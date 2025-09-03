Εμμηνόπαυση και στοματική υγεία: 4 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα δόντια ή τα ούλα σας; Ανακαλύψτε πώς οι ορμόνες σας μπορούν να παίξουν ρόλο σε αυτά τα συμπτώματα

Ίσως γνωρίζετε ότι η εμμηνόπαυση μπορεί να επηρεάσει πολλές περιοχές του σώματός σας, αλλά ξέρατε ότι μπορεί να επηρεάσει και τη στοματική σας υγεία; Μια μελέτη με 1.061 γυναίκες ηλικίας 50 ετών διαπίστωσε ότι πάνω από το 84% δεν γνώριζαν ότι ορισμένα από τα συμπτώματα της στοματικής υγείας και της δυσφορίας που βίωσαν θα μπορούσαν να συνδέονται με την εμμηνόπαυση.

Και όμως αυτά τα συμπτώματα δεν είναι σπάνια – η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι το 70% των γυναικών είχαν βιώσει ένα πρόβλημα στοματικής υγείας από τότε που παρουσίασαν συμπτώματα εμμηνόπαυσης. Τα προβλήματα στοματικής υγείας μπορεί να ποικίλλουν, από αλλαγές στην εμφάνιση των δοντιών και των ούλων έως πιο σοβαρά συμπτώματα, όπως ουλίτιδα. Και ενώ η διατήρηση της καλής στοματικής υγιεινής είναι σημαντική σε όλα τα στάδια της ζωής, η επιπλέον προσπάθεια κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης και η επίγνωση τυχόν αλλαγών που ενδέχεται να εμφανίσετε, μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε πώς να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα.

Εμμηνόπαυση και στοματικά προβλήματα

Σύνδρομο καυσαλγίας του στόματος (BMS)

Το BMS χαρακτηρίζεται από αίσθημα καύσου στους βλεννογόνους του στόματος για τουλάχιστον 4 έως 6 μήνες. Ο μαλακός ιστός μέσα στο στόμα μπορεί να μυρμηγκιάζει ή είναι:

Ζεστός

Ευαίσθητος

Μουδιασμένος

Το BMS μπορεί να εμφανιστεί σταδιακά ή ξαφνικά. Συνήθως επηρεάζει την άκρη της γλώσσας, αλλά μπορεί να επεκταθεί και στα χείλη, στον ουρανίσκο και στα πλαϊνά της γλώσσας.

Τύποι BMS

Τύπος 1: Πόνος που ξεκινά χαμηλός το πρωί και κορυφώνεται το βράδυ.

Τύπος 2: Σταθερός πόνος όλο το 24ωρο, συχνά προκαλεί άγχος.

Τύπος 3: Διαλείπων πόνος με περιόδους ανακούφισης, συχνά επιδεινώνεται από διατροφικούς παράγοντες ή αλλεργίες.

Στοματική καντιντίαση

Η στοματική καντιντίαση είναι μυκητιασική λοίμωξη που προκαλείται από υπερανάπτυξη του Candida albicans. Εμφανίζονται λευκές πλάκες κυρίως στη γλώσσα και τα μάγουλα, με πιθανά συνοδά:

Αίσθημα καύσου

Δυσκολία στην κατάποση

Απώλεια γεύσης

Σκασίματα στις γωνίες των χειλιών

Η θεραπεία γίνεται με αντιμυκητιασικά όπως κλοτριμαζόλη, νυστατίνη, φλουκοναζόλη και παράλληλα με ξέπλυμα με χλιαρό αλατόνερο, καλή στοματική υγιεινή και συχνή αλλαγή οδοντόβουρτσας.

Freepik

Ξηροστομία

Η Ξηροστομία είναι αίσθηση ξηρότητας, καύσου ή μυρμηγκιάσματος, κακή αναπνοή, σκασμένα χείλη, έλκη. Οι αιτίες είναι η μείωση σάλιου λόγω εμμηνόπαυσης, φάρμακα, κάπνισμα, αλκοόλ, άλλες παθήσεις. Η ξηροστομία περνάει εάν πίνετε νερό, αποφεύγετε τα πικάντικα και αλμυρά τρόφιμα και επίσης μπορεί να βοηθήσει εάν μασάτε τσίχλες ή καραμέλες.

Φλεγμονή ή αιμορραγία ούλων

Τα ούλα μπορούν να αλλάξουν χρώμα και να γίνουν πιο χλωμά ή με ένα βαθύτερο κόκκινο χρώμα. Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε αιμορραγία, ειδικά όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας. Άλλα προβλήματα μπορεί να είναι η κακοσμία του στόματος, η μεγαλύτερη παγίδευση τροφής ανάμεσα στα δόντια ή ο πόνος στη μάσηση.

Τι μπορείτε να κάνετε

Η φροντίδα του στόματος και των δοντιών σας είναι ακόμη πιο σημαντική κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψετε την ανάπτυξη πολλών προβλημάτων στοματικής υγείας. Η μείωση της ποσότητας των βακτηρίων της πλάκας στο στόμα σας είναι το κλειδί για την προστασία της στοματικής σας υγείας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η στοματικής σας φροντίδας στο σπίτι είναι υψίστης σημασίας για την πρόληψη της ουλίτιδας και της περιοδοντίτιδας, αλλά απαιτεί εκπαίδευση και οδηγίες από τον οδοντίατρό σας.

Επιπλέον η ελαχιστοποίηση της ποσότητας ζαχαρούχων τροφίμων και ποτών που καταναλώνετε θα μειώσει τον κίνδυνο τερηδόνας. Συνιστάται να συνεργαστείτε με τον οδοντίατρό σας για να σχεδιάσετε ένα σχέδιο που ταιριάζει στην περίπτωσή σας όσον αφορά τη συχνότητα των οδοντιατρικών επισκέψεων και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε για τη στοματική σας φροντίδα.