Υπάρχουν πάνω από 100 δίαιτες κι’ όμως η παχυσαρκία αυξάνεται. Γιατί το 95% των διαιτών αποτυγχάνουν;

Γιατί το 95% των διαιτών αποτυγχάνουν και γιατί ίσως θα ήταν καλό να επανεξετάσετε την προσέγγισή σας.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχω παρατηρήσει σε πολλούς είναι η σχεδόν καθολική εμμονή με τις δίαιτες της μόδας και τις γρήγορες λύσεις, που συχνά οδηγούν σε έναν φαύλο κύκλο προσωρινής επιτυχίας και μακροπρόθεσμης απογοήτευσης. Αν έχετε βρεθεί παγιδευμένοι σε αυτόν τον απογοητευτικό κύκλο δίαιτας, δεν είστε οι μόνοι. Γιατί όμως οι περισσότερες δίαιτες αποτυγχάνουν;

Ας ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Δεν είναι επειδή σας λείπει η θέληση ή η αυτοπειθαρχία. Το πρόβλημα έγκειται στην ίδια τη νοοτροπία της δίαιτας. Με ένα εκπληκτικό 95% των διαιτών να καταλήγουν σε απογοήτευση, ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε την αλήθεια πίσω από αυτό το ανησυχητικό στατιστικό στοιχείο και να επανεξετάσουμε την προσέγγισή μας στη βιώσιμη και αποτελεσματική απώλεια βάρους.

Σε αυτό το άρθρο, θα εμβαθύνουμε στους λόγους για τους οποίους το 95% των διαιτών συχνά απογοητεύουν και θα εξερευνήσουμε την πορεία προς τη διαρκή επιτυχία μέσα από μια πιο ρεαλιστική, επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική. Δεν θα καλύψουμε θεραπευτικές δίαιτες προσαρμοσμένες για την αντιμετώπιση ειδικών γενετικών ή ιατρικών παθήσεων όπως η κοιλιοκάκη ή ο διαβήτης. Αντ' αυτού, θα εξερευνήσουμε δίαιτες που στοχεύουν στην απώλεια βάρους, την ενίσχυση της ενέργειας και την αποτοξίνωση - τις δίαιτες που συνήθως προσελκύουν την πλειοψηφία των ανθρώπων που αναζητούν καλύτερη υγεία και βελτιώσεις στο σώμα.

Γιατί το 95% των δίαιτων αποτυγχάνει;

Μη ρεαλιστικές προσδοκίες

Οι άνθρωποι αναμένουν γρήγορα αποτελέσματα, που συνήθως οδηγήσουν σε απογοήτευση και αποθάρρυνση όταν αυτές οι προσδοκίες δεν ικανοποιούνται. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ελπίζει να χάσει 9 κιλά σε ένα μήνα, αλλά όταν χάνει μόνο ένα κλάσμα αυτού του βάρους, μπορεί να απογοητευτεί και να εγκαταλείψει τη δίαιτα.

Περιορισμός

Οι δίαιτες που αποκλείουν ολόκληρες ομάδες τροφίμων ή περιορίζουν ορισμένα μακροθρεπτικά συστατικά μπορούν να οδηγήσουν σε έντονη επιθυμία για φαγητό. Όταν τελικά καταναλώσετε ένα γεύμα που περιλαμβάνει τα «απαγορευμένα» τρόφιμα, μπορεί να νιώσετε ότι έχετε αποτύχει και τελικά να φάτε υπερβολικά.

Έλλειψη βιωσιμότητας

Οι δίαιτες που αλλάζουν δραστικά τις διατροφικές σας συνήθειες είναι συχνά μη βιώσιμες. Μόλις τελειώσει η δίαιτα, οι παλιές διατροφικές συνήθειες επιστρέφουν, προκαλώντας επαναφορά βάρους. (παράδειγμα: εξαντλητικές δίαιτες που περιλαμβάνουν ακραίο περιορισμό θερμίδων ή εξαιρετικά περιορισμένες επιλογές τροφών).

Στέρηση

Το αίσθημα στέρησης αγαπημένων τροφών μπορεί να οδηγήσει σε συναισθήματα απογοήτευσης και αποτυχίας. Ένα παράδειγμα που όλοι γνωρίζουμε: Οι δίαιτες που απαγορεύουν συγκεκριμένα τρόφιμα, όπως η σοκολάτα, μπορεί να οδηγήσουν σε περιόδους έντονης κατανάλωσης, όταν το άτομο που κάνει δίαιτα δεν μπορεί πλέον να αντισταθεί στον πειρασμό.

Εστίαση στο βάρος, όχι στην υγεία

Ορισμένες δίαιτες δίνουν προτεραιότητα στην απώλεια βάρους έναντι της συνολικής υγείας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ανθυγιεινές πρακτικές και παραμέληση βασικών θρεπτικών συστατικών. Παράδειγμα: Ορισμένες δίαιτες προωθούν την ταχεία απώλεια βάρους μέσω ανθυγιεινών μεθόδων, όπως η ακραία μείωση των θερμίδων ή η εξάλειψη ολόκληρων ομάδων τροφίμων, προκαλώντας ενδεχομένως υποσιτισμό.

Συναισθηματική και αγχωτική διατροφή

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το φαγητό για να αντιμετωπίσουν το άγχος ή τα συναισθήματά τους, επειδή είμαστε άνθρωποι. Η συναισθηματική ή αγχωτική διατροφή μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες δίαιτας. Εάν μια δίαιτα δεν αντιμετωπίζει τους υποκείμενους συναισθηματικούς παράγοντες, είναι πιο πιθανό να τρώτε υπερβολικά όταν έχετε άγχος ή στρες.

Έλλειψη εξατομίκευσης

Πολλές δίαιτες ακολουθούν την προσέγγιση «ένα μέγεθος για όλους», αγνοώντας τη μοναδικότητα των αναγκών και των προτιμήσεων κάθε ατόμου. Παράδειγμα: Μια δίαιτα που ορίζει το ίδιο πρόγραμμα γευμάτων για όλους, δεν λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες του ατόμου, καθιστώντας λιγότερο πιθανό να την ακολουθήσει.

Υπερβολική έμφαση στις γρήγορες λύσεις

Η βιομηχανία της διατροφής συχνά προωθεί γρήγορες λύσεις, ενώ η βιώσιμη απώλεια βάρους απαιτεί σταδιακές, μακροπρόθεσμες αλλαγές στον τρόπο ζωής. Οι δίαιτες της μόδας που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια μπορούν να οδηγήσουν σε δίαιτες γιο-γιο, καθώς οι άνθρωποι μεταπηδούν από τη μία γρήγορη λύση στην άλλη.

Έλλειψη επαγγελματικής καθοδήγησης

Ψεύτικοι ειδικοί διατροφής υπάρχουν παντού και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δίαιτα/διατροφή είναι μια επιστήμη που απαιτεί δίπλωμα, γνώσεις και εμπειρία. Χωρίς την καθοδήγηση ειδικού, είναι εύκολο να κάνετε λάθη ή να επιλέξετε δίαιτες που δεν είναι κατάλληλες για την υγεία ή τους στόχους σας.

Κουλτούρα διατροφής

Η βιομηχανία της διατροφής είναι μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων που επωφελείται από τις ανασφάλειες των ανθρώπων σχετικά με το βάρος τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν δίαιτα όλη την ώρα, κάτι που είναι μη βιώσιμο και ανθυγιεινό.

Μη ρεαλιστική εικόνα σώματος

Τα μέσα ενημέρωσης συχνά προωθούν μη ρεαλιστικά πρότυπα σώματος, τα οποία μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν ότι πρέπει να είναι αδύνατοι για να είναι ευτυχισμένοι και υγιείς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει πολλούς να νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους και το σώμα τους, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την απώλεια βάρους και τη διατήρησή του.

Αν είχα αφιερώσει μερικές ώρες παραπάνω στο άρθρο, θα μπορούσα εύκολα να βρω άλλους 10 λόγους για τους οποίους το 95% των διαιτών αποτυγχάνουν.

Ποιες δίαιτες λειτουργούν

Είναι σημαντικό όταν ξεκινάτε διατροφή να μαθαίνετε τη σημασία της ενσωμάτωσης θετικών συνηθειών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας στην απώλεια βάρους – συνήθειες που θα διατηρήσετε ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών με τον διαιτολόγο σας. Έτσι λοιπόν οι δίαιτες που λειτουργούν πραγματικά είναι αυτές που είναι βιώσιμες και εξατομικευμένες. Είναι σημαντικό να επικεντρώνονται στη συνολική υγεία, όχι μόνο στην απώλεια βάρους. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τη μεσογειακή διατροφή , τη δίαιτα DASH και τη χορτοφαγική διατροφή.

Πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η διατροφή σας είναι βιώσιμη

Για να κάνετε τη διατροφή σας βιώσιμη, κάντε σταδιακές αλλαγές στις διατροφικές σας συνήθειες, επιλέξτε τροφές που σας αρέσουν και ταιριάζουν στον τρόπο ζωής σας, μην αποκλείετε ολόκληρες ομάδες τροφίμων, επικεντρωθείτε στην κατανάλωση ολόκληρων τροφών και επιτρέψτε στον εαυτό σας να απολαμβάνετε περιστασιακά.

Τέλος ίσως είναι προτιμότερο να σταματήσετε να ακολουθείτε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που προωθούν μη ρεαλιστικά πρότυπα σώματος, περιβάλλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που σας αγαπούν και σας στηρίζουν, ανεξάρτητα από το μέγεθός σας, και εξασκήστε την αυτοσυμπόνια και την αποδοχή.