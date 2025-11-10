Η σύνδεση ανάμεσα στη βιταμίνη C και τον διαβήτη: Να τι πρέπει να γνωρίζεις

Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης C. Μάθετε πόση ποσότητα χρειάζεστε και πότε πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο λήψης συμπληρωμάτων.

Εάν έχετε διαβήτη τύπου 2 , η προσοχή στην πρόσληψη υδατανθράκων είναι πιθανώς η πρώτη σας προτεραιότητα. Άλλωστε, η ποσότητα και το είδος των υδατανθράκων που καταναλώνετε έχουν άμεση επίδραση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, η σταθερότητα των οποίων είναι ζωτικής σημασίας όταν ζείτε με διαβήτη. Υπάρχουν όμως και άλλα θρεπτικά συστατικά που μπορεί να επηρεάσουν τη διαχείριση του διαβήτη και να περιορίσουν τις επιπλοκές της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης C. Περιέργως, τα επίπεδα βιταμίνης C στο αίμα είναι συχνά χαμηλά σε άτομα που πάσχουν από διαβήτη: Μια μελέτη διαπίστωσε ότι το 95% των ατόμων με διαβήτη τύπου 2 είχαν ανεπαρκή επίπεδα. Γιατί λοιπόν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό το θρεπτικό συστατικό - και πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε αρκετή;

Πώς επηρεάζει η βιταμίνη C τον διαβήτη

Λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η βιταμίνη C στη διατήρηση της υγείας, όλες οι επιπλοκές που σχετίζονται με τον διαβήτη -συμπεριλαμβανομένης της επιδείνωσης της καρδιαγγειακής υγείας και της υγείας του δέρματος- μπορούν να επιδεινωθούν από τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης. Η βιταμίνη C, η οποία βρίσκεται σε αφθονία στα φρούτα και τα λαχανικά, είναι απαραίτητη για τη δημιουργία κολλαγόνου (ένα δομικό συστατικό του δέρματος, των μυών, των οστών και των συνδετικών ιστών), την αντιμετώπιση των βλαβερών ελεύθερων ριζών, την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος και τη βελτίωση της απορρόφησης του σιδήρου.

Συνολικά, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C είναι πολύ σημαντική για την υγεία. Αλλά έχει σημαντικό ενδιαφέρον για τον διαβήτη, καθώς η διατήρηση επαρκών επιπέδων μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό ορισμένων από τις πιο σημαντικές αρνητικές καρδιαγγειακές, σκελετικές και επουλωτικές συνέπειες που προκύπτουν από τον διαβήτη. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C στο αίμα στον διαβήτη μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Ερευνητές που γράφουν στο περιοδικό Antioxidants σημειώνουν ότι ο διαβήτης τύπου 2 πιστεύεται ότι προκαλείται από έναν τύπο κοιλιακού λίπους που ονομάζεται σπλαχνικό λίπος και δημιουργεί φλεγμονή, η οποία αυξάνει το οξειδωτικό στρες. Ως αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη C χρησιμοποιείται από τον οργανισμό για να εξουδετερώσει το οξειδωτικό στρες.

Πιθανά οφέλη της βιταμίνης C για άτομα με διαβήτη

Η βιταμίνη C μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε τον διαβήτη, καθώς και να προστατεύσει τον οργανισμό σας από τις επιπτώσεις και τις επιπλοκές της πάθησης. Πολλά πιθανά οφέλη περιλαμβάνουν:

Ρύθμιση σακχάρου στο αίμα

Ενώ η American Diabetes Association (ADA) υποστηρίζει ότι κανένα συμπλήρωμα δεν είναι αποτελεσματικό για τη θεραπεία του ίδιου του διαβήτη, ολοένα και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Πράγματι, ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να προάγει τον γλυκαιμικό έλεγχο λόγω της αντιοξειδωτικής της δράσης που βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Μια μελέτη στο Diabetes Care κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα, διαπιστώνοντας ότι η βιταμίνη C βοήθησε στη μείωση της HbA1c και της γλυκόζης νηστείας μετά το γεύμα, αλλά σημειώνει ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων δεν συνιστάται ακόμη ως θεραπεία για τον διαβήτη μέχρι να διεξαχθεί περισσότερη έρευνα.

Καρδιαγγειακή προστασία

Σύμφωνα με την American Diabetes Association (ADA), έχετε διπλάσιες πιθανότητες να πάθετε εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή εάν έχετε διαβήτη. Η διατήρηση υγιών επιπέδων βιταμίνης C στο αίμα έχει συνδεθεί με πιο υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, καθώς η υπέρταση αποτελεί κύριο παράγοντα κινδύνου και για τα δύο αυτά καρδιαγγειακά επεισόδια. Επίσης ως αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη C μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, το οποίο βοηθά στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων για τη βελτίωση της ροής του αίματος, καθώς και στον περιορισμό της βλάβης από τις ελεύθερες ρίζες στα αιμοφόρα αγγεία, σύμφωνα με έρευνα .

Υγεία των ματιών, των νεφρών και των νεύρων

Ο διαβήτης σχετίζεται τόσο με μικροαγγειακές (που επηρεάζουν τα μικρά αιμοφόρα αγγεία) όσο και με μακροαγγειακές (που επηρεάζουν τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία) επιπλοκές. Και το υψηλό σάκχαρο στο αίμα μπορεί να αυξήσει την παραγωγή ελεύθερων ριζών που βλάπτουν αυτά τα αιμοφόρα αγγεία. Οι μικροαγγειακές επιπλοκές επηρεάζουν τα μάτια, τους νεφρούς και τα νεύρα, οδηγώντας ενδεχομένως σε αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια και νευροπάθεια. Λόγω των αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων, η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της βλάβης.

Πόση βιταμίνη C χρειάζεστε

Επί του παρόντος, η Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (RDA) για τη βιταμίνη C είναι 90 χιλιοστόγραμμα (mg) για τους άνδρες και 75 mg για τις γυναίκες. (Αυτό αυξάνεται σε 85 mg και 120 mg την ημέρα για όσες είναι έγκυες ή θηλάζουν , αντίστοιχα.) Αλλά αν έχετε διαβήτη τύπου 2, μπορεί να ωφεληθείτε με περισσότερη ποσότητα. Η ανάλυση των αντιοξειδωτικών υποδηλώνει ότι τα άτομα με διαβήτη είχαν 1,4 έως 1,6 φορές υψηλότερες ανάγκες σε βιταμίνη C, κάτι που ισοδυναμεί με περίπου 125 mg την ημέρα. Για να πετύχετε αυτόν τον στόχο, στοχεύστε σε μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά. Οι διαιτητικές πηγές είναι οι καλύτερες λόγω και των άλλων οφελών, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ινών.

Περίπου οι μισοί άνδρες και το ένα τρίτο των γυναικών με διαβήτη τύπου 2 κατανάλωναν χαμηλότερες από τις συνιστώμενες ποσότητες βιταμίνης C, σύμφωνα με μια μελέτη στο Nutrients . Εάν δεν μπορείτε να λάβετε την ποσότητα που χρειάζεστε μέσω της διατροφής σας, η συμπλήρωση με 150 mg έως 300 mg βιταμίνης C - μια ποσότητα που βρίσκεται συχνά σε μια πολυβιταμίνη - μπορεί να είναι μια επιλογή,. Συζητήστε με τον γιατρό σας για το τι είναι κατάλληλο για εσάς.

Προφυλάξεις για τα συμπληρώματα βιταμίνης C

Μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C δεν είναι απλώς ασφαλής — είναι αυτό που συνιστάται. Και όσον αφορά τα συμπληρώματα, επειδή η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή, συνήθως απλώς αποβάλλεται με την ούρηση. Ωστόσο, όταν λαμβάνεται σε υπερβολική ποσότητα, τα συμπληρώματα βιταμίνης C μπορεί να παρουσιάσουν ορισμένα προβλήματα. Για παράδειγμα:

Γαστρεντερική δυσφορία . Η υπερβολική λήψη βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει ναυτία, δυσπεψία και διάρροια

. Η υπερβολική λήψη βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει ναυτία, δυσπεψία και διάρροια Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης λίθων στους νεφρούς . Η βιταμίνη C μεταβολίζεται σε οξαλικά, τα οποία απεκκρίνονται από τους νεφρούς στα ούρα. Ο κίνδυνος εμφάνισης λίθων στους νεφρούς από οξαλικά αυξάνεται με την υψηλότερη πρόσληψη βιταμίνης C. Επιπλέον, εάν έχετε διαβήτη τύπου 2, ο κίνδυνος εμφάνισης ενός άλλου τύπου λίθων στους νεφρούς (λίθοι από ουρικό οξύ) είναι υψηλότερος.

. Η βιταμίνη C μεταβολίζεται σε οξαλικά, τα οποία απεκκρίνονται από τους νεφρούς στα ούρα. Ο κίνδυνος εμφάνισης λίθων στους νεφρούς από οξαλικά αυξάνεται με την υψηλότερη πρόσληψη βιταμίνης C. Επιπλέον, εάν έχετε διαβήτη τύπου 2, ο κίνδυνος εμφάνισης ενός άλλου τύπου λίθων στους νεφρούς (λίθοι από ουρικό οξύ) είναι υψηλότερος. Λανθασμένες μετρήσεις γλυκόζης. Η λήψη 500 mg ή περισσότερο βιταμίνης C ανά ημέρα μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της μέτρησης της γλυκόζης και της συνεχούς παρακολούθησης της. Είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να δείτε πώς η βιταμίνη C μπορεί να επηρεάσει τις μετρήσεις σας.

Συμπέρασμα για τη βιταμίνη C και τον διαβήτη

Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 έχουν συχνά χαμηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης C, κάτι που μπορεί να οφείλεται σε υψηλότερη φλεγμονή, μεγαλύτερο σωματικό μέγεθος ή απώλεια βιταμίνης C μέσω των νεφρών. Επειδή αυτή η θρεπτική ουσία παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς, των οστών και του δέρματος, καθώς και στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στη διαχείριση της γλυκόζης, είναι σημαντικό για κάποιον με διαβήτη τύπου 2 να παρακολουθεί τα επίπεδα της.