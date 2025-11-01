Μαλδίβες: Tέλος στο κάπνισμα για τις επόμενες γενιές - H πρώτη χώρα με γενεαλογική απαγόρευση

Οι αρχές των Μαλδίβων απαγορεύουν το κάπνισμα για όσους γεννήθηκαν μετά το 2007, καθιστώντας τη χώρα την πρώτη με γενεαλογική απαγόρευση καπνού.

Οι Μαλδίβες έγιναν επίσημα η πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει γενεαλογική απαγόρευση καπνίσματος, απαγορεύοντας την αγορά, τη χρήση και την πώληση προϊόντων καπνού σε όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2007. Το μέτρο, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2025, αποτελεί μέρος της εθνικής εκστρατείας για τη «δημιουργία μιας γενιάς χωρίς καπνό», όπως ανέφερε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η πρωτοβουλία προωθήθηκε από τον πρόεδρο Μοχάμεντ Μουίζου, ο οποίος έχει θέσει την προστασία της δημόσιας υγείας ως μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του. Η απαγόρευση καλύπτει «όλες τις μορφές καπνού», ενώ οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία των πελατών τους πριν από κάθε πώληση.

«Τα άτομα που γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μετά απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να πωλούν προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες», ανακοίνωσε το υπουργείο, τονίζοντας ότι το μέτρο αφορά τόσο τους πολίτες όσο και τους επισκέπτες της νησιωτικής χώρας.

Η απόφαση καλύπτει και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα ατμίσματος, τα οποία έχουν ήδη απαγορευτεί πλήρως στη χώρα — ανεξαρτήτως ηλικίας. Η παραβίαση του νόμου επισύρει αυστηρές κυρώσεις: πρόστιμο 50.000 ρουφιά (περίπου 3.200 δολάρια) για πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο και 5.000 ρουφιά (περίπου 320 δολάρια) για τη χρήση συσκευών ατμίσματος.

Η πολιτική αυτή καθιστά τις Μαλδίβες την πρώτη χώρα παγκοσμίως που εφαρμόζει μια μόνιμη, γενεαλογική απαγόρευση καπνίσματος. Το μέτρο στοχεύει στη σταδιακή εξάλειψη της καπνιστικής συνήθειας από τις επόμενες γενιές, διατηρώντας ταυτόχρονα τη χώρα ως έναν από τους πιο καθαρούς και βιώσιμους τουριστικούς προορισμούς.

Παρόμοια μέτρα είχαν προταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το κοινοβούλιο εξετάζει ακόμη νομοσχέδιο για την απαγόρευση πώλησης καπνού σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009. Ωστόσο, η Νέα Ζηλανδία, η πρώτη χώρα που θέσπισε αντίστοιχη νομοθεσία το 2022, κατάργησε τον νόμο τον Νοέμβριο του 2023, επικαλούμενη οικονομικούς λόγους και ανησυχίες για τη δημιουργία παράνομου εμπορίου.

Το αρχιπέλαγος των Μαλδίβων, που αποτελείται από περισσότερα από 1.100 μικρά κοραλλιογενή νησάκια, βασίζει την οικονομία του σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό. Με τη νέα πολιτική, η κυβέρνηση στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της αλλά και στην ενίσχυση της εικόνας της χώρας ως ενός οικολογικά υπεύθυνου και καινοτόμου προορισμού.

Ενώ οργανώσεις δημόσιας υγείας χαιρέτισαν την απόφαση, ορισμένοι επικριτές τη θεωρούν υπερβολικά περιοριστική και δύσκολη στην εφαρμογή, ειδικά για τους τουρίστες. Ωστόσο, οι αρχές επιμένουν ότι το μέτρο είναι ένα αναγκαίο βήμα προς ένα μέλλον χωρίς καπνό, που θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες που επιδιώκουν να μειώσουν δραστικά τα ποσοστά καπνίσματος.

Με το σύνθημα «Μια γενιά χωρίς καπνό», οι Μαλδίβες ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα εποχή πολιτικής δημόσιας υγείας που στοχεύει όχι μόνο στην απαγόρευση, αλλά και στη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής νοοτροπίας απέναντι στο κάπνισμα.