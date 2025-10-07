Πίνεις κάθε μέρα τσάι από βότανα; Δες τι κάνει στο έντερό σου

Μια καθημερινή συνήθεια με μεγαλύτερη επίδραση στο σώμα σας απ’ ό,τι νομίζετε.

Το έντερό μας δεν είναι απλώς ένα όργανο της πέψης, είναι ένας «δεύτερος εγκέφαλος» που επηρεάζει τη διάθεσή μας, την ενέργειά μας και την άμυνά μας απέναντι στις ασθένειες. Όταν λειτουργεί σωστά, όλα μοιάζουν να ρέουν ομαλά — από την πέψη μέχρι τη διάθεση. Και ένα από τα πιο απλά, φυσικά και ευχάριστα μέσα για να το φροντίσετε είναι το καθημερινό φλιτζάνι τσαγιού από βότανα. Από το χαμομήλι και τη μέντα μέχρι τη λουίζα και το φασκόμηλο, κάθε ρόφημα κρύβει μέσα του έναν μικρό «θησαυρό» φυτικών ενώσεων που επιδρούν στο έντερο με τρόπους που ίσως δεν φαντάζεστε. Αν έχετε λοιπόν τη συνήθεια να απολαμβάνεις ένα ζεστό τσάι κάθε μέρα, ίσως ήρθε η ώρα να μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει στο έντερό σας.

Τι συμβαίνει στο έντερό σας όταν πίνετε τσάι από βότανα κάθε μέρα

Ανακουφίζει από τη ναυτία

Έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα φυτικά τσάγια μπορούν να μειώσουν τη ναυτία και τον εμετό . Αυτά τα τσάγια περιλαμβάνουν:

Τζίντζερ

Μέντα

Χαμομήλι

Μάραθο

Το εκχύλισμα χαμομηλιού είναι αποτελεσματικό στην ανακούφιση από τη ναυτία και τον έμετο που προκαλούνται από την εγκυμοσύνη, ενώ το τζίντζερ μπορεί να μειώσει τη ναυτία , τον έμετο, το φούσκωμα και τη στομαχική δυσφορία που προκαλούνται από τη ναυτία κίνησης, την εγκυμοσύνη και τη χημειοθεραπεία.

Καταπραΰνει τη δυσπεψία

Το τζίντζερ μπορεί να μειώσει την ποσότητα οξέος που παράγεται στο στομάχι, εμποδίζοντας το οξύ να ρέει πίσω στον οισοφάγο, γεγονός που προκαλεί καούρα και δυσπεψία. Έρευνες δείχνουν ότι το τζίντζερ μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (GERD), όπως οι κράμπες και το φούσκωμα.

Μειώνει τη φλεγμονή

Διάφορα είδη τσαγιού από βότανα μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φλεγμονής. Ορισμένες έρευνες περιλαμβάνουν:

Το τσάι τζίντζερ μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή στο γαστρεντερικό σωλήνα. Η χρόνια φλεγμονή του εντέρου μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και να αυξήσει τον κίνδυνο χρόνιων προβλημάτων υγείας.

Το τζίντζερ περιέχει ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μειώνει τη φλεγμονή στο σώμα, γεγονός που μπορεί να μειώσει το πρήξιμο στο εντερικό τοίχωμα.

Το τσάι μέντας μπορεί επίσης να ανακουφίσει το πρήξιμο του εντέρου και το έλαιο μέντας μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο και το φούσκωμα που σχετίζονται με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS). Ωστόσο , απαιτείται περισσότερη έρευνα για το τσάι μέντας.

pexels

Ανακουφίζει από το φούσκωμα

Τα φυτικά τσάγια από τζίντζερ ή μέντα μπορούν να μειώσουν το φούσκωμα. Το τζίντζερ περιέχει ενώσεις που ονομάζονται τζιντζερόλες και σογκαόλες και διεγείρουν την κένωση του στομάχου. Προάγοντας την ταχύτερη κένωση του στομάχου, το τζίντζερ μπορεί να μειώσει το δυσάρεστο φούσκωμα, τα αέρια και τη δυσπεψία.

Βελτιώνει την πέψη

Ορισμένα είδη τσαγιών από βότανα περιέχουν πεπτικά ένζυμα και οξέα που μπορούν να βελτιώσουν την πέψη. Το τσάι γεντιανής παρασκευάζεται από τη ρίζα γεντιανής ορισμένων ανθοφόρων φυτών. Έρευνες δείχνουν ότι το τσάι που παρασκευάζεται από ρίζα γεντιανής μπορεί να διεγείρει την όρεξη και να ανακουφίσει από την κοιλιακή δυσφορία. Το τσάι από πικραλίδα παρασκευάζεται από τα χόρτα του φυτού πικραλίδα, του κοινού ζιζανίου με τα φωτεινά κίτρινα άνθη. Το εκχύλισμα πικραλίδας περιέχει ενώσεις που προάγουν την κινητικότητα του στομάχου και βελτιώνουν την πέψη.

Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ελκών

Ο μάραθος μπορεί να καταναλωθεί ωμός ή να μουλιαστεί ως τσάι. Αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα σε ανθρώπους, περιέχει αντιοξειδωτικά που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης έλκους στομάχου. Το τσάι βοτάνων από ρίζα marshmallow, έναν σύνθετο υδατάνθρακα, μπορεί να διεγείρει τα κύτταρα που παράγουν βλέννα και καλύπτουν το γαστρεντερικό σωλήνα. Η αυξημένη παραγωγή βλέννας στο γαστρεντερικό σωλήνα μπορεί να καλύψει το στομάχι και να μειώσει τη βλάβη, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης έλκους.

Κίνδυνοι

Η κατανάλωση τσαγιού από βότανα είναι ασφαλής και υγιεινή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σκέψεις που πρέπει να λάβετε υπόψη. Ρωτήστε γιατρό σας εάν το τσάι από βότανα είναι ασφαλές για εσάς εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε. Ορισμένα βότανα μπορούν να προκαλέσουν συσπάσεις και να αυξήσουν τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού.

Επίσης ορισμένα βότανα μπορούν να κάνουν τα συνταγογραφούμενα φάρμακά σας λιγότερο αποτελεσματικά ή να προκαλέσουν παρενέργειες. Συζητήστε με τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε ένα νέο τσάι βοτάνων.