Γιατί πεινάς, είσαι κυκλοθυμική και κουρασμένη και τι να κάνεις γι' αυτό

Πείνα, κόπωση, κυκλοθυμία: δείτε τι κρύβεται πίσω τους και πώς θα βρείτε ξανά ισορροπία.

Νιώθετε ποτέ ότι πεινάτε συνεχώς, νευριάζετε με τους πάντες γύρω σας ή απλώς νιώθετε έντονη κούραση; Ίσως ξυπνάτε μετά από εννέα ώρες ύπνου, μόνο και μόνο για να νιώθετε ζαλισμένοι και με «χανγκόβερ»... και όλα αυτά χωρίς να έχετε πιει ούτε μια σταγόνα αλκοόλ. Σας ακούγεται γνώριμο; Αν ναι, δεν είστε οι μόνες. Πολλές γυναίκες έχουν ακριβώς αυτά τα συμπτώματα. Και ενώ μπορεί να φαίνονται άσχετα, συχνά υπάρχει ένας κοινός ένοχος πίσω από αυτά: η ορμονική ανισορροπία.

Η ορμονική ανισορροπία δεν είναι απλώς θέμα εμμηνόπαυσης

Νομίζετε ότι τα ορμονικά προβλήματα ξεκινούν μόνο όταν έρθει η ώρα της εμμηνόπαυσης; Ξανασκεφτείτε το. Οι ορμονικές ανισορροπίες μπορούν να επηρεάσουν τις γυναίκες σε οποιαδήποτε ηλικία - και αν έχετε αδιάγνωστα ορμονικά προβλήματα πριν από την εμμηνόπαυση, αυτή η μετάβαση μπορεί να σας φανεί ακόμη πιο δύσκολη.

Επιπλέον, ο σύγχρονος κόσμος δεν κάνει τα πράγματα ευκολότερα. Οι συνθετικές ορμόνες και οι χημικές ουσίες στα τρόφιμα, τα προϊόντα ομορφιάς και τα οικιακά καθαριστικά σημαίνουν ότι το σώμα μας βομβαρδίζεται συνεχώς με ορμονικούς διαταράκτες. Αυτές οι ουσίες, που συχνά ονομάζονται ενδοκρινικοί διαταράκτες, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι ορμόνες στο σώμα σας, διαταράσσοντας την εύθραυστη ισορροπία σας. Από τα πλαστικά που περιέχουν BPA μέχρι τα φυτοφάρμακα και τα αρωματισμένα προϊόντα, η έκθεση είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Και ενώ δεν μπορούμε να τα εξαλείψουμε εντελώς, η επίγνωση και η μείωση της επαφής σας όπου είναι δυνατόν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το να ακούτε το σώμα σας και να παρατηρείτε πρώιμα σημάδια ανισορροπίας είναι το κλειδί για να αναλάβετε τον έλεγχο της υγείας σας πριν τα συμπτώματα κλιμακωθούν ή γίνουν χρόνια.

Μήπως οι ορμόνες σας ζητούν βοήθεια;

Ακολουθούν ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να σημαίνουν ότι οι ορμόνες σας χρειάζονται λίγη φροντίδα:

Δυσκολεύεστε να χάσετε βάρος, ό,τι κι αν προσπαθήσετε.

Νιώθετε ότι πεινάτε όλη την ώρα.

Οι εναλλαγές της διάθεσης και το άγχος είναι συντριπτικά.

Είστε συνέχεια κουρασμένες, όσο κι αν ξεκουράζεσαι.

Τα συμπτώματα του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου σας χτυπούν σκληρά κάθε μήνα.

Η περίοδός σας είναι ακανόνιστη ή έντονη/ελαφριά.

Το δέρμα σας έχει ερεθισμούς ή παρουσιάζει προβλήματα.

Η ομίχλη του εγκεφάλου θολώνει τη σκέψη σας.

Έχετε τακτικά φούσκωμα.

Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, ακόμα κι αν είστε εξαντλημένες.

Η ορμονική υγεία είναι πιο σημαντική από όσο νομίζετε

Το θέμα είναι να ξέρετε ότι αυτά τα συμπτώματα δεν είναι «φυσιολογικά» και δεν πρέπει να τα αγνοείτε. Στην πραγματικότητα, ορισμένες ορμονικές ανισορροπίες που βιώνετε κατά την αναπαραγωγική σας ηλικία δεν κάνουν απλώς τη ζωή σας δύσκολη. Η έρευνα τις συνδέει με υψηλότερους κινδύνους διαβήτη, καρδιακών παθήσεων, ακόμη και καρκίνου στο μέλλον.

Επίσης η ωορρηξία παίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας. Όταν έχετε ωορρηξία, το σώμα σας παράγει προγεστερόνη (μια ορμόνη που βοηθά στην προώθηση της σύνθεσης του GABA) – έναν ηρεμιστικό νευροδιαβιβαστή που βοηθάει στη ρύθμιση της διάθεσης, στη μείωση του άγχους και στην υποστήριξη ενός πιο ξεκούραστου ύπνου. Έτσι, αντί να αποτελούν απλώς μια μηνιαία ταλαιπωρία, οι τακτικές περίοδοι και η ωορρηξία είναι σημάδια υποκείμενης ορμονικής υγείας και μπορούν να επηρεάσουν θετικά τα πάντα, από τη διάθεση έως την μεταβολική και καρδιαγγειακή ευεξία. Τα καλά νέα; Οι αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

pexels

Πώς να υποστηρίξετε τις ορμόνες σας

Ενώ μια επίσκεψη στον γιατρό σας για ορμονικές εξετάσεις είναι μια εξαιρετική αρχή, μπορείτε να αρχίσετε να υποστηρίζετε τις ορμόνες σας φυσικά τώρα με αυτές τις πρακτικές συμβουλές.

Να φροντίζετε το ήπαρ

Το ήπαρ είναι ο υπερήρωας της ορμονικής αποτοξίνωσης. Τροφοδοτήστε το με σταυρανθή λαχανικά όπως μπρόκολο, λάχανο και κουνουπίδι – μαγειρεμένα στον ατμό για να διατηρήσουν την θρεπτική τους αξία. Αυτό βοηθά το σώμα σας να διασπάσει την περίσσεια οιστρογόνων ομαλά.

Καταναλώστε υγιεινά λίπη καθημερινά

Τα λίπη είναι τα δομικά στοιχεία των ορμονών. Αλλά δεν είναι όλα τα λίπη ίδια. Προτιμήστε λίπη φιλικά προς τις ορμόνες, όπως ελαιόλαδο, τους λιναρόσπορους, τα λιπαρά ψάρια (σκεφτείτε σολομό και σκουμπρί), το αβοκάντο και τα καρύδια.

Λιγότερο άγχος, περισσότερο χαμόγελο

Το χρόνιο στρες είναι ένας σημαντικός παράγοντας ορμονικής διαταραχής. Βρείτε μια πρακτική που σας αρέσει για να καταπολεμάτε το άγχος: είτε πρόκειται για γιόγκα, διαλογισμό, είτε για ένα ελαφρύ περπάτημα – και κάντε το καθημερινή συνήθεια.

Πότε να αναζητήσετε υποστήριξη

Αν έχετε κάποιο από τα συμπτώματα που αναφέρονται εδώ, να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται να υποφέρετε σιωπηλά. Λαμβάνοντας απλά, διαχειρίσιμα βήματα, μπορείτε να αρχίσετε να υποστηρίζετε τις ορμόνες σας και να ανακτάτε τη διάθεση, την ενέργεια και την ευεξία σας. Αν έχετε δοκιμάσει τα βασικά και εξακολουθείτε να νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά ή αν τα συμπτώματα επηρεάζουν την καθημερινότητά σας, ίσως είναι καιρός να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία για εξατομικευμένη υποστήριξη. Οι ορμόνες είναι περίπλοκες - και μερικές φορές, η σωστή καθοδήγηση μπορεί να κάνει τη διαφορά.