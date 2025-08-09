Αυτό το λάδι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της χοληστερίνης

Η υψηλή χοληστερίνη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό το βασικό υλικό της κουζίνας μπορεί να βοηθήσει στη μείωσή της.

Αν και τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η Νο1 αιτία θανάτου, είναι δυνατόν να προληφθούν. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association) προτείνει τις «8 βασικές αρχές της ζωής» για την πρόληψη, που περιλαμβάνουν τέσσερις συμπεριφορές και τέσσερις μετρήσιμους δείκτες υγείας:

Συμπεριφορές: Υγιεινή διατροφή, τακτική άσκηση, διακοπή του καπνίσματος, επαρκής ύπνος

Δείκτες υγείας: Έλεγχος βάρους, χοληστερίνης, σακχάρου και πίεσης

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι το ελαιόλαδο μπορεί να βοηθήσει στην καλή υγεία της καρδιάς, κυρίως χάρη στα μονοακόρεστα λιπαρά του. Ωστόσο, ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι οι πολυφαινόλες, ισχυρά φυτικά συστατικά με αντιοξειδωτική δράση. Επιστήμονες στην Ελλάδα μελέτησαν τις πολυφαινόλες στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, συγκρίνοντας δύο είδη με διαφορετικά επίπεδα πολυφαινολών. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nutrients.

Πώς έγινε η μελέτη

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες:

Άτομα με υπερλιπιδαιμία (υψηλά επίπεδα λιπιδίων/χοληστερίνης)

«Υγιείς» συμμετέχοντες χωρίς υπερλιπιδαιμία

Η πρώτη ομάδα είχε 50 άτομα (24 άνδρες και 26 γυναίκες, μέση ηλικία 52). Αυτοί χωρίστηκαν σε δύο υποομάδες: η μία έλαβε ελαιόλαδο με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, η άλλη ελαιόλαδο με χαμηλότερη περιεκτικότητα. Για να εξισωθεί η συνολική ημερήσια πρόσληψη πολυφαινολών, η ομάδα με το EVOO χαμηλότερης περιεκτικότητας έλαβε μεγαλύτερη ποσότητα ελαιόλαδου.

Η υγιής ομάδα είχε 20 άτομα, αντιστοιχισμένα ανά φύλο με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Έλαβαν κι αυτοί ελαιόλαδο με τις ίδιες δόσεις. Σκοπός ήταν να παρατηρηθούν οι διαφορές στα λιπίδια του αίματος μετά από 4 εβδομάδες και να συγκριθούν τα αποτελέσματα μεταξύ υγιών και ατόμων με υπερλιπιδαιμία. Όλοι οι συμμετέχοντες έπρεπε να καταναλώνουν το ελαιόλαδο με άδειο στομάχι για καλύτερη απορρόφηση των πολυφαινολών, διατηρώντας τη συνήθη διατροφή και δραστηριότητά τους, χωρίς προσθήκη άλλων τροφών ή συμπληρωμάτων πλούσιων σε πολυφαινόλες.

pexels

Τι έδειξε η μελέτη

Στο τέλος των 4 εβδομάδων, υπήρξε 100% συμμόρφωση από 22 άτομα της ομάδας χαμηλών πολυφαινολών και 28 από την ομάδα υψηλών πολυφαινολών. Τα κύρια ευρήματα:

Η ομάδα με υπερλιπιδαιμία παρουσίασε καλύτερη βελτίωση στα λιπίδια του αίματος σε σχέση με την υγιή ομάδα. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε η HDL (καλή) χοληστερίνη, ενώ μειώθηκε ελαφρώς η Lp(a) (παρόμοια με την LDL, «κακή» χοληστερίνη). Παρότι οι δύο ομάδες είχαν ίδια συνολική πρόσληψη πολυφαινολών, η ομάδα που έλαβε το ελαιόλαδο με υψηλή περιεκτικότητα εμφάνισε πιο σημαντική μείωση της ολικής χοληστερίνης.

Περιορισμοί μελέτης:

Μικρό δείγμα και μικρή διάρκεια (4 εβδομάδες)

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν από την ίδια περιοχή της Ελλάδας (με ειδικές ποικιλίες ελιάς)

Δεν καταγράφηκε πλήρως η διατροφή των συμμετεχόντων

Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι τα υγιεινά λιπαρά του ελαιολάδου δεν συνέβαλαν επίσης στα θετικά αποτελέσματα

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα μας

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής. Έχει συνδεθεί επανειλημμένα με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και μακροχρόνια καλή υγεία, ακόμα και με μειωμένο κίνδυνο για άνοια. Κάποιοι το καταναλώνουν κάθε πρωί σκέτο, λόγω των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων του.

Η μελέτη αφορά εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, όχι το απλό ελαιόλαδο, το οποίο είναι πιο επεξεργασμένο και έχει λιγότερες πολυφαινόλες. Τέλος η μελέτη δείχνει ότι η καθημερινή κατανάλωση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου με άδειο στομάχι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των λιπιδίων του αίματος. Ακόμα κι αν δεν σας αρέσει να το πίνετε σκέτο, μπορείτε εύκολα να το εντάξετε στη διατροφή σας με γευστικές και απλές συνταγές.