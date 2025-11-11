Η φλούδα του αβοκάντο είναι πιο ωφέλιμη απ’ όσο νομίζεις – δες γιατί δεν πρέπει να την πετάς

Ανακαλύψτε γιατί η φλούδα του αβοκάντο μπορεί να γίνει ο νέος σας σύμμαχος για υγεία και ευεξία.

Πολλοί από εμάς απολαμβάνουμε το αβοκάντο για τη βουτυρένια του υφή και τα πολύτιμα θρεπτικά του συστατικά, αλλά υπάρχει ένα μέρος του που σχεδόν πάντα καταλήγει στα σκουπίδια: η φλούδα. Κι όμως αυτή η λεπτή, σκούρα “πανοπλία” του αβοκάντο είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και βιοενεργές ενώσεις που ενισχύουν την υγεία της καρδιάς, του δέρματος και του ανοσοποιητικού. Ίσως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να την κοιτάξετε με άλλο μάτι – γιατί η μεγαλύτερη δύναμη του αβοκάντο μπορεί να κρύβεται ακριβώς εκεί που δεν το περιμένατε.

Ποια θρεπτικά συστατικά βρίσκονται στη φλούδα του αβοκάντο

Τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στη φλούδα του αβοκάντο περιλαμβάνουν υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Αλλά και βιταμίνες και μέταλλα όπως είναι τα παρακάτω:

Βιταμίνη Ε

Βιταμίνη C

Κάλιο

Μαγνήσιο

Επίσης η φλούδα του αβοκάντο είναι πλούσια σε βιοδραστικά συστατικά που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην υγεία σας. Σε αυτά περιλαμβάνονται φαινολικές ενώσεις που δρουν ως αντιοξειδωτικά, όπως:

Φλαβονοειδή

Φαινολικά οξέα

Τανίνες

Μια μελέτη για μια από τις πιο κοινές ποικιλίες αβοκάντο, βρήκε περισσότερες από 70 φαινολικές ενώσεις στη φλούδα. Αυτές οι βιοδραστικές ενώσεις μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στην παροχή ενέργειας, στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στον έλεγχο του βάρους, στη μείωση του κινδύνου καρκίνου και στην προστασία της καρδιάς.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φλούδα του αβοκάντο;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους για να κάνετε τη φλούδα του αβοκάντο εύγευστη και εύχρηστη:

Τσάι με φλούδα αβοκάντο : Πλύνετε τη φλούδα του αβοκάντο και στη συνέχεια βράστε την σε νερό για περίπου πέντε λεπτά, μέχρι το νερό να πάρει ένα απαλό χρυσαφί χρώμα. Δοκιμάστε να προσθέσετε μέλι ή τζίντζερ για γεύση ή συνδυάστε το με άλλα φυτικά τσάγια.

Σκόνη φλούδας αβοκάντο : Πλύνετε τη φλούδα και στη συνέχεια βάλτε την στο φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 10 λεπτά ή ψήστε την για περίπου 40 λεπτά μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Επεξεργαστείτε την σε λεπτή σκόνη στο μπλέντερ. Ωστόσο, σημειώστε ότι ορισμένα φλαβονοειδή και πολυφαινόλες χάνονται με τη θερμική επεξεργασία.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη σκόνη:

Προσθέστε τη σε smoothies, όπως ένα smoothie μπανάνας, γιαουρτιού και σκόνης πρωτεΐνης, με λίγη σάρκα αβοκάντο και τη φλούδα.

Δοκιμάστε τη σε μια σάλτσα από γιαούρτι, σκόρδο, κόλιανδρο και λάιμ.

Προσθέστε τη σε μια σάλτσα σαλάτας με χυμό λεμονιού, σκόρδο και λάδι αβοκάντο.

Ως εναλλακτικό τρόπο για να φτιάξετε τσάι από φλούδα αβοκάντο, βάλτε τη σκόνη σε ένα φακελάκι και μουλιάστε τη.

Χρήση φλούδας αβοκάντο για την υγεία του δέρματος

Η φλούδα αβοκάντο δείχνει επίσης πολλά υποσχόμενη για το δέρμα σας. Μια μελέτη σε ένα τζελ με έγχυση φλούδας αβοκάντο που μπορεί να απορροφηθεί βαθιά στο δέρμα έδειξε αντιοξειδωτική δράση που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε αντιγηραντικές επιδράσεις. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ενυδατικές κρέμες.

Τι γίνεται με τα κουκούτσια του αβοκάντο;

Τα κουκούτσια του αβοκάντο μπορεί να περιέχουν τοξίνες, αν και δεν θεωρούνται ιδιαίτερα δηλητηριώδη. Ωστόσο, επειδή τα στοιχεία δεν είναι σαφή, ίσως είναι πιο συνετή η αποφυγή της χρήσης τους, αν και περιέχουν πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα και ορισμένες βιοδραστικές ενώσεις.