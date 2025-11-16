Τα οφέλη του μαγνησίου και πώς να το λαμβάνετε σε επαρκή ποσότητα

Το μαγνήσιο μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση, τον ύπνο, να ενδυναμώσει τους μύες και πολλά άλλα.

Πολλοί είναι εκείνοι που δεν καταναλώνουν αρκετό μαγνήσιο στη διατροφή τους. Τα συμπτώματα των χαμηλών επιπέδων μαγνησίου ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της ανεπάρκειας, αλλά μπορεί να περάσουν απαρατήρητα, εκτός εάν έχετε σοβαρή ανεπάρκεια. Η ανεπάρκεια μαγνησίου μπορεί να είναι πιο συχνή σε άτομα με διαβήτη, χαμηλή απορρόφηση και φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.

Οι ενήλικες και τα παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω καλό είναι να καταναλώνουν 420 mg μαγνησίου την ημέρα. Σημείωση κατά την ανάγνωση των ετικετών τροφίμων: Η περιεκτικότητα σε μαγνήσιο δεν απαιτείται να αναγράφεται στην ετικέτα ενός τροφίμου, εκτός εάν έχει προστεθεί στο τρόφιμο.

Συμπτώματα χαμηλού επιπέδου μαγνησίου

Από ιατρικής άποψης, το μαγνήσιο είναι σημαντικό για την απορρόφηση του καλίου. Το χαμηλό κάλιο μπορεί να προκαλέσει παρόμοια συμπτώματα με αυτά του χαμηλού μαγνησίου, όπως μυϊκή αδυναμία, κράμπες, κόπωση, νευρολογικά προβλήματα, προβλήματα στο στομάχι και ακανόνιστο καρδιακό παλμό. Τα χαμηλά επίπεδα μπορούν επίσης να αποτελέσουν παράγοντα κινδύνου για οστεοπόρωση (εξασθενημένα οστά).

Οφέλη του μαγνησίου

Είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό και μέταλλο που είναι ζωτικής σημασίας για τον εγκέφαλο και το σώμα σας. Πιο συγκεκριμέν το μαγνήσιο είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των νεύρων και των νεφρών. Μπορεί να παίξει ρόλο στη ρύθμιση της διάθεσης, στη διαχείριση του βάρους, στη βελτίωση της πέψης και στη ρύθμιση του κιρκαδικού ρυθμού και της ικανότητας ύπνου. Το μαγνήσιο έχει επίσης αποδειχθεί ότι:

Βελτιώνει την υγεία των οστών

Χαμηλότερος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιαγγειακών παθήσεων

Ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα

Διατηρεί σταθερούς τους καρδιακούς ρυθμούς

Διαχείριση διάθεσης

Βοηθάει την απόδοση στην άσκηση

Πρόληψη ημικρανιών

Πώς να πάρετε αρκετό μαγνήσιο

Ο καλύτερος τρόπος για να λάβετε μαγνήσιο είναι μέσω της διατροφής σας. Αυτό το μέταλλο βρίσκεται σε μια ποικιλία τροφίμων, όπως:

Φυλλώδη πράσινα λαχανικά

Ξηροί καρποί και σπόροι

Όσπρια

Ολόκληρα, ακατέργαστα δημητριακά

Βρώμη

Ορισμένα ψάρια (σολομός, σκουμπρί και ιππόγλωσσα)

Γιαούρτι

Αβοκάντο

Τόφου

Αν δεν λαμβάνετε αρκετό μαγνήσιο μέσω της διατροφής σας, υπάρχουν διάφοροι συνηθισμένοι τύποι συμπληρωμάτων. Για το σώμα μας, το μαγνήσιο είναι το ίδιο, αλλά διατίθεται σε διάφορες μορφές. Το γλυκινικό μαγνήσιο, το οποίο συνήθως διατίθεται σε μορφή χαπιού ή σκόνης, είναι μια ήπια μορφή και απορροφάται καλά από τον οργανισμό. Συνήθως συνίσταται τη λήψη 300 mg γλυκινικού μαγνησίου ως σημείο εκκίνησης, για να δείτε πώς το σώμα σας χειρίζεται τη δόση και πώς λειτουργεί για εσάς. Τα συμπληρώματα είναι γενικά ασφαλή, αλλά η υπερβολική λήψη μπορεί να προκαλέσει διάρροια, ναυτία και κοιλιακούς πόνους. Συζητήστε με το γιατρό σας σχετικά με το εάν πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο λήψης συμπληρώματος.