Τελικά επιτρέπονται τα φρούτα στον διαβήτη; Όλη η αλήθεια

Αν ζείτε με διαβήτη, πιθανότατα έχετε ακούσει ότι πρέπει να μην τρώτε πολλά φρούτα.

Υπάρχει μια αυξανόμενη άποψη στο διαδίκτυο ότι τα φρούτα —λόγω των ενίοτε υψηλών ποσοτήτων φυσικής ζάχαρης— θα πρέπει να αποφεύγονται από άτομα με διαβήτη τύπου 2 και άλλες χρόνιες μεταβολικές παθήσεις. Μερικοί επικριτές αποκαλούν μάλιστα τα φρούτα «γλυκά της φύσης» και λένε ότι επηρεάζουν τον οργανισμό παρόμοια με τα επεξεργασμένα γλυκά. Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης αλήθεια ότι πέρα ​​από τη ζάχαρη, τα φρούτα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και άλλες θρεπτικές ενώσεις που υποστηρίζουν την υγεία. Υπάρχει, λοιπόν, κάποια αλήθεια στον ισχυρισμό ότι τα φρούτα πρέπει να αποφεύγονται απόμε διαβήτη ;

Η σύντομη απάντηση: Τα ολόκληρα φρούτα—τα οποία τείνουν να είναι γεμάτα με φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα, νερό και αντιοξειδωτικά—μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική επιλογή τροφίμων για άτομα με διαβήτη. Απόν την άλλη μεριά ο εμπορικός χυμός φρούτων που είναι πλούσιος σε πρόσθετα σάκχαρα μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Έχει μάλιστα συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων, ειδικά αυτά με χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη όπως τα μούρα, δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στα άτομα με διαβήτη και μάλιστα προσφέρει οφέλη για την υγεία , όπως μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων , υποστήριξη της μεταβολικής και εντερικής υγείας και μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα νηστείας. Αν μη τι άλλο, πολλοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διαβήτη, θα μπορούσαν να τρώνε περισσότερα φρούτα.

Πώς επηρεάζουν τα φρούτα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σε κάποιον με διαβήτη

Η κατανάλωση υδατανθράκων —συμπεριλαμβανομένων των φρούτων— οδηγεί σε προσωρινή αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό μέρος του τρόπου με τον οποίο το σώμα μας επεξεργάζεται τους υδατάνθρακες και αυτή η αύξηση δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχούμε. Τα φρούτα είναι επίσης πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην επιβράδυνση των αυξήσεων του σακχάρου στο αίμα. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Endocrinology εντόπισε μια πτώση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα νηστείας μεταξύ ατόμων με διαβήτη που έτρωγαν φρούτα.

Επιπλέον, τα φρούτα περιέχουν ενώσεις που ονομάζονται φυτοχημικά, οι οποίες έχουν συνδεθεί με οφέλη για την υγεία, όπως η μειωμένη φλεγμονή, ο χαμηλότερος κίνδυνος διαβήτη τύπου 2 και καρδιακών παθήσεων και ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα φρούτα μπορεί να είναι πιο προβληματικά. Για παράδειγμα, εάν το σάκχαρο στο αίμα παραμείνει υψηλό για πολύ καιρό πριν υποχωρήσει ξανά στα φυσιολογικά επίπεδα, αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Και σε κάποιον με διαβήτη, μπορεί να υπάρξει μειωμένη ή ανεπαρκής απόκριση στην ινσουλίνη μετά την κατανάλωση φρούτων. Σε αυτό το είδος σεναρίου, είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με ειδικό για τη διαχείριση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα μέσω τεχνικών όπως οι διατροφικές αλλαγές, η διαχείριση βάρους, η άσκηση, η ινσουλινοθεραπεία και η παρακολούθηση του σακχάρου στο αίμα.

Πρέπει κάποιος με διαβήτη να αποφεύγει την κατανάλωση φρούτων;

Τα φρούτα μπορούν σίγουρα να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής για κάποιον με διαβήτη, γιατί όχι μόνο δεν είναι επιβλαβή, αλλά είναι στην πραγματικότητα μια πολύ υγιεινή επιλογή. Τα κατεψυγμένα φρούτα και τα κονσερβοποιημένα φρούτα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα είναι επίσης κατάλληλες επιλογές. Οι χυμοί φρούτων, από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι γεμάτοι με πρόσθετα σάκχαρα και να μην έχουν φυτικές ίνες, οδηγώντας σε απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο του αίματος.

Ζητήστε καθοδήγηση εάν το σάκχαρο στο αίμα παραμένει αυξημένο

Τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί να παραμείνουν αυξημένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε άτομα με διαβήτη, ειδικά εάν η πάθηση δεν έχει διαγνωστεί ή δεν ελέγχεται επαρκώς. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπεργλυκαιμίας , όπου τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα παραμένουν ασυνήθιστα υψηλά, και συμπτωμάτων όπως αυξημένη δίψα και συχνή ούρηση.

Το χρονικό διάστημα που τα επίπεδα γλυκόζης παραμένουν αυξημένα ποικίλλει από άτομο σε άτομο και μπορεί να εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η δοσολογία, ο χρόνος λήψης φαρμάκων για τον διαβήτη , τα επίπεδα στρες και τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Εάν ανησυχείτε για τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, επιλέξτε φρούτα με χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη και συνδυάστε τα με πρωτεΐνες, λιπαρά ή φυτικές ίνες για να ελαχιστοποιήσετε τις αιχμές του σακχάρου στο αίμα. Είναι επίσης καλή ιδέα να ζητήσετε εξατομικευμένη καθοδήγηση από έναν αδειούχο επαγγελματία υγείας.

Κάποιος με διαβήτη τύπου 1 θα βασίζεται σε ενέσεις ινσουλίνης ή σε αντλία ινσουλίνης για τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, καθώς το σώμα του δεν μπορεί να παράγει ινσουλίνη. Στον διαβήτη τύπου 2 , το σώμα εξακολουθεί να παράγει ινσουλίνη, αλλά δυσκολεύεται να τη χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά για να διατηρήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα υπό έλεγχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σάκχαρο στο αίμα μπορεί μερικές φορές να αντιμετωπιστεί μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής που σχετίζονται με τη διατροφή και την άσκηση ή μπορεί να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή.

Ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας σας, ωστόσο, τα φρούτα, τα λαχανικά και άλλες τροφές ολικής αλέσεως που περιέχουν υδατάνθρακες αποτελούν ένα θρεπτικό μέρος της διατροφής σας και υπάρχουν εξαιρετικά λίγες περιπτώσεις όπου κάποιος θα πρέπει να τα αποφύγει. Έτσι λοιπόν η ιδέα ότι τα φρούτα είναι επιβλαβή για τα άτομα με διαβήτη είναι ένας μύθος. Για τους περισσότερους ανθρώπους με διαβήτη, τα φρούτα μπορούν να αποτελέσουν ένα υγιεινό μέρος της διατροφής. Στην πραγματικότητα, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που έχει αποδειχθεί ότι ωφελούν τα άτομα με διαβήτη και μάλιστα μειώνουν τον κίνδυνο άλλων χρόνιων ασθενειών, όπως οι καρδιακές παθήσεις .

Αν ψάχνετε τρόπους να ενσωματώσετε περισσότερα φρούτα στη διατροφή σας, παραλείψτε τον επεξεργασμένο χυμό φρούτων —ο οποίος είναι πιθανό να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας λόγω των προστιθέμενων σακχάρων και της έλλειψης φυτικών ινών— και επιλέξτε ολόκληρα, κατεψυγμένα ή κονσερβοποιημένα φρούτα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.