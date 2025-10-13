Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και διαβήτης τύπου 2: Υπάρχει κάποια σύνδεση;

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν βρει συσχετίσεις μεταξύ της υψηλής πρόσληψης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και μιας σειράς προβλημάτων υγείας.

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (UPFs) βρίσκονται παντού και φαίνεται ότι κάθε εβδομάδα δημοσιεύεται μια νέα μελέτη που τα συνδέει με δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι διαφορετική, με νέα έρευνα να δημοσιεύεται στο The Lancet. Μια μελέτη μεγάλης κλίμακας και μια εις βάθος ανάλυση παρέχουν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση μεταξύ των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και του διαβήτη τύπου 2.

Λίγα λόγια για τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα

Εν συντομία, τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα κατηγοριοποιούνται ως προϊόντα που δημιουργούνται με βιομηχανικές διαδικασίες και συστατικά που συνήθως δεν θα βρείτε σε μια κουζίνα, όπως γαλακτωματοποιητές, αρώματα και σταθεροποιητές. Είναι επίσης πιο πιθανό να περιέχουν υψηλά επίπεδα ζάχαρης, αλατιού και κορεσμένων λιπαρών. Γενικά περιλαμβάνουν έτοιμα γεύματα, πολλά είδη ψωμιού, μπισκότα, γρήγορο φαγητό, ορισμένα κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα και πολλά άλλα. Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν βρει συσχετίσεις μεταξύ της υψηλής πρόσληψης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και μιας σειράς προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας και της καρδιαγγειακής και μεταβολικής υγείας .

Σύνδεση με τον διαβήτη τύπου 2

Προηγούμενη έρευνα έχει εντοπίσει μια σύνδεση μεταξύ των υψηλών επιπέδων κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Η τελευταία μελέτη επιβεβαιώνει αυτή τη σχέση και προσθέτει ορισμένες νέες πληροφορίες. Αυτή τη φορά, οι επιστήμονες διερεύνησαν ποιοι τύποι υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων συνδέονται στενότερα με τον κίνδυνο διαβήτη. Επίσης, διερεύνησαν πόσο σημαντικός είναι ο βαθμός επεξεργασίας. Το έκαναν αυτό αναλύοντας τον αντίκτυπο των τροφίμων ανάλογα με την ταξινόμηση NOVA , ένα σύστημα που κατηγοριοποιεί τα τρόφιμα ανάλογα με το επίπεδο επεξεργασίας τους:

NOVA 1 — Μη επεξεργασμένα/ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα: Περιλαμβάνει ολόκληρα φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, ψάρια και κρέας.

NOVA 2 — Επεξεργασμένα μαγειρικά συστατικά: Περιλαμβάνει λάδι, ζάχαρη και αλάτι.

NOVA 3 — Επεξεργασμένα τρόφιμα: Περιλαμβάνει κονσερβοποιημένα ψάρια, καπνιστά κρέατα, φρούτα σε σιρόπι και λαχανικά σε άλμη.

NOVA 4 — UPF: Περιλαμβάνει δημητριακά πρωινού, έτοιμα γεύματα και αναψυκτικά με τεχνητή και ζάχαρη.

Ερευνώντας τα δεδομένα

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 311.892 άτομα σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, κανένα από τα οποία δεν είχε διαβήτη τύπου 2 στην αρχή της μελέτης. Η μέση ηλικία τους ήταν 52,5 έτη και οι επιστήμονες παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για περίπου μια δεκαετία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 4,6% (14.236 συμμετέχοντες) διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 2.

Από τις οκτώ χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο κατανάλωσε τα περισσότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα . Όπως αναμενόταν, η νέα μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωναν τα περισσότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 κατά την παρακολούθηση σε σχέση με όσους κατανάλωναν τα λιγότερα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι η υψηλότερη πρόσληψη τροφίμων στις άλλες τρεις, λιγότερο επεξεργασμένες κατηγορίες NOVA συσχετίστηκε με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη.

Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή τη σύνδεση

Στη μελέτη, οι συγγραφείς περιγράφουν μια σειρά από λόγους για τους οποίους τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Αυτοί περιλαμβάνουν:

Ενεργειακή πυκνότητα και γευστικότητα: Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα τείνουν να έχουν πολλές θερμίδες, αλλά είναι εύκολο να καταναλωθούν γρήγορα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η γρήγορη κατανάλωση φαγητού συνδέεται με χειρότερα αποτελέσματα για την υγεία.

Αλλαγή των συστατικών: Όταν παρασκευάζονται τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο απορροφώνται στο πεπτικό σας σύστημα και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν τον μεταβολισμό σας.

Πρόσθετα τροφίμων : Όπως συντηρητικά, ρύποι που σχηματίζονται κατά την επεξεργασία, γαλακτωματοποιητές και χρωστικές.

Χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες: Οι περισσότεροι έχουν έλλειψη φυτικών ινών και τα περισσότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα περιέχουν λίγες ή καθόλου ίνες.

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα εκτοπίζουν πιο υγιεινά τρόφιμα. Καθώς τα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στα πιάτα μας, υπάρχει λιγότερος χώρος για την ποικιλία των πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά ολόκληρων τροφών που χρειαζόμαστε για καλή υγεία.

Ορισμένα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα συσχετίστηκαν με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2:

Αλμυρά σνακ

Προϊόντα ζωικής προέλευσης

Ποτά με τεχνητά γλυκαντικά και ζάχαρη

Έτοιμα γεύματα

Λοιπόν, τι να κάνετε;

Ενώ η εικόνα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη, οι επιστήμονες πρέπει να συνεχίσουν να διερευνούν τους δεσμούς μεταξύ των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και της υγείας. Φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό ότι ορισμένοι τύποι υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων συνδέονται με κίνδυνο ασθένειας, ιδιαίτερα τα αναψυκτικά, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα έτοιμα γεύματα. Ωστόσο, όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι η υψηλή πρόσληψη συνολικά αυτών των τροφίμων συνδέεται με άσκημα αποτελέσματα για την υγεία, είτε πρόκειται για ψυχική υγεία, μεταβολική υγεία είτε για άλλο λόγο.