Τι συμβαίνει στο έντερο και την πέψη σου όταν τρως κάθε μέρα ρόδι

Οι επιδράσεις του ροδιού στη μικροχλωρίδα και τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Το ρόδι δεν είναι απλώς ένα φρούτο-σύμβολο ευτυχίας και αναγέννησης. Πίσω από τους κόκκινους, ζουμερούς του σπόρους κρύβεται ένας μικρός διατροφικός θησαυρός που ευνοεί την υγεία του εντέρου και τη σωστή πέψη. Οι πολυφαινόλες και τα αντιοξειδωτικά που περιέχει συμβάλλουν στη διατήρηση μιας ισορροπημένης μικροχλωρίδας, μειώνοντας τη φλεγμονή και βελτιώνοντας τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Αν ψάχνετε έναν φυσικό τρόπο να υποστηρίξετε την πέψη σας και να τονώσετε την ευεξία σας, το ρόδι είναι μια φθινοπωρινή επιλογή που αξίζει να βάλετε πιο συχνά στο πιάτο σας.

Πώς το ρόδι επηρεάζει το έντερο και την πέψη σας

Υποστηρίζει την πέψη και την αποφυγή της δυσκοιλιότητας

Οι φυτικές ίνες είναι σημαντικές για τη συνολική υγεία. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικές για την υποστήριξη της πέψης, διατηρώντας την τακτική λειτουργία του εντέρου. Και ενώ οι Οδηγίες Διατροφής για το 2020-2025 συνιστούν 22 έως 28 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα για τις γυναίκες και 28 έως 34 γραμμάρια για τους άνδρες. Οι περισσότεροι δεν λαμβάνουν αρκετές φυτικές ίνες κάθε μέρα. Αν λοιπόν θέλετε να αυξήσετε τις ίνες στη διατροφή σας καλό είναι να γνωρίζετε πως μισό φλιτζάνι σπόρους ροδιού αποτελεί το 10% έως 16% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης. Επίσης οι φυτικές ίνες στα ρόδια μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή της δυσκοιλιότητας.

Εξισορροπεί το μικροβίωμα

Το έντερο περιέχει πολλά είδη βακτηρίων, μυκήτων και ιών. Μαζί, αποτελούν το μικροβίωμα του εντέρου. Ένα ισορροπημένο μικροβίωμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη χρήσιμων βακτηρίων και επιβραδύνει την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν ασθένειες. Η κατανάλωση ροδιών και η χυμού ροδιού υποστηρίζουν ένα ισορροπημένο μικροβίωμα:

Οι ενώσεις στα ρόδια υποστηρίζουν την ανάπτυξη ωφέλιμων βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Bacteroides , Lactobacillus και Bifidobacterium . Αυτό βοηθά στη διατήρηση μιας πιο σταθερής αναλογίας βακτηριακών τύπων και αποτρέπει τη δυσβίωση (ανισορροπία του μικροβιώματος του εντέρου).

Οι πολυφαινόλες και άλλες ουσίες στα ρόδια υποστηρίζουν το βλεννογόνο του εντέρου και την ισορροπία των βακτηρίων του εντέρου. Ορισμένες από τις έρευνες που υποστηρίζουν αυτό το συμπέρασμα έγιναν σε ποντίκια και αρουραίους και όχι σε ανθρώπους.

Η περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες των ροδιών επηρεάζει επίσης το μικροβίωμα του εντέρου. Τα ρόδια περιέχουν πρεβιοτικές φυτικές ίνες, οι οποίες δεν χωνεύονται πλήρως στο έντερο και γίνονται τροφή για τα χρήσιμα βακτήρια.

Έχει αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις

Οι πολυφαινόλες είναι μικροθρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα φρούτα και τα λαχανικά και προσφέρουν πολλά οφέλη για την υγεία. Μεταξύ αυτών των τροφίμων, τα ρόδια περιέχουν διάφορους τύπους πολυφαινολών, συμπεριλαμβανομένου ενός που ονομάζεται ελλαγικό οξύ. Λόγω των ιδιοτήτων του, το ελλαγικό οξύ έχει αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις.

unsplash

Μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωση μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικές ίνες και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου. Τα ρόδια περιέχουν τόσο φυτικές ίνες όσο και πολλές άλλες ευεργετικές ενώσεις. Το κλειδί μπορεί να είναι ο τύπος πολυφαινόλης που βρίσκεται στα ρόδια, που ονομάζεται ελλαγιταννίνες. Μια μελέτη σε ποντίκια και ανθρώπινα κύτταρα έδειξε ότι οι ελλαγιτανίνες υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να καταπολεμήσει τους όγκους.

Ποιος πρέπει να είναι προσεκτικός με τα ρόδια

Τα ρόδια περιέχουν φυτικές ίνες, επομένως όποιος ακολουθεί μια δίαιτα χαμηλή σε φυτικές ίνες θα πρέπει να συμβουλεύεται τον γιατρό του σχετικά με την κατανάλωση ροδιού. Άτομα με στένωση του εντέρου ή άλλες παθήσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο απόφραξης του εντέρου θα πρέπει να είναι προσεκτικά όταν τρώνε ρόδια. Επίσης όσοι έχουν δυσκοιλιότητα, προηγούμενη γαστρική χειρουργική επέμβαση ή κακή κινητικότητα του πεπτικού συστήματος μπορεί επίσης να διατρέχουν κίνδυνο απόφραξης από σπόρους φρούτων, όπως τα ρόδια.

Τέλος όσο αφορά τη φλούδα του ροδιού οι περισσότεροι δεν την τρώνε επειδή είναι πολύ σκληρή. Αλλά περιέχει υψηλό ποσοστό των ωφέλιμων θρεπτικών συστατικών ενός ροδιού. Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει πώς να αφαιρέσουν ενώσεις από τη φλούδα για χρήση σε συμπληρώματα ή για να την προσθέσουν σε άλλα τρόφιμα (όπως αρτοσκευάσματα).