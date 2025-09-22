10 δερματικά προβλήματα που σχετίζονται με τον διαβήτη και είναι καλό να γνωρίζεις

Ο διαβήτης μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου του δέρματός σας. Μάθετε πώς να εντοπίζετε, να αποτρέπετε και να αντιμετωπίζετε τις δερματικές επιπλοκές.

Τα άτομα με διαβήτη είναι επιρρεπή στην εμφάνιση δερματικών προβλημάτων, όπως πληγές στο δέρμα ή εξάνθημα στα πόδια, συχνά ως αποτέλεσμα των υψηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Στην πραγματικότητα, ορισμένα δερματικά προβλήματα μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια διαβήτη σε άτομα που δεν έχουν διαγνωστεί. Τα καλά νέα είναι ότι τα περισσότερα δερματικά προβλήματα που σχετίζονται με τον διαβήτη μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν εύκολα εάν εντοπιστούν έγκαιρα.

Ως επί το πλείστον, ο έλεγχος του διαβήτη μπορεί να βοηθήσει σε σχετικά δερματικά προβλήματα. Για το δέρμα, η ενυδάτωση, ο καθημερινός έλεγχος των ποδιών και των κάτω άκρων για τυχόν φουσκάλες, πληγές και σκασίματα του δέρματος (ειδικά ανάμεσα στα δάχτυλα) και η φροντίδα των νυχιών είναι εξαιρετικά σημαντικά. Οι μύκητες των νυχιών και των ποδιών μπορούν να οδηγήσουν σε ρωγμές και σκασίματα του δέρματος, επιτρέποντας στα βακτήρια να εισέλθουν και να προκαλέσουν μόλυνσ. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε δερματικό πρόβλημα, συμβουλευτείτε έναν ειδικό για την κατάλληλη θεραπεία.

10 δερματικά προβλήματα που σχετίζονται με τον διαβήτη

Βακτηριακές λοιμώξεις του δέρματος

Παρόλο που ο καθένας μπορεί να πάθει βακτηριακές δερματικές λοιμώξεις, τα άτομα με διαβήτη είναι πιο επιρρεπή σε αυτές. Τυπικά βακτηριακά δερματικά προβλήματα που τείνουν να ταλαιπωρούν τα άτομα με διαβήτη περιλαμβάνουν φουσκάλες, μολύνσεις νυχιών και βαθιές μολύνσεις του δέρματος και του ιστού από κάτω. Συνήθως, η περιοχή γύρω από τη μόλυνση είναι ζεστή, κόκκινη, επώδυνη και πρησμένη. Η θεραπεία με αντιβιοτικές κρέμες ή χάπια συχνά αντιμετωπίζει αυτά τα δερματικά προβλήματα.

Μυκητιασικές λοιμώξεις

Τα άτομα με διαβήτη είναι ευάλωτα σε μυκητιασικές λοιμώξεις, ειδικά σε μία που ονομάζεται Candida albicans. Αυτός ο μύκητας που μοιάζει με ζύμη δημιουργεί ένα κόκκινο, κνησμώδες εξάνθημα, που συχνά περιβάλλεται από μικρές φουσκάλες και λέπια, και συνήθως βρίσκεται σε ζεστές, υγρές περιοχές όπως οι μασχάλες ή ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών. Άλλες συχνές μυκητιασικές λοιμώξεις για άτομα με διαβήτη περιλαμβάνουν τη δερματοφυτία, τον κνησμό του ποδιού, το πόδι του αθλητή και τις κολπικές μυκητιασικές λοιμώξεις. Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με την καλύτερη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση μυκητιασικών δερματικών προβλημάτων.

Κνησμός στο δέρμα

Η φαγούρα στο δέρμα μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες. Στα άτομα με διαβήτη, η αιτία μπορεί να είναι μια μυκητίαση, το ξηρό δέρμα ή η κακή κυκλοφορία του αίματος. Όταν η κακή ροή του αίματος είναι η αιτία, τα κάτω άκρα μπορεί να είναι το σημείο του σώματος που προκαλεί τη μεγαλύτερη φαγούρα. Για να σταματήσετε τον ερεθισμό του δέρματος, σκεφτείτε να κάνετε μπάνιο λιγότερο συχνά και να χρησιμοποιείτε ήπιο σαπούνι. Απλώστε λοσιόν για να ενυδατώσετε το ξηρό δέρμα, αλλά αποφύγετε την εφαρμογή της ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών σας.

Λεύκη

Η λεύκη είναι ένα δερματικό πρόβλημα στο οποίο τα κύτταρα που παράγουν μελανίνη (καφέ χρώση) καταστρέφονται, οδηγώντας σε ακανόνιστες, κηλιδωτές κηλίδες που εμφανίζονται συχνά στα χέρια, το πρόσωπο ή το στήθος. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η λεύκη προκαλείται από μια αυτοάνοση πάθηση και συχνά σχετίζεται με άλλες αυτοάνοσες παθήσεις, όπως ο διαβήτης τύπου 1. Δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά η φωτοθεραπεία και τα στεροειδή χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της. Εάν έχετε λεύκη, είναι σημαντικό να φοράτε αντηλιακό με τουλάχιστον 30 SPF, καθώς το αποχρωματισμένο δέρμα δεν διαθέτει φυσική αντηλιακή προστασία.

Δερματικά προβλήματα που σχετίζονται με νευροπάθεια

Ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει νευρική βλάβη που ονομάζεται νευροπάθεια. Μερικές φορές, η βλάβη που προκαλείται από αυτή την κοινή επιπλοκή του διαβήτη οδηγεί σε απώλεια αίσθησης στα πόδια. Εάν πατήσετε κάτι και τραυματίσετε το πόδι σας ή εμφανίσετε μια φουσκάλα, μπορεί να μην μπορείτε να την αισθανθείτε. Μπορεί να αναπτυχθεί μια ανοιχτή δερματική πληγή που ονομάζεται έλκος ποδιού, η οποία θα μπορούσε να μολυνθεί. Εξετάζετε τα πόδια σας κάθε μέρα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν τραυματιστεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Διαβητικές φουσκάλες

Αν και σπάνια, τα άτομα με διαβήτη μερικές φορές εμφανίζουν φουσκάλες. Οι φουσκάλες εμφανίζονται στο πίσω μέρος των δακτύλων των χεριών και των ποδιών. Αυτές οι δερματικές πληγές μοιάζουν με φουσκάλες εγκαυμάτων. Η διαβητική νευροπάθεια σας θέτει σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αυτών των φουσκαλών. Τα καλά νέα: Αυτές οι φουσκάλες είναι συνήθως ανώδυνες και επουλώνονται μόνες τους σε λίγες εβδομάδες. Σε περίπτωση που επιμένουν ή επιδεινωθούν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σχετικά με το καλύτερο θεραπευτικό σχέδιο.

Δερματικά εξανθήματα

Ο ανεξέλεγκτος διαβήτης μπορεί να προκαλέσει εξανθηματική, που χαρακτηρίζονται από σκληρά κίτρινα, σαν μπιζέλια, εξογκώματα στο δέρμα. Τα εξογκώματα έχουν ένα κόκκινο φωτοστέφανο γύρω τους και μπορεί να προκαλούν φαγούρα. Συνήθως βρίσκονται στο πίσω μέρος των χεριών, των ποδιών, των βραχιόνων και των γλουτών. Αυτό το δερματικό πρόβλημα συνήθως επηρεάζει νεαρούς άνδρες με υψηλή χοληστερόλη και πολύ υψηλά τριγλυκερίδια. Ο έλεγχος των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα είναι η κύρια θεραπεία για αυτές τις δερματικές πληγές. Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να σας συνταγογραφήσει φάρμακα για να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων.

Δακτυλική σκλήρυνση

Η δακτυλική σκλήρυνση είναι μια πάθηση που προκαλεί την ανάπτυξη παχιού, σφιχτού, κηρώδους δέρματος στο πίσω μέρος των χεριών. Συχνή σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, η δακτυλική σκλήρυνση προκαλεί ακαμψία των αρθρώσεων των δακτύλων και δυσκολία στην κίνηση. Μερικές φορές αυτό το δερματικό πρόβλημα εμφανίζεται και στα δάχτυλα των ποδιών και στο μέτωπο.. Και πάλι, ο καλός έλεγχος του σακχάρου στο αίμα είναι η μόνη θεραπεία. Η ενυδατική κρέμα μπορεί να βοηθήσει στην απαλότητα του δέρματος και η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων που επηρεάζονται από την πάθηση.

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

Αυτό το δερματικό πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει άτομα με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη. Προκαλεί ανυψωμένες, εξογκωμένες ή δακτυλιωτές κηλίδες που έχουν το χρώμα του δέρματος, είναι κόκκινες ή κοκκινοκαφέ. Το δακτυλιοειδές κοκκίωμα εμφανίζεται συχνότερα στα δάχτυλα, με ορισμένα άτομα να αναφέρουν ήπιο κνησμό. Συνήθως, δεν απαιτείται ιατρική θεραπεία, επειδή το εξάνθημα συνήθως εξαφανίζεται από μόνο του χωρίς να αφήνει ουλές. Αλλά ρωτήστε τον γιατρό σας εάν ένα τοπικό στεροειδές θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση των δερματικών σας προβλημάτων.

Μελανόχρωση

Η μελανόχρωση (Acanthosis nigricans) προκαλεί δερματικά προβλήματα στις πτυχές του σώματος, καθιστώντας τις πτυχές του δέρματος σκούρες, παχιές και βελούδινες. Αυτό το δερματικό πρόβλημα που σχετίζεται με τον διαβήτη συνήθως αναπτύσσεται σε άτομα που είναι πολύ υπέρβαρα ή έχουν παχυσαρκία και σχετίζεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά η απώλεια βάρους μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση του δέρματος. Εάν έχετε αυτό το δερματικό πρόβλημα και δεν έχετε διαγνωστεί με διαβήτη, μιλήστε με τον γιατρό σας.

Τα άτομα με διαβήτη είναι επιρρεπή στην ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος δερματικών προβλημάτων, πολλά από τα οποία μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν εύκολα εάν εντοπιστούν έγκαιρα. Ο συνεπής έλεγχος του σακχάρου στο αίμα και ένα προσεκτικό πρόγραμμα περιποίησης του δέρματος είναι το κλειδί για την αποφυγή πολλών από αυτά τα δερματικά προβλήματα. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε δερματικό πρόβλημα, μιλήστε με τον γιατρό σας για άμεση και αποτελεσματική θεραπεία και για να αποφύγετε μελλοντικές επιπλοκές.