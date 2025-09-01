Μάθετε ποιες βιταμίνες βοηθούν στην υγεία της καρδιάς και ποια συμπληρώματα πρέπει να αποφεύγετε.

Η καρδιά είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, ωστόσο δεν τη σκεφτόμαστε συχνά παρά μόνο εάν κάτι πάει στραβά, όπως μια νέα διάγνωση υπέρτασης, υψηλής χοληστερόλης ή διαβήτη (όλοι οι παράγοντες κινδύνου για καρδιακή νόσο) ή ένα ξαφνικό συμβάν όπως καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό. Όμως η πρόληψη είναι το κλειδί, καθώς υπολογίζεται ότι το 80% των περιπτώσεων πρόωρης καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού θα μπορούσαν να αποφευχθούν με βελτιώσεις στον τρόπο ζωής και στη διατροφή.

Έρευνες δείχνουν ότι κάποιες βιταμίνες μπορεί να προάγουν την καρδιακή υγεία, ενώ η έλλειψη άλλων βιταμινών, ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Το σώμα χρειάζεται βιταμίνες για να λειτουργεί σωστά, και κάθε μία από τις 13 απαραίτητες βιταμίνες επηρεάζει διαφορετικά την υγεία μας. Ορισμένες βιταμίνες σχετίζονται πιο άμεσα με την υγεία της καρδιάς.

Διατροφή vs συμπληρωμάτα

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων δεν διαχειρίζεται τα συμπληρώματα βιταμινών τόσο αυστηρά όσο άλλα φάρμακα. Τα συμπληρώματα συχνά δεν υπόκεινται στα ίδια αυστηρά ερευνητικά πρότυπα. Μερικοί πιστεύουν ότι τα συμπληρώματα βιταμινών τους βοηθούν να αισθάνονται καλύτερα, αλλά η κατανάλωση μιας ποικιλίας τροφών είναι αυτή που σας παρέχει αυτές τις βιταμίνες με φυσικό τρόπο. Η έρευνα συχνά δείχνει ότι τα συμπληρώματα δεν έχουν τα ίδια οφέλη με την εύρεση μιας φυσικής πηγής.

Ποιες βιταμίνες είναι οι καλύτερες για την υγεία της καρδιάς

Βιταμίνη Α

Η βιταμίνη Α, γνωστή κυρίως για την υγεία των ματιών και του δέρματος, φαίνεται ότι μπορεί επίσης να μειώσει την αρτηριακή πίεση, να προστατεύσει το μυοκάρδιο και να περιορίσει την αθηροσκλήρωση. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι η βιταμίνη Α μπορεί επίσης να προστατεύσει την καρδιά, αν και η έρευνα είναι ανάμεικτη. Μια μελέτη διαπίστωσεότι τα άτομα που κατανάλωναν περισσότερη βιταμίνη Α από πηγές τροφίμων ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν δύο ή περισσότερες καρδιομεταβολικές παθήσεις, όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη και παχυσαρκία.

Όμως τα συμπληρώματα βήτα-καροτένιου μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις αν λαμβάνονται σε πολύ μεγάλες δόσεις. Αντί λοιπόν να λαμβάνετε συμπληρώματα βιταμίνης Α για να υποστηρίξετε την υγεία της καρδιάς σας, ίσως είναι καλύτερο να την λαμβάνετε από φυσικές πηγές, όπως:

Πορτοκαλί και κίτρινα λαχανικά

Κρόκοι αυγών

Συκώτι

Γαλακτοκομικά

Βιταμίνες Β (ιδιαίτερα Β6, Β9, Β12)

Οι βιταμίνες Β βοηθούν στη μείωση της ομοκυστεΐνης, ενός αμινοξέος που σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να βλάψει τις αρτηρίες. Η βιταμίνη Β6 φαίνεται να έχει τον πιο ισχυρό δεσμό με τη μείωση κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Μια ανασκόπηση του 2021 διαπίστωσε ότι η συμπλήρωση με βιταμίνες B6, B9 ή B12 θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής προσβολής. Μπορείτε να βρείτε τις βιταμίνες Β σε διάφορες τροφές, όπως κρέας, ψάρι, αυγά, γαλακτοκομικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ξηρούς καρπούς και λαχανικά.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό, προστατεύοντας τα αιμοφόρα αγγεία, προωθώντας την παραγωγή κολλαγόνου και βελτιώνοντας τη ροή του αίματος. Η έλλειψη βιταμίνης C μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Πηγές βιταμίνης C:

Εσπεριδοειδή: Πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπφρουτ.

Φρούτα: Φράουλες, ακτινίδια, παπάγια, μάνγκο.

Λαχανικά: Πιπεριές (ειδικά κόκκινες και κίτρινες), μπρόκολο, ντομάτες, κουνουπίδι, λαχανάκια Βρυξελλών.

Άλλα: Θυμάρι, μαϊντανός

Βιταμίνη D

Η βιταμίνη D, που λαμβάνεται κυρίως από τον ήλιο, είναι απαραίτητη για την πρόληψη αθηροσκλήρωσης και άλλων μεταβολικών συνδρόμων. Όσο αφορά τη διατροφή η βιταμίνη D βρίσκεται κυρίως σε λιπαρά ψάρια (όπως σολομός, τόνος, σκουμπρί), το μουρουνέλαιο, τον κρόκο αυγού και το συκώτι. Επίσης, μπορεί να βρεθεί σε εμπλουτισμένα τρόφιμα όπως γάλα, δημητριακά πρωινού και φυτικά ροφήματα.

Βιταμίνη K (ιδιαίτερα Κ2)

Η βιταμίνη Κ2 βοηθά στην πρόληψη εναπόθεσης ασβεστίου στις αρτηρίες, στη βελτίωση της ελαστικότητας των αγγείων και στη μείωση της φλεγμονής. Ωστόσο, όσοι παίρνουν αντιπηκτικά (π.χ. βαρφαρίνη) πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό σχετικά με την πρόσληψη βιταμίνης Κ. Για να καλύψετε τις ανάγκες σας σε βιταμίνη Κ, εντάξτε στη διατροφή σας τροφές όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, λάχανο, μπρόκολο), φυτικά έλαια, φρούτα (ακτινίδιο, αβοκάντο), κρέας, γαλακτοκομικά και αυγά.

Ποιες βιταμίνες μπορεί να μην είναι καλές για την υγεία της καρδιάς

Δεν έχουν όλες οι βιταμίνες θετική επίδραση στην υγεία της καρδιάς σας. Η υπερβολική κατανάλωση ορισμένων βιταμινών μπορεί στην πραγματικότητα να βλάψει την καρδιά σας. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Βιταμίνη Β3 (νιασίνη)

Οι επιστήμονες παλιά πίστευαν ότι η βιταμίνη Β3 μπορεί να ωφελήσει την υγεία της καρδιάς μειώνοντας την LDL (κακή) χοληστερόλη και αυξάνοντας την HDL (καλή χοληστερόλη), αν και η έρευνα ήταν ανάμεικτη. Ωστόσο, μια μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι η υπερβολική νιασίνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Απαιτείται περισσότερη έρευνα, αλλά να είστε προσεκτικοί πριν πάρετε επιπλέον νιασίνη. Οι περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν ήδη αρκετή νιασίνη, επομένως η χορήγηση συμπληρωμάτων συνήθως δεν είναι απαραίτητη.

Βιταμίνη Ε

Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες της βιταμίνης Ε μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση των καρδιαγγειακών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 2021, ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει οφέλη για την υγεία της καρδιάς από τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε, αλλά άλλες έχουν παρατηρήσει επιβλαβείς επιπτώσεις. Οι ερευνητές συμβουλεύουν να μην λαμβάνετε συμπληρώματα βιταμίνης Ε, αλλά αναγνωρίζουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Τέλος συζητήστε με έναν γιατρό πριν πάρετε οποιαδήποτε συμπληρώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε μια υγιή καρδιά είναι να επικεντρωθείτε σε γενικές στρατηγικές τρόπου ζωής, όπως μια ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση και λήψη φαρμάκων σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.