Να τι συμβαίνει στο σάκχαρο σου όταν προσθέτεις κανέλα στη διατροφή σου

Πώς η κανέλα επηράζει το σάκχαρο του αίματος.

Η κανέλα χρησιμοποιείται εδώ και καιρό για την ανακούφιση από τη φλεγμονή και την υποστήριξη της καρδιαγγειακής και νευρικής υγείας. Είναι επίσης γνωστή για τη γεύση της και τη δυνατότητά της να υποστηρίζει τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Μειώνει η κανέλα το σάκχαρο στο αίμα;

Ναι, η έρευνα δείχνει ότι η κανέλα , η οποία προέρχεται από τον φλοιό του Cinnamomum, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Μια εκτενής ερευνητική ανασκόπηση διαπίστωσε ότι η κανέλα μείωσε το σάκχαρο στο αίμα με την πάροδο του χρόνου (μετρούμενη με HbA1c ) κατά 0,1% και το σάκχαρο στο αίμα νηστείας κατά σχεδόν 11 mg/dL σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 ή σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ( PCOS ). Ωστόσο, άλλες μελέτες δείχνουν ότι η επίδρασή της στην HbA1c μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική.

Η κανέλα μπορεί επίσης να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, η οποία αντικατοπτρίζει το πόσο καλά ανταποκρίνεται το σώμα σας στην ινσουλίνη. Η χαμηλή ευαισθησία στην ινσουλίνη ( αντίσταση στην ινσουλίνη ) είναι ένας βασικός παράγοντας για τον διαβήτη τύπου 2. Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις της κανέλας στη μείωση του σακχάρου στο αίμα έχουν επικεντρωθεί σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Τα οφέλη της για άτομα χωρίς διαβήτη είναι ακόμη ασαφή.

Πώς μειώνει η κανέλα το σάκχαρο στο αίμα σας

Η κανέλα μπορεί να μειώσει το σάκχαρο στο αίμα με:

Ενίσχυση της δραστηριότητας των υποδοχέων ινσουλίνης , με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη απομάκρυνση της γλυκόζης από την κυκλοφορία του αίματος

Συμβολή στο αίσθημα πληρότητας ( κορεσμού)

Μείωση της φλεγμονής και της κυτταρικής βλάβης , που συμβάλλουν στον διαβήτη τύπου 2

Μείωση των επιπέδων γλυκόζης μετά το γεύμα και επιβράδυνση της πέψης των υδατανθράκων

Πόση κανέλα χρειάζεστε για να μειώσετε το σάκχαρο στο αίμα;

Μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει δόσεις κανέλας που κυμαίνονται από 0,5 έως 6 γραμμάρια , που ισοδυναμούν περίπου με λιγότερο από ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού έως 2,3 κουταλάκια του γλυκού. Στόχος είναι να ρίχνετε 0,5 έως 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα στο φαγητό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να βοηθήσετε στη μείωση του σακχάρου στο αίμα. Ενσωματώστε την κανέλα στην καθημερινή σας ρουτίνα για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες για να δείτε τυχόν πιθανές επιδράσεις στη μείωση του σακχάρου στο αίμα.

Είναι η κανέλα ασφαλής;

Οι ποσότητες κανέλας που χρησιμοποιούνται συνήθως στα τρόφιμα (ένα κουταλάκι του γλυκού ή λιγότερο) θεωρούνται γενικά ασφαλείς. Ωστόσο, περαιτέρω λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν:

Αποφύγετε την κανέλα εάν είστε αλλεργικοί

Επιλέξτε Κεϋλάνη όταν είναι δυνατόν: Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να μην αναγράφουν τον τύπο κανέλας που περιέχουν. Ωστόσο, όταν είναι δυνατόν, επιλέξτε Κεϋλάνη.

Προσοχή στην κουμαρίνη : Η Cassia κανέλα περιέχει κουμαρίνη, μια χημική ουσία που μπορεί να βλάψει το συκώτι σας όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες για παρατεταμένες περιόδους ή με ηπατικές παθήσεις.

Η κανέλα που καταναλώνεται σε ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα είναι πιθανώς ασφαλής. Μισό έως ένα κουταλάκι του γλυκού ημερησίως αναμεμειγμένο σε τρόφιμα είναι πιθανώς ασφαλές. Όμως η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, όπως να οδηγήσει σε γαστρεντερικές παρενέργειες.