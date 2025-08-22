Μην πετάς τη φλούδα της γλυκοπατάτας - Είναι πολύ πιο θρεπτική από όσο νομίζεις

Γιατί η φλούδα της γλυκοπατάτας είναι πιο θρεπτική από όσο νομίζετε.

Οι γλυκοπατάτες είναι γεμάτες θρεπτικά συστατικά και η φλούδα τους μπορεί να είναι το πιο υγιεινό μέρος. Είναι ευέλικτες, νόστιμες και εύκολες στην προσθήκη σε κάθε είδους συνταγές—αν και κάποιοι μπορεί να χρειαστεί να περιορίσουν την ποσότητα που καταναλώνουν. Πιο συγκεκριμένα οι ολόκληρες γλυκοπατάτες αποτελούν πηγή υδατανθράκων, πολλών μικροθρεπτικών συστατικών και φυτοθρεπτικών συστατικών (φυτικές ενώσεις που πιστεύεται ότι παρέχουν οφέλη για την ανθρώπινη υγεία). Οι γλυκοπατάτες είναι επίσης πλούσιες σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, βιταμίνες Α και C, κάλιο, σίδηρο και ασβέστιο.

Οφέλη από την κατανάλωση γλυκοπατάτας με τη φλούδα

Προλαμβάνει τον διαβήτη τύπου 2

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στις γλυκοπατάτες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2. Αυτές οι ενώσεις μπορούν να βοηθήσουν στην έκκριση ινσουλίνης, την ευαισθησία και τον μεταβολισμό της γλυκόζης (σακχάρου). Οι ανθοκυανίνες στις μωβ γλυκοπατάτες μπορούν επίσης να μειώσουν τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, μειώνοντας τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

Υποστηρίζει την υγεία του εντέρου

Οι φυτικές ίνες που βρίσκονται στη φλούδα της γλυκοπατάτας συνδέονται με τη βελτίωση της υγείας του εντέρου. Σε μια εργαστηριακή μελέτη, οι φυτικές ίνες που εξάχθηκαν από τη φλούδα της γλυκοπατάτας αύξησαν τα ωφέλιμα βακτήρια και μείωσαν τα επιβλαβή βακτήρια στο έντερο. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φλούδα της γλυκοπατάτας μπορεί να έχει πρεβιοτικές επιδράσεις. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα σε ανθρώπους.

Βελτιώνει την υγεία των ματιών

Οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες πηγές βιταμίνης Α και βήτα-καροτίνης, ζωτικής σημασίας για την υγεία των ματιών. Χωρίς αρκετή βιταμίνη Α στη διατροφή σας, ενδέχεται να διατρέχετε κίνδυνο ορισμένων οφθαλμικών παθήσεων. Επομένως, η κατανάλωση γλυκοπατάτας μπορεί να σας βοηθήσει να καλύψετε τις ανάγκες σας σε βιταμίνη Α και να διατηρήσετε την υγεία των ματιών σας.

Μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης

Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση γλυκοπατάτας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της δυσλιπιδαιμίας, η οποία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι φυτικές ίνες και άλλα αντιοξειδωτικά της γλυκοπατάτας μειώνουν την απορρόφηση λίπους από τις τροφές. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των επιπέδων χοληστερόλης χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL) και συνολικής χοληστερόλης σε χαμηλά επίπεδα και στη μείωση του κινδύνου δυσλιπιδαιμίας.

Ασφάλεια και προφυλάξεις

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η κατανάλωση φλούδας γλυκοπατάτας είναι ασφαλής. Ωστόσο, ορισμένοι μπορεί να χρειαστεί να περιορίσουν την κατανάλωσή της ή να την αποφύγουν εντελώς. Αυτό περιλαμβάνει:

Αλλεργίες: Αν και σπάνιες, ορισμένοι μπορεί να έχουν αλλεργία στη γλυκοπατάτα. Θα πρέπει να αποφεύγετε τη φλούδα της γλυκοπατάτας εάν είστε αλλεργικοί στις γλυκοπατάτες.

Δίαιτες χαμηλές σε φυτικές ίνες: Οι γλυκοπατάτες με τη φλούδα θεωρούνται τροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και, ως εκ τούτου, δεν εντάσσονται σε μια δίαιτα χαμηλή σε φυτικές ίνες. Η κατανάλωση φλούδας γλυκοπατάτας κατά τη διάρκεια μιας δίαιτας χαμηλής σε φυτικές ίνες μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές ή άλλα γαστρεντερικά προβλήματα.

Δυσκολία στην κατάποση: Τα άτομα με δυσκολία στην κατάποση μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κάνουν πουρέ στο δέρμα.

Πέτρες στους νεφρούς : Οι γλυκοπατάτες και η φλούδα τους περιέχουν οξαλικά άλατα ή αντιθρεπτικά συστατικά σε ορισμένες φυτικές τροφές που μπορούν να συνδεθούν με θρεπτικά συστατικά στο σώμα σας και μπορεί επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης λίθων στα νεφρά. Οι φλούδες των γλυκοπατάτων θεωρούνται πλούσιες σε οξαλικά άλατα, αλλά το βράσιμο ή ο ατμός τους μειώνει την περιεκτικότητά τους σε οξαλικά άλατα.

Πιθανοί ρύποι: Όπως πολλά άλλα λαχανικά, οι γλυκοπατάτες μπορούν να αποτελέσουν πηγή ρύπων όπως φυτοφάρμακα και βρωμιά. Η φλούδα είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε αυτό επειδή είναι το εξωτερικό στρώμα. Μπορείτε να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα φυτοφάρμακα από τη φλούδα με νερό και μια βούρτσα τριψίματος.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις φλούδες γλυκοπατάτας

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τόσο τις γλυκοπατάτες όσο και τη φλούδα τους. Μπορούν να βραστούν, να ψηθούν στον φούρνο, να τηγανιστούν ή να μαγειρευτούν σε φούρνο μικροκυμάτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κυρίως πιάτο ή ως συνοδευτικό για πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό. Αποθηκεύστε τις ωμές γλυκοπατάτες σε δροσερό και ξηρό μέρος, όπως ένα ντουλάπι τροφίμων. Συνήθως διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές εβδομάδες. Οι μαγειρεμένες γλυκοπατάτες πρέπει να ψύχονται ή να καταψύχονται.