατρός μπορεί να σας συστήσει μια εξέταση αίματος για να ελέγξει τα επίπεδα μαγνησίου στο αίμα σας. Μπορούν να γίνουν και άλλες εξετάσεις, αλλά τείνουν να είναι πιο περίπλοκες και επεμβατικές.

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία

Εάν αγνοηθεί ή αφεθεί χωρίς θεραπεία, η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να επιδεινωθεί και τελικά να οδηγήσει σε:

Αρρυθμίες

Αθηροσκλήρωση (συσσώρευση πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών)

Στεφανιαία νόσος (καρδιακή νόσος που προκαλείται από βλάβη στις μεγάλες αρτηρίες)

Έμφραγμα

Υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση)

Τι είναι το μαγνήσιο και τι κάνει στο σώμα σας

Το μαγνήσιο είναι ένα μέταλλο με αρκετές σημαντικές λειτουργίες στο σώμα, όπως:

Παραγωγή πρωτεϊνών

Μυϊκή και νευρική λειτουργία

Έλεγχος σακχάρου στο αίμα

Ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

unsplash

Τι προκαλεί χαμηλά επίπεδα μαγνησίου

Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι έχουν φυσιολογικά επίπεδα μαγνησίου και μπορούν να λάβουν αρκετό από τις τροφές αντί να βασίζονται σε συμπληρώματα. Χαμηλά επίπεδα μαγνησίου μπορεί να προκύψουν από τα ακόλουθα:

Δεν λαμβάνετε αρκετό μαγνήσιο από τη διατροφή σας

Αυξημένες απώλειες μαγνησίου που σχετίζονται με δυσαπορρόφηση

Το σώμα σας απαλλάσσεται από υπερβολική ποσότητα μαγνησίου

Ποιος κινδυνεύει από χαμηλό μαγνήσιο

Άτομα που διατρέχουν κίνδυνο χαμηλών επιπέδων μαγνησίου περιλαμβάνουν:

Εξάρτηση από το αλκοόλ : Τα άτομα με διαταραχή χρήσης αλκοόλ συχνά έχουν προβλήματα με την κατάσταση του μαγνησίου λόγω παραγόντων όπως η κακή διατροφή και τα νεφρικά προβλήματα. Επιπλέον, τα εντερικά προβλήματα που επηρεάζουν το πάγκρεας μπορούν να οδηγήσουν σε κακή απορρόφηση.

Γαστρεντερικές παθήσεις : Άτομα με παθήσεις που σχετίζονται με δυσαπορρόφηση λίπους (π.χ. νόσος του Crohn, κοιλιοκάκη) ή που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή των εντέρων ή σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση μπορεί να έχουν υψηλότερες απώλειες μαγνησίου.

Ηλικιωμένοι: Καθώς μεγαλώνουμε, η απορρόφηση μαγνησίου μειώνεται και η απέκκριση μαγνησίου αυξάνεται. Επιπλέον, η πρόσληψη τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο μπορεί να μειωθεί.

Άτομα με διαβήτη: Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 μπορεί να χάσουν περισσότερο μαγνήσιο μέσω των ούρων και όσοι έχουν προδιαβήτη συχνά έχουν χαμηλότερα επίπεδα από τα υγιή άτομα. Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, η Αμερικανική Ένωση Διαβήτη δεν συνιστά τη λήψη συμπληρωμάτων μαγνησίου σε τακτική βάση.

Άτομα που λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα : Η μακροχρόνια χρήση ορισμένων φαρμάκων όπως διουρητικά, αναστολείς αντλίας πρωτονίων και αντιβιοτικά μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα μαγνησίου.

Εάν ανησυχείτε για την κατάσταση του μαγνησίου σας, μιλήστε με γιατρό σας ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να διαγνώσετε μια ανεπάρκεια, να προσδιορίσετε την αιτία και να προτείνετε την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.

Τι να κάνετε εάν έχετε χαμηλό μαγνήσιο

Η επιλογή τροφών που αποτελούν καλές πηγές μαγνησίου μπορεί να είναι χρήσιμη. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο περιλαμβάνουν:

Σπόροι : Σπόροι Chia και σπόροι κολοκύθας

Ξηροί καρποί : Αμύγδαλα, κάσιους, φιστίκια

Λαχανικά : Σπανάκι, καρότα, μπρόκολο

Φρούτα : Μπανάνες, μήλα, αβοκάντο

Όσπρια: Μαύρα φασόλια, edamame, κόκκινα φασόλια

Ψάρι/κρέας : Σολομός, ιππόγλωσσα, κοτόπουλο, κιμάς

Γάλα σόγιας

Φυστικοβούτυρο

Δημητριακά: Ρύζι, ψωμί, εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού και πλιγούρι βρώμης

Τα χαμηλά επίπεδα ή η ανεπάρκεια μαγνησίου αντιμετωπίζονται με συμπληρώματα. Η συμπλήρωση θα πρέπει να συζητηθεί με τον γιατρό για να καθοριστεί η καλύτερη μορφή συμπληρώματος και η κατάλληλη δόση για εσάς. Τέλος εάν αντιμετωπίζετε συμπτώματα ή κινδυνεύετε από ανεπάρκεια, μια εξέταση αίματος μπορεί να ελέγξει τα επίπεδα μαγνησίου σας.