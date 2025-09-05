Διάβασε αυτό πριν χρησιμοποιήσεις βούτυρο στο μαγείρεμα

Ίσως θελήσετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε λάδι αντί για βούτυρο.

Μια νέα μελέτη εξέτασε 221.00 ενήλικες σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες και την υγεία τους σε διάστημα 33 ετών. Και εστίασε συγκεκριμένα στην πρόσληψη βουτύρου από τους συμμετέχοντες σε σύγκριση με το ελαιόλαδο και στα ποσοστά θνησιμότητας. Όσοι κατανάλωναν τη μεγαλύτερη ποσότητα βουτύρου είχαν 15% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου συνολικά και 12% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο. Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν περισσότερο ελαιόλαδο είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου συνολικά. Η αντικατάσταση 10 γραμμαρίων βουτύρου την ημέρα - λιγότερο από μια κουταλιά της σούπας - με ελαιόλαδο μπορεί να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο θανάτου και καρκίνου κατά 17%.

Το ελαιόλαδο προσφέρει περισσότερα οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης πρόωρων θανάτων, σε αντίθεση με τα λιγότερο υγιή για την καρδιά κορεσμένα λιπαρά, όπως το βούτυρο, το βοδινό λίπος, το λαρδί, το λάδι καρύδας και το φοινικέλαιο. Πιο συγκεκριμένα τα κορεσμένα λιπαρά, μπορούν να αυξήσουν την LDL χοληστερόλη, γνωστή και ως κακή χοληστερόλη, και μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Δεν συνιστώ τη χρήση κορεσμένων λιπαρών αποκλειστικά ως κύριο μαγειρικό λίπος, αλλά δεν χρειάζεται απαραίτητα να εξαλείψετε εντελώς το βούτυρο.

Από την άλλη μεριά τα ακόρεστα λιπαρά μπορούν να βελτιώσουν την καλή χοληστερόλη και να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου και των κυττάρων. Επίσης τα λιπαρά οποιουδήποτε είδους βοηθούν το σώμα σας να απορροφήσει τις λιποδιαλυτές βιταμίνες A, D, E και K. Τα ακόρεστα λιπαρά βρίσκονται συχνά σε φυτικές τροφές, ενώ τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που βρίσκονται στα ψάρια είναι μια άλλη πηγή υγιεινών λιπαρών.

Εάν η LDL χοληστερόλη και το σάκχαρο στο αίμα σας είναι καλά ρυθμισμένα, δεν έχετε σημαντικό οικογενειακό ιστορικό καρδιακών παθήσεων και τρώτε ποικιλία τροφών, συμπεριλαμβανομένων πολλών φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής αλέσεως και άπαχων πρωτεϊνών, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε με τη διατροφή σας. Γενικά, είνα καλό να στοχεύετε στο να χρησιμοποιείτε το βούτυρο επιλεκτικά, ενώ μπορείτε επίσης να το αντικαταστήσετε με ένα από τα πολλά φυτικά έλαια με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και κυρίως με το ελαιόλαδο.