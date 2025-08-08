Αυτό το απλό τεστ που μπορεί να προβλέψει πόσο θα ζήσεις

Ένα απλό τεστ καθίσματος-όρθιου που μπορεί να προβλέψει τη διάρκεια ζωής σας.

Το πόσο εύκολα μπορείτε να καθίσετε στο πάτωμα και να σηκωθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια ή τα γόνατα ή να τρεμείτε μπορεί να δείχνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με νέα μελέτη. Η δυσκολία να καθίσετε και να σηκωθείτε από το πάτωμα χωρίς βοήθεια και χωρίς να χάσετε την ισορροπία σας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από καρδιακές παθήσεις και άλλες φυσικές αιτίες. Βελτιώνοντας τη μυϊκή δύναμη, την ισορροπία, την ευλυγισία και το βάρος του σώματος, μπορείτε να αυξήσετε τη βαθμολογία σας στο τεστ — και ενδεχομένως τη διάρκεια της ζωής σας.

Πώς λειτουργεί το τεστ καθίσματος-όρθιου

Δεν χρειάζεστε ακριβά τεστ ή ειδικά ρολόγια για να προβλέψετε πόσο θα ζήσετε. Απλά δείτε πόσο εύκολα μπορείτε να καθίσετε στο πάτωμα και να σηκωθείτε χωρίς βοήθεια. Το τεστ αυτό υποστηρίζεται από νέα έρευνα που διαπίστωσε ότι οι μεσήλικες που μπορούν να καθίσουν και να σηκωθούν με λίγη ή καθόλου βοήθεια από χέρια ή γόνατα και χωρίς να τρέμουν, έχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο να πεθάνουν πρόωρα από φυσικές ή καρδιακές αιτίες, σε σύγκριση με αυτούς που δυσκολεύονται.

Η βαθμολογία και τι σημαίνει

Για να εκτελέσετε το τεστ, καθίστε στο πάτωμα με σταυρωμένα πόδια και σηκωθείτε χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερη στήριξη. Η κάθε ενέργεια βαθμολογείται με 5 πόντους. Αφαιρείται 1 πόντος για κάθε χέρι, πήχη ή γόνατο που χρησιμοποιήθηκε. Αφαιρείται 0,5 πόντος για κάθε ασταθή κίνηση. Και η μέγιστη βαθμολογία είναι 10.

Τι δείχνει η μελέτη

Η μελέτη περιλάμβανε πάνω από 4.000 ενήλικες ηλικίας 46 έως 75 ετών από το Ρίο ντε Τζανέιρο, οι οποίοι εξετάστηκαν μεταξύ 1998 και 2023. Κατά μέσο όρο 12 χρόνια παρακολούθησης, περίπου 700 συμμετέχοντες πέθαναν (ποσοστό 15,5%). Αποκλείστηκαν θάνατοι από COVID-19 και ατυχήματα για να εστιάσουν σε φυσικές και καρδιακές αιτίες. Τα ευρήματα έδειξαν πως όσο χαμηλότερη ήταν η βαθμολογία, τόσο υψηλότερος ο κίνδυνος θανάτου:

Βαθμός 10: 3,7% ποσοστό θνησιμότητας

Βαθμός 8: 11,1%

Βαθμός 4 ή λιγότερο: 42,1%

Ακόμα και μετά από προσαρμογή για ηλικία, φύλο, δείκτη μάζας σώματος και υπάρχοντα προβλήματα υγείας, όσοι είχαν βαθμολογία 0–4 είχαν 6 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακή νόσο και 4 φορές περισσότερες από φυσικά αίτια, σε σχέση με όσους είχαν βαθμό 10.

Τι μετράει το τεστ

Το τεστ δεν αξιολογεί την αερόβια ικανότητα (όπως το τρέξιμο), αλλά τη μη αερόβια φυσική κατάσταση, δηλαδή:

Μυϊκή δύναμη

Ισορροπία

Ευλυγισία

Συντονισμό

Κάθε μία από αυτές τις ικανότητες συνδέεται με τη συνολική υγεία και τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων.

Η κακή ισορροπία και ευλυγισία αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο σε ηλικιωμένους. Η αδύναμη δύναμη στα πόδια δυσκολεύει καθημερινές δραστηριότητες όπως το να σηκωθεί κάποιος από καρέκλα, να ανέβει σκάλες ή να κουβαλήσει πράγματα.

pexels

Πώς να δοκιμάσετε το τεστ μόνοι σας

Σταθείτε σε επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια και σταυρώστε τα πόδια σας. Προσπαθήστε να καθίσετε στο πάτωμα και να σηκωθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε χέρια, γόνατα ή να τρέμετε. Ζητήστε κάποιον να σας βοηθά για ασφάλεια σε περίπτωση που χάσετε την ισορροπία σας. Αφαιρέστε 1 πόντο για κάθε στήριξη και 0,5 για ασταθή κίνηση. Αθροίστε τους πόντους από το κάθισμα και το σήκωμα για συνολικό βαθμό έως 10.

Τι να κάνετε αν η βαθμολογία σας είναι χαμηλή

Μια χαμηλή βαθμολογία δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι μη αναστρέψιμα. Αντίθετα, δείχνει ότι πρέπει να δουλέψετε σε συγκεκριμένους τομείς με ασκήσεις:

Εξάσκηση ισορροπίας: Σταθείτε σε ένα πόδι, δοκιμάστε γιόγκα.

Ευλυγισία: Διατάσεις, γιόγκα.

Μυϊκή δύναμη: Ασκήσεις ενδυνάμωσης με ταχύτητα και έκρηξη, π.χ. γρήγορα καθίσματα, ασκήσεις με ιατρική μπάλα.

Διαχείριση βάρους: Η υγιής σωματική μάζα βοηθά στην ευκολία κινήσεων.

Τελικές συμβουλές

Πολλοί προτιμούν τις δραστηριότητες που ήδη γνωρίζουν. Όμως, η βελτίωση των αδυναμιών σας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και στη διάρκεια ζωής σας. Χρησιμοποιήστε τα αποτελέσματα του τεστ για να συζητήσετε με τον γιατρό σας και να εντοπίσετε ποιοι τομείς χρειάζονται βελτίωση. Επίσης, σκεφτείτε τι θα κάνετε αν βρεθείτε στο πάτωμα μετά από πτώση. Μπορεί να χρειαστείτε να οργανώσετε τρόπους να ζητήσετε βοήθεια.