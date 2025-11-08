Είναι ασφαλές να πίνεις καφέ όταν έχεις υψηλή αρτηριακή πίεση;

Η αλήθεια πίσω από τον καφέ και την αρτηριακή πίεση

Oι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν περισσότερο καφέ από οποιοδήποτε άλλο ρόφημα και έρευνες έχουν δείξει ότι μερικά φλιτζάνια την ημέρα είναι ασφαλή και προσφέρουν οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, ο καφές μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης, γι αυτό στο σημερινό άρθρο θα εξετάσουμε, αν εξακολουθεί να είναι ασφαλές να πίνετε καφέ όταν έχετε διαγνωστεί με υψηλή αρτηριακή πίεση και, αν ναι, σε πόση ποσότητα.

Είναι ασφαλές να πίνουμε καφέ με υψηλή αρτηριακή πίεση

Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Η μέτρια κατανάλωση καφέ φαίνεται αρκετά ασφαλής για τους περισσότερους ανθρώπους με ελεγχόμενη ή ελαφρώς αυξημένη αρτηριακή πίεση , αν και οι απαντήσεις ποικίλλουν. Αν και έχει αποδειχθεί ότι η καφεΐνη αυξάνει την αρτηριακή πίεση βραχυπρόθεσμα , η μακροχρόνια συνήθης κατανάλωση καφέ λέει μια διαφορετική ιστορία.

Πολλαπλές μελέτες δεν δείχνουν αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης με την τακτική κατανάλωση καφέ. Μια μετα-ανάλυση 13 μελετών κοορτής δεν διαπίστωσε συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης καφέ και της εμφάνισης υπέρτασης. Μια άλλη μετα-ανάλυση του 2023 διαπίστωσε ότι η υψηλότερη κατανάλωση καφέ σχετίζεται με 7% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης. Επίσης οι κατευθυντήριες γραμμές για την υπέρταση δεν καθορίζουν περιορισμούς στον καφέ και η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία δηλώνει ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ φαίνεται ασφαλής για υγιείς ενήλικες.

pexels

Πόσος καφές είναι ασφαλής;

Ενώ δεν υπάρχει επίσημο όριο, τα στοιχεία υποστηρίζουν 1-3 φλιτζάνια ημερησίως για τους περισσότερους ανθρώπους με ελεγχόμενη αρτηριακή πίεση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η περιεκτικότητα σε καφεΐνη ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη μέθοδο παρασκευής και θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη συνολική πρόσληψη καφεΐνης από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένου του τσαγιού, των αναψυκτικών και των ενεργειακών ποτών.

Λάβετε υπόψη αυτές τις συμβουλές όταν πίνετε καφέ:

Σκεφτείτε τι προσθέτετε στον καφέ σας: Η ζάχαρη, τα σιρόπια και το πλήρες γάλα συμβάλλουν στην αύξηση βάρους και στη μεταβολική δυσλειτουργία, οι οποίοι αποτελούν έμμεσους κινδύνους για την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Αποφύγετε τον καφέ αργά το βράδυ: Ο καφές μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, επιδεινώνοντας παράλληλα την αρτηριακή πίεση.

Περιμένετε να μετρήσετε την αρτηριακή σας πίεση αφού πιείτε καφέ : Ο καφές μπορεί να προκαλέσει τεχνητά αυξημένες μετρήσεις. Αν θέλετε να ελέγξετε πώς η καφεΐνη επηρεάζει άμεσα την αρτηριακή σας πίεση, μπορείτε να το κάνετε στο σπίτι πριν πιείτε καφέ και 30-60 λεπτά μετά.

Ενώ η κατανάλωση καφέ με ελεγχόμενη ή ελαφρώς αυξημένη αρτηριακή πίεση φαίνεται ασφαλής, ο κύριος κίνδυνος προέρχεται από την ίδια την υπέρταση που δεν αντιμετωπίζεται. Ωστόσο, τα άτομα με ευαισθησία στην καφεΐνη ή εκείνα με ανεξέλεγκτη αρτηριακή πίεση θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικά. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν έχετε:

Μη ελεγχόμενη υπέρταση σταδίου 2 ή 3

Βλάβη οργάνων ως αποτέλεσμα υψηλής αρτηριακής πίεσης ή χρόνιων παθήσεων

Αρρυθμίες, ιδιαίτερα κολπική μαρμαρυγή

Παθήσεις όπως η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Σε αυτές τις περιπτώσεις, σκεφτείτε να καταναλώσετε ελάχιστο ή καθόλου καφέ με καφεΐνη μέχρι να σταθεροποιηθεί η αρτηριακή σας πίεση. Να θυμάστε ότι ο καφές είναι ένα μικρό κομμάτι της διαχείρισης της αρτηριακής πίεσης. Μην παραμελείτε τον περιορισμό του νατρίου, την άσκηση, τον έλεγχο του βάρους και τη φαρμακευτική αγωγή.