Η δύναμη του εντερικού μικροβιώματος: Πώς επηρεάζει τα πάντα, από την ανοσία μέχρι τη διάθεσή σου

Έχετε ακούσει για το μικροβίωμα του εντέρου και γνωρίζετε ότι είναι σημαντικό για την υγεία σας. Αλλά τι ακριβώς κάνουν τα βακτήρια στο έντερό σας και γιατί οι ερευνητές ενδιαφέρονται τόσο πολύ για αυτά;

Η αποικία των μικροοργανισμών που ζουν στα έντερα σας βοηθά στην πέψη της τροφής, στην παραγωγή θρεπτικών συστατικών, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος, στη μείωση της φλεγμονής και στη ρύθμιση των πάντων, από την όρεξή σας μέχρι τη διάθεσή σας. Και η ακριβής κατανόηση του τρόπου αξιοποίησης της δύναμής τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ακριβή, εξατομικευμένα διατροφικά σχέδια και θεραπείες. Να τι γνωρίζουμε για αυτήν την ισχυρή κοινότητα - και πού κατευθύνεται η έρευνα στη συνέχεια.

Τι είναι το μικροβίωμα του εντέρου

Το μικροβίωμα του εντέρου σας είναι η κοινότητα βακτηρίων, ιών, μυκήτων και παρασίτων που ζουν στο λεπτό και το παχύ έντερο. Αυτά τα τρισεκατομμύρια μικρόβια σχηματίζουν ένα μοναδικό, πολύπλοκο οικοσύστημα που παίζει βασικό ρόλο στην πέψη, την ανοσία και μια πληθώρα άλλων λειτουργιών σε όλο το σώμα σας. Τα είδη των μικροβίων που εγκαθίστανται στο έντερό σας καθορίζονται αρχικά εν μέρει από το DNA σας, ακολουθούμενα από πρώιμες εμπειρίες ζωής, όπως ο τρόπος γέννησής σας και το αν τρεφόσασταν με μητρικό γάλα ή με φόρμουλα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας, τα μικρόβια στο έντερό σας μπορούν επίσης να μεταβάλλονται ανάλογα με τη διατροφή σας, ορισμένες περιβαλλοντικές εκθέσεις και άλλους παράγοντες, όπως ασθένειες ή λοιμώξεις.

Το μικροβίωμά σας φιλοξενεί τόσο χρήσιμα όσο και επιβλαβή μικρόβια. Τα καλά και τα κακά μικρόβια συνήθως ισορροπούν μεταξύ τους, όταν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί, όπως από μια ασθένεια, ανθυγιεινή διατροφή ή μακροχρόνια χρήση αντιβιοτικών, μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα. Τα καλά νέα είναι ότι συνήθως είναι δυνατό να επαναφέρετε τα πράγματα σε ισορροπία.

Πώς το μικροβίωμα του εντέρου σας μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας

Το μικροβίωμά σας είναι ένα σημαντικό πολυλειτουργικό όργανο. Παρόλο που βρίσκεται στο έντερό σας, εμπλέκεται σε συστήματα και διεργασίες σε ολόκληρο το σώμα σας.

Πέψη

Τα μικρόβια στο έντερό σας παίζουν βασικό ρόλο στη διάσπαση σύνθετων υδατανθράκων και φυτικών ινών από τρόφιμα όπως τα δημητριακά, τα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά. Καθώς λειτουργούν, παράγουν ένζυμα που μας βοηθούν να παράγουμε θρεπτικά συστατικά που διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να παράγουμε, όπως βιταμίνες Β1, Β9, Β12 και Κ. Τα μικρόβια βοηθούν επίσης στην παραγωγή της χολής, η οποία είναι απαραίτητη για την πέψη των λιπών.

Λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος

Καθώς τα βακτήρια στο έντερο διασπούν τους υδατάνθρακες και τις φυτικές ίνες, παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας όπως το οξικό και το βουτυρικό. Αυτές οι ενώσεις στη συνέχεια επηρεάζουν χημικές αντιδράσεις στα κύτταρά σας που εμπλέκονται σε πράγματα όπως η όρεξη, η ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στον τρόπο με τον οποίο το σώμα αποθηκεύει το λίπος. Για παράδειγμα, αυτά τα λιπαρά οξέα μπορεί να προκαλέσουν την απελευθέρωση εντερικών ορμονών (όπως το γλυκαγονοειδές πεπτίδιο-1 ή GLP-1, η ορμόνη στην οποία στοχεύουν τα νέα φάρμακα για την παχυσαρκία). Αυτές οι επιδράσεις μπορούν να επηρεάσουν πράγματα όπως τα σημάδια πείνας και κορεσμού και να επηρεάσουν τον κίνδυνο για προβλήματα όπως η παχυσαρκία ή ο διαβήτης τύπου 2.

Ανοσολογική λειτουργία και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις

Τα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας διεγείρουν επίσης τη δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού σας έναντι των λοιμώξεων. Έχουν επίσης αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, προσφέροντας ενδεχομένως προστασία από τα πάντα, από καρδιακές παθήσεις μέχρι καρκίνο, νόσο Αλτσχάιμερ και φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.

Λειτουργία του νευρικού συστήματος

Μπορεί να έχετε ακούσει για τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου: Αυτό συμβαίνει επειδή το μικροβίωμα του εντέρου επηρεάζει τόσο τη λειτουργία του εγκεφάλου σας όσο και τη συναισθηματική σας κατάσταση. Είναι ένας από τους κύριους παραγωγούς σεροτονίνης και ντοπαμίνης (των νευροδιαβιβαστών που μας κάνουν να νιώθουμε καλά). Έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο στη διάθεση και το κίνητρο. Επιπλέον ορισμένοι τύποι μικροβίων συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο άγχους και κατάθλιψης. Η γνωστική σας λειτουργία μπορεί επίσης να επηρεαστεί με την πάροδο του χρόνου. Γνωρίζουμε ότι οι ηλικιωμένοι που έχουν απότομη γνωστική εξασθένηση έχουν διαφορετική μικροχλωρίδα του εντέρου σε σύγκριση με εκείνους που έχουν μικρή έως καθόλου εξασθένηση.

Οφέλη ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τρόπους με τους οποίους το έντερό σας επηρεάζει τη συνολική σας υγεία, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ένα ισορροπημένο μικροβίωμα σας βοηθά να αισθάνεστε όσο καλύτερα μπορείτε από την κορυφή ως τα νύχια. Όταν το έντερό σας είναι υγιές, μπορεί να αντιμετωπίσετε:

Λιγότερα κρυολογήματα και ασθένειες

Μεγαλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία για ορισμένους καρκίνους

Υγιής ρύθμιση της όρεξης

Βελτιωμένη πέψη

Λιγότερα αέρια, δυσκοιλιότητα ή φούσκωμα

Χαμηλότερος κίνδυνος για χρόνια προβλήματα υγείας όπως αυτοάνοσα νοσήματα , παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρδιακές παθήσεις, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και νόσο Αλτσχάιμερ

Ωστόσο, το εύρος αυτού που θεωρείται υγιές το μικροβίωμα είναι ευρύ. Η κοινότητα των βακτηρίων που ζουν σε κάθε γαστρεντερικό σωλήνα είναι μοναδική και αν δεν αντιμετωπίζετε σημάδια ότι υπάρχει πρόβλημα (σκεφτείτε συχνά αέρια, φούσκωμα, δυσκοιλιότητα, ναυτία, διάρροια, αύξηση των ευαισθησιών σε τρόφιμα ή συστηματικά συμπτώματα όπως θόλωση του εγκεφάλου, πόνο ή κόπωση), συνήθως μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το μικροβίωμά σας είναι σε καλή κατάσταση.

Παράγοντες που διαταράσσουν το μικροβίωμα

Πάντα υπάρχει ένα μείγμα καλών και κακών μικροβίων στο έντερό σας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που μπορούν να σας αρρωστήσουν, όπως ο σταφυλόκοκκος και το E. coli. Κανονικά, τα καλά μικρόβια μπορούν να ελέγξουν τα επιβλαβή. Αλλά αν η μικροβιακή σας ισορροπία διαταραχθεί, τα επιβλαβή μικρόβια θα μπορούσαν να αρχίσουν να αυξάνονται. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν αυτό, όπως:

Μια μη ισορροπημένη διατροφή

Οι διατροφικές συνήθειες με υψηλή περιεκτικότητα σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και κόκκινο κρέας συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα επιβλαβών μικροβίων του εντέρου, σύμφωνα με μια δημοσίευση στο Annual Review of Physiology.

Λοιμώξεις και ασθένειες

Τα στομαχικά μικρόβια μπορούν να διαταράξουν προσωρινά το μικροβίωμά σας. Και χρόνιες παθήσεις όπως η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος του Crohn και η βακτηριακή υπερανάπτυξη του λεπτού εντέρου ( SIBO ) μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Χρήση αντιβιοτικών

Τα αντιβιοτικά έχουν σχεδιαστεί για να εξαλείφουν τα βακτήρια που προκαλούν λοιμώξεις, αλλά μπορούν επίσης να σκοτώσουν και τα καλά βακτήρια. Επομένως, θα πρέπει να τα λαμβάνετε μόνο εάν εσείς και ο γιατρός σας διαπιστώσετε ότι τα χρειάζεστε πραγματικά.

Περιβαλλοντικές εκθέσεις

Η χρόνια έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, χημικά ακόμη και αντιμικροβιακούς παράγοντες, μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο μικροβίωμά σας, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας. Αυτές οι διαταραχές μπορούν να σας θέσουν σε κίνδυνο για διάφορες παθήσεις.

Προβιοτικά και μικροβίωμα

Πιθανότατα έχετε ακούσει ότι τα προβιοτικά είναι ωφέλιμοι ζωντανοί μικροοργανισμοί που μπορούν να βρεθούν σε ορισμένα τρόφιμα καθώς και σε συμπληρώματα, είναι καλά για την υγεία του εντέρου σας. Ποιος είναι, λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να τα αποκτήσετε; Μπορείτε να καταναλώνετε τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως γιαούρτι, ξινολάχανο, μίσο, τέμπε και kimchi και θα διασφαλίσετε ότι τα βακτήρια που υπάρχουν στο έντερο είναι τα πιο υγιεινά.

Ωστόσο, ακόμα δεν υπάρχει μια κοινή αποφασίσει για τα συμπληρώματα. Ενώ το Αμερικανικό Κολλέγιο Γαστρεντερολογίας λέει ότι τα προβιοτικά συμπληρώματα μπορεί να είναι χρήσιμα για κάποιες γαστρεντερικές παθήσεις , για την πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα προβιοτικά συμπληρώματα, οι σκόνες ή τα ροφήματα θα κάνουν τη διαφορά στην υγεία σας. Προς το παρόν, τουλάχιστον, δεν γνωρίζουμε αρκετά για το ποιοι θα ωφεληθούν από ποιες ποικιλίες προβιοτικών. Και επειδή η ποιότητα των συμπληρωμάτων δεν ρυθμίζεται αυστηρά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα μικρόβια στο προϊόν σας είναι ακόμη ζωντανά.

Μελλοντική έρευνα για το μικροβίωμα

Οι ειδικοί έχουν μάθει πολλά για το πώς το μικροβίωμα και ορισμένοι μικροοργανισμοί εμπλέκονται στην υγεία μας. Το επόμενο βήμα είναι να καταλάβουμε πώς να εφαρμόσουμε αυτά τα ευρήματα στον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να παραγγείλετε διαδικτυακά τεστ που θα σας πουν ποια μικρόβια ζουν στο έντερό σας. Αλλά αυτά τα τεστ δεν χρησιμοποιούνται κλινικά. Αυτό πιθανότατα θα αλλάξει την επόμενη δεκαετία. Καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για τον ρόλο που παίζουν τα μεμονωμένα μικρόβια σε διαφορετικές συνθήκες και αυτό μπορεί να σημαίνει πιο ευτυχισμένο έντερο - και πιο υγιείς οργανισμούς - για όλους.