Πόση ώρα παραμένει η πρωτεΐνη στον οργανισμό σου

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διάρκεια παραμονής της πρωτεΐνης στο σώμα σας.

Η πρωτεΐνη είναι ένα από τα τρία μακροθρεπτικά συστατικά που αποτελούν τις πρωταρχικές πηγές ενέργειας του σώματός σας. Τα άλλα δύο είναι υδατάνθρακες και λίπος. Η πρωτεΐνη αποτελείται από αμινοξέα, τα οποία το σώμα σας χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη και την επισκευή των ιστών, την πέψη των τροφίμων και την εκτέλεση άλλων βασικών σωματικών λειτουργιών. Επίσης ορισμένα αμινοξέα αναφέρονται ως απαραίτητα, που σημαίνει ότι πρέπει να τα λαμβάνετε από τα τρόφιμα επειδή το σώμα δεν τα παράγει. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για την παρακολούθηση των αμινοξέων που λαμβάνετε σε κάθε γεύμα. Εφόσον τρώτε γενικά μια ποικιλία υγιεινών τροφών κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει να είστε καλυμμένοι.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια παραμονής της πρωτεΐνης στο σώμα σας

Πολλοί διαφορετικοί παράγοντες υγείας και σωματικής διάπλασης επηρεάζουν το πόσο γρήγορα το σώμα σας μπορεί να αφομοιώσει και να απορροφήσει την πρωτεΐνη της τροφής. Αυτοί περιλαμβάνουν:

Τύπος πρωτεΐνης: Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διασπάσει το σώμα σας την πρωτεΐνη από πηγές κρέατος, ειδικά εάν έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ή είναι επεξεργασμένες. Οι φυτικές πρωτεΐνες , όπως οι ξηροί καρποί, τα φασόλια ή άλλες, είναι σημαντικά πιο γρήγορες στην πέψη.

Μεταβολικός ρυθμός: Ο μεταβολικός σας ρυθμός είναι η ταχύτητα με την οποία το σώμα σας χρησιμοποιεί ενέργεια, η οποία μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Άτομα με υψηλότερους ρυθμούς καίνε περισσότερες θερμίδες σε κατάσταση ηρεμίας.

Επίπεδο δραστηριότητας: Τα σωματικά ενεργά άτομα έχουν συνήθως υψηλότερο μεταβολισμό από τα λιγότερο ενεργά άτομα, με αποτέλεσμα την αυξημένη πέψη. Η πρωτεΐνη παραμένει στο σύστημα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε όσους δεν είναι τόσο δραστήριοι.

Συνδυασμός γευμάτων: Η κατανάλωση πρωτεΐνης επηρεάζει επίσης την πέψη. Η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης και ο συνδυασμός της με ινώδη τρόφιμα , όπως ορισμένα λαχανικά, πατάτες και δημητριακά, μπορεί να επιβραδύνει την πέψη.

Ηλικία: Η ηλικία μπορεί επίσης να επηρεάσει την ταχύτητα με την οποία το σώμα σας διασπά τις πρωτεΐνες. Ο μεταβολισμός και η αποτελεσματικότητα της πέψης τείνουν να μειώνονται καθώς μεγαλώνετε.

Πεπτικές παθήσεις: Ορισμένες πεπτικές ασθένειες, ειδικά εκείνες που επηρεάζουν τα βακτήρια του εντέρου, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την καλή πέψη και απορρόφηση της πρωτεΐνης από το σώμα σας.

Στρες: Το στρες μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό και το πόσο καλά το σώμα σας διασπά τα θρεπτικά συστατικά. Το στρες μπορεί να επιβραδύνει την απορρόφηση πρωτεϊνών.

Πώς το σώμα σας χωνεύει και απορροφά την πρωτεΐνη

Υπάρχουν πολλά βήματα στη διαδικασία διάσπασης και απορρόφησης πρωτεΐνης, η οποία διαρκεί ώρες:

Στομάχι: Το πρώτο σημαντικό στάδιο της πέψης συμβαίνει όταν τα οξέα στο στομάχι διασπούν την πρωτεΐνη. Ανάλογα με τη μορφή, αυτό διαρκεί μία έως δύο ώρες, με τα κρέατα να χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τις σκόνες πρωτεΐνης ή τις φυτικές πηγές.

Λεπτό έντερο: Το λεπτό έντερο είναι το σημείο όπου λαμβάνει χώρα η δεύτερη φάση της πέψης των πρωτεϊνών. Η πρωτεΐνη χρειάζεται περίπου τρεις έως έξι ώρες για να διασπαστεί πλήρως σε αμινοξέα και να απορροφηθεί στην κυκλοφορία του αίματος.

Κυκλοφορία αίματος: Τα αμινοξέα από τις πρωτεΐνες εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος, όπου βοηθούν τα κύτταρα να επιδιορθωθούν και να σχηματίσουν μια πηγή ενέργειας. Τα επίπεδα στο αίμα μπορούν να παραμείνουν αυξημένα για αρκετές ώρες.

Η επιπλέον πρωτεΐνη μετακινείται στο κόλον (κάτω έντερο) και αποβάλλεται.

Ο ρόλος της πρωτεΐνης στο σώμα

Η πρωτεΐνη παίζει κρίσιμο ρόλο στο σώμα. Είναι απαραίτητο συστατικό των κυττάρων, βοηθώντας τα να αναπτύσσονται, να επικοινωνούν και να λειτουργούν. Είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση των μυών. Τα ένζυμα στο πεπτικό σας σύστημα διασπούν τις πρωτεΐνες από τα τρόφιμα όπως το κρέας, οι ξηροί καρποί, το τόφου και άλλες πηγές σε αμινοξέα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα σας. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο στάδια σε αυτή τη διαδικασία:

Πέψη: Η πέψη των πρωτεϊνών ξεκινά στο στόμα, καθώς τα ένζυμα στο σάλιο αρχίζουν να τις διασπούν. Στο στομάχι, αυτό συνεχίζεται καθώς τα οξέα και τα ένζυμα που ονομάζονται πρωτεάσες μετατρέπουν τα μόρια πρωτεΐνης σε μικρότερες αλυσίδες αμινοξέων.

Απορρόφηση: Στη συνέχεια, οι αλυσίδες αμινοξέων ταξιδεύουν στο λεπτό έντερο. Εδώ, ένζυμα από το πάγκρεας, με τη βοήθεια χημικών ουσιών, μειώνουν την οξύτητα και διασπούν τις αλυσίδες σε μεμονωμένα αμινοξέα. Αυτά απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω μικρών προεξοχών που ονομάζονται μικρολάχνες.

Μόλις βρεθούν στο αίμα, τα αμινοξέα ταξιδεύουν στο ήπαρ και προάγουν την ανάπτυξη, την αύξηση και την επιδιόρθωση των κυττάρων, επηρεάζοντας την υγεία των οργάνων, την ανοσία και τη μυϊκή μάζα.

Πώς το σώμα σας αποθηκεύει πρωτεΐνη

Το σώμα σας χρησιμοποιεί τα αμινοξέα από την πρωτεΐνη αμέσως και δεν τα αποθηκεύει απευθείας. Εάν καταναλώνετε περισσότερη πρωτεΐνη από όση χρειάζεστε ή από όση μπορεί το σώμα σας να διασπάσει, τα αμινοξέα μετατρέπονται σε λίπη όπως κετόνες ή γλυκόζη. Μέσω διαδικασιών που ονομάζονται κετογένεση και γλυκονεογένεση, αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν ως εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Εν κατακλείδι η ταχύτητα με την οποία χωνεύετε την πρωτεΐνη ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, το στρες, τον τύπο πρωτεΐνης, την παρουσία άλλων θρεπτικών συστατικών και το επίπεδο δραστηριότητάς σας.