Να πώς θα απαλλαγείς από τα αέρια

Αν και μπορεί να είναι ενοχλητικό, τα αέρια είναι μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία. Αλλά, αν έχετε πολλά δείτε πώς θα τα μειώσετε.

Τα αέρια είναι αέρας που έχει παγιδευτεί στο πεπτικό σύστημα και αποβάλλονται από το σώμα φυσικά. Τα αέρια εμφανίζονται φυσικά ως αποτέλεσμα της κατάποσης και της πέψης. Η αποβολή αερίων αρκετές φορές την ημέρα είναι φυσιολογική. Υπάρχουν όμως δύο πιθανές αιτίες που μπορεί να νιώθετε δυσφορία με αέρια: η αποβολή υπερβολικών ποσοτήτων αερίων ή η μη αποβολή αρκετών αερίων. Η υπερβολική παραγωγή αερίων μπορεί να προκληθεί από τη διατροφή. Η κατανάλωση των ακόλουθων τροφών μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική παραγωγή:

Όσπρια

Σταυρανθή λαχανικά

Γαλακτοκομικά προϊόντα λακτόζης

Αναψυκτικά

Υποκατάστατα ζάχαρης

Η υπερβολική παραγωγή αερίων μπορεί επίσης να προκληθεί από τη διαταραχή του κατώτερου εντέρου ή του πεπτικού συστήματος, όπως η κοιλιοκάκη , η νόσος του Crohn , η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (GERD) ή η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD). Η αποβολή αερίων είναι υπερβολική όταν εμφανίζεται περισσότερες από 20 φορές την ημέρα. Η δυσφορία μπορεί επίσης να εμφανιστεί όταν τα αέρια δεν κινούνται μέσω των εντέρων σας. Όταν δεν αποβάλλονται με φυσιολογική συχνότητα, μπορεί να εμφανίσετε φούσκωμα και κοιλιακό πόνο.

Πώς θα απαλλαγείτε απο τα αέρια

Εάν έχετε πόνους από τα αέρια που διαταράσσουν τις καθημερινές σας δραστηριότητες, υπάρχουν μερικές εύκολες θεραπείες που μπορείτε να δοκιμάσετε στο σπίτι για να ανακουφίσετε τον πόνο. Οι δύο καλύτεροι τρόποι για να αντιμετωπίσετε τους πόνους από τα αέρια είναι να κάνετε κάποιες διατροφικές αλλαγές

Διατροφή

Μπορείτε να αλλάξετε τη διατροφή σας και να τρώτε τροφές που μειώνουν την ποσότητα αερίων που παράγει το σώμα σας. Αυτό μπορεί να ανακουφίσει γρήγορα τους πόνους. Είναι σημαντικό να κρατάτε ένα ημερολόγιο με το τι τρώτε και τα συμπτώματά σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να στοχεύσετε τι μπορεί να αντιδρά με το πεπτικό σας σύστημα.

Οι αλλαγές στη διατροφή σας μπορεί να περιλαμβάνουν την κατανάλωση μικρότερων μερίδων, τη μείωση της ποσότητας του αέρα που καταπίνετε, να τρώτε αργά και την αποφυγή τσίχλας ή σκληρών καραμελών για να μειώσετε την ποσότητα αέρα που καταπίνετε. Μπορεί να χρειαστεί να κόψετε ορισμένα φρούτα και λαχανικά που προκαλούν εντερικά αέρια.

Η ποσότητα και η αιτία των αερίων μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, γι' αυτό λάβετε υπόψη τι τρώτε και πώς αντιδρά το σώμα σας σε αυτό. Μπορείτε να πειραματιστείτε αφαιρώντας και επαναφέροντας σταδιακά τροφές για να ανακαλύψετε ποια τροφή σας προκαλεί αέρια.

Τα αέρια είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά εάν είναι επίμονα και επώδυνα ή σχετίζονται με έμετο, διάρροια , δυσκοιλιότητα , απώλεια βάρους ή αίμα στα κόπρανα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρό ιατρικό πρόβλημα.

Τροφές πλούσιες σε προβιοτικά

Μια ανασκόπηση του 2020 που δημοσιεύτηκε στο Nutrients διαπίστωσε ότι τα τρόφιμα που περιέχουν προβιοτικά μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της πέψης μειώνοντας τα συμπτώματα δυσανεξίας στη λακτόζη. Αυτά τα ευεργετικά βακτήρια σχετίζονται επίσης με την ανακούφιση των συμπτωμάτων του φουσκώματος και των αερίων που σχετίζονται με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS) και την προώθηση ενός υγιούς εντέρου. Τα προβιοτικά υπάρχουν σε μια ποικιλία τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση , όπως το γιαούρτι, το κεφίρ και το miso. Μπορεί να παρατηρήσετε στην αρχή ότι έχετε περισσότερα αέρια όταν ξεκινάτε να παίρνετε περισσότερα προβιοτικά, αλλά αυτά τα συμπτώματα θα μειωθούν μόλις το μικροβίωμα του εντέρου σας προσαρμοστεί στα νέα ευεργετικά βακτήρια. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να χρειαστείτε ένα συμπλήρωμα, μιλήστε με έναν ειδικό για να μάθετε ποιος τύπος προβιοτικών θα ήταν καλύτερος για εσάς για να επιτύχετε τους στόχους σας.

Άλλες συμβουλές για την πρόληψη των αερίων

Θυμηθείτε ότι η διέλευση αερίων είναι απολύτως φυσιολογική και μέρος της διαδικασίας του σώματος για την απομάκρυνση της περίσσειας και των ανεπιθύμητων αποβλήτων. Αλλά μπορείτε επίσης να έχετε λιγότερο δυσάρεστα επεισόδια κάνοντας μερικές μικρές αλλαγές:

Πίνετε άφθονο νερό : Το νερό βοηθά τα περιεχόμενα του πεπτικού συστήματος να κινούνται πιο γρήγορα. Να θυμάστε ότι το νερό και οι φυτικές ίνες πάνε χέρι-χέρι. Η κατανάλωση περισσότερων φυτικών ινών σημαίνει ότι θα θέλετε επίσης να αυξήσετε την πρόσληψη νερού.

Το νερό βοηθά τα περιεχόμενα του πεπτικού συστήματος να κινούνται πιο γρήγορα. Να θυμάστε ότι το νερό και οι φυτικές ίνες πάνε χέρι-χέρι. Η κατανάλωση περισσότερων φυτικών ινών σημαίνει ότι θα θέλετε επίσης να αυξήσετε την πρόσληψη νερού. Να τρώτε αργά: Η κατανάλωση μικρότερων γευμάτων και το αργό μάσημα θα σας βοηθήσει να καταπίνετε λιγότερο αέρα καθώς τρώτε.

Η κατανάλωση μικρότερων γευμάτων και το αργό μάσημα θα σας βοηθήσει να καταπίνετε λιγότερο αέρα καθώς τρώτε. Κάντε μια βόλτα μετά το φαγητό: Η τακτική άσκηση βελτιώνει την πέψη, μειώνει τη δυσκοιλιότητα και είναι επίσης ένα έξτρα όφελος για τη γενική σας υγεία.

Άλλα σημάδια ανησυχητικών συμπτωμάτων αερίων περιλαμβάνουν:

Χρόνιος ή ασυνήθιστος κοιλιακός πόνος

Σοβαρή καούρα

Επίμονος έμετος ή ναυτία

Χρόνια διάρροια

Αιματηρά ή μαύρα κόπρανα

Απώλεια βάρους και απώλεια όρεξης

Σοβαρό φούσκωμα

Δυσκοιλιότητα ή δυσκολία στην κένωση του εντέρου

Εν κατακλείδι τα αέρια και το φούσκωμα είναι φυσιολογικά, ειδικά μετά το φαγητό. Αλλά το να έχετε πιο πολλά αέρια τη νύχτα μπορεί να είναι αποτέλεσμα ορισμένων διατροφικών συμπεριφορών. Όμως μόλις καταλάβετε γιατί έχετε τόσα πολλά αέρια, θα μπορέσετε να βρείτε και μια λύση.