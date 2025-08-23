Τι είναι το βάρος του νερού; Και πρέπει να προσπαθείς να το χάσεις;

Το νερό στο σώμα επηρεάζει τη ζυγαριά περισσότερο απ’ όσο νομίζετε – πρέπει όμως να ανησυχείτε;

Τρώτε υγιεινά, γυμνάζεστε και κάνετε όλα τα «σωστά» πράγματα. Γιατί λοιπόν το βάρος σας παρουσιάζει τόσο μεγάλες διακυμάνσεις κάθε μέρα; Είναι σίγουρα απογοητευτικό. Αλλά είναι ασυνήθιστο; Καθόλου. Στην πραγματικότητα, οι μικρές μεταβολές στο βάρος σας από μέρα σε μέρα — ή ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας μόνο ημέρας — είναι συχνά απλώς ένα σημάδι του βάρους του σώματος σε νερό.

Τι είναι το βάρος του νερού

Το νερό αποτελεί ένα τεράστιο μέρος του σώματός σας και πρέπει να βρίσκεται εκεί — στα αιμοφόρα αγγεία σας, στους ιστούς σας, στα κύτταρά σας — επειδή παίζει σημαντικό ρόλο σε ζωτικές λειτουργίες όπως η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, η διατήρηση του όγκου του αίματος, η μεταφορά θρεπτικών συστατικών, η απομάκρυνση των αποβλήτων, η λίπανση των αρθρώσεων και πολλά άλλα.

Περίπου το 60% έως 80% του σώματός σας αποτελείται από νερό, επομένως επηρεάζει απόλυτα τους αριθμούς που βλέπετε σε μια ζυγαριά. Και αυτό γίνεται πιο εμφανές όταν το σώμα κατακρατά περισσότερο νερό από το συνηθισμένο, για τον έναν ή για τον άλλο λόγο.

Τι προκαλεί κατακράτηση υγρών

Πολλοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στο να κατακρατά το σώμα σας νερό και να συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού βάρους, όπως:

Ορμονικές αλλαγές: Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου μιας γυναίκας, οι ορμονικές μεταβολές μπορούν να προκαλέσουν προσωρινή κατακράτηση υγρών.

Διατροφή: Οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και το αλκοόλ μπορούν να προκαλέσουν στο σώμα σας κατακράτηση περισσότερων υγρών.

Αφυδάτωση: Η μη κατανάλωση επαρκούς ποσότητας νερού (ή η απώλεια υπερβολικής ποσότητας νερού) μπορεί στην πραγματικότητα να αναγκάσει το σώμα σας να αντισταθμίσει την κατάσταση κατακρατώντας υγρά.

Αποθέματα γλυκογόνου: Το σώμα σας αποθηκεύει ενέργεια με τη μορφή γλυκογόνου, κυρίως στον μυϊκό ιστό. Όταν τα αποθέματα γλυκογόνου σας μειώνονται — για παράδειγμα, όταν ακολουθείτε μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων, όπως η κετογονική δίαιτα — χάνετε το νερό που αποθηκεύεται μαζί με το γλυκογόνο. Γι' αυτό η ζυγαριά συχνά πέφτει γρήγορα στην αρχή αυτών των δημοφιλών διαιτών.

Ιατρικές παθήσεις: Ορισμένα καρδιακά, ηπατικά και νεφρικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν στο σώμα σας κατακράτηση περισσότερου νερού από το συνηθισμένο.

Φάρμακα: Ορισμένα φάρμακα, όπως τα στεροειδή και τα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, μπορούν να συμβάλουν στην κατακράτηση υγρών.

Εάν αντιμετωπίζετε ανεξήγητο πρήξιμο ή επίμονη αύξηση βάρους από υγρά, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Θα μπορούσε να είναι σημάδι κάποιας υποκείμενης πάθησης.

Είναι το βάρος του νερού «πραγματική» αύξηση βάρους;

Ναι... αλλά και όχι. Το βάρος του νερού μπορεί να μεταβάλλεται με βάση τα πάντα, από το τι τρώτε και τι πίνετε μέχρι τα επίπεδα ορμονών και τα αποθέματα γλυκογόνου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να κυμαίνεται καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας ή από τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε ναι, το βάρος του νερού είναι πραγματικό, καθώς επηρεάζει το συνολικό σας βάρος. Αλλά δεν αποτελεί ένδειξη ότι παίρνετε λίπος. Συνήθως, η αύξηση βάρους από το νερό είναι προσωρινή και σχετίζεται με τις ορμόνες ή τη διατροφή σας. Γι' αυτόν τον λόγο, εάν θέλετε να ζυγίζεστε καλό είναι να το κάνετε την ίδια ώρα κάθε μέρα — ιδανικά το πρωί. Και μην ξεχνάτε ότι ενώ μπορεί να είναι απογοητευτικό να βλέπετε τη ζυγαριά να ανεβοκατεβαίνει, αυτές οι αλλαγές δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα σημαντικές αλλαγές στη συνολική σας υγεία. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι προτιμότερο να παρακολουθείτε το βάρος σας μέσω της περιφέρειας της μέσης αντί για τους αριθμούς σε μια ζυγαριά.

Πρέπει να απαλλαγείτε από το βάρος του νερού;

Μπορείτε να χάσετε γρήγορα βάρος λόγω του νερού; Ναι, αλλά μια προειδοποίηση: Ενώ είναι δυνατό, αυτό δεν είναι πάντα ασφαλές ή βιώσιμο. Μερικοί προσπαθούν να χάσουν βάρος με περιοριστικές δίαιτες ή μη συνταγογραφούμενα διουρητικά, αλλά αυτές οι προσεγγίσεις μπορεί να ενέχουν κινδύνους. Η λήψη διουρητικών χωρίς ιατρική παρακολούθηση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αφυδάτωση. Όσο για τις εξαντλητικές δίαιτες, το μόνο που χάνετε πραγματικά τις πρώτες μέρες είναι νερό - το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι αυτό που οι περισσότεροι από εμάς ελπίζουμε να χάσουμε όταν ο στόχος είναι να είμαστε υγιείς. Αντ' αυτού, μπορείτε να βοηθήσετε στη διαχείριση της κατακράτησης υγρών με αυτές τις πιο ισορροπημένες προσεγγίσεις:

Μειώστε το νάτριο – περιορίστε τα υπερβολικά επεξεργασμένα ή αλμυρά τρόφιμα

Μείνετε ενυδατωμένοι – η επαρκής πρόσληψη νερού βοηθά στην εξισορρόπηση της κατακράτησης υγρών

Να είστε σωματικά δραστήριοι – η κίνηση προάγει την κυκλοφορία του αίματος, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση της περίσσειας νερού από το σώμα.

Ακολουθήστε μια ισορροπημένη διατροφή – επικεντρωθείτε σε φρούτα, μη αμυλούχα λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως

Μην πανικοβάλλεστε για τις βραχυπρόθεσμες αλλαγές – επικεντρωθείτε σε μακροπρόθεσμα μοτίβα, όχι στις καθημερινές διακυμάνσεις

Αν ο στόχος σας είναι η απώλεια βάρους, υπάρχουν πολύ πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες στρατηγικές από την προσπάθεια απώλειας βάρους λόγω κατανάλωσης νερού.