Η κρυφή σύνδεση: Πώς το έντερό σου μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Πώς ένα “ανθυγιεινό” έντερο μπορεί να επιταχύνει την απώλεια μαλλιών

Αν πάσχετε από αλωπεκία ή συνεχή τριχόπτωση, ίσως έχετε παρατηρήσει ένα άλλο μοτίβο όπως φούσκωμα, δυσκοιλιότητα, δυσφορία μετά τα γεύματα και ευαισθησίες σε τρόφιμα που φαίνεται να αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και η αλήθεια είναι πως πολλοί που βιώνουν αλωπεκία, είτε αυτοάνοση είτε σχετίζεται με το στρες, έχουν επίσης κάποια μορφή πεπτικού προβλήματος τύπου Ευερέθιστου Εντέρου. Αλλά το βασικό σημείο είναι το εξής: Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου δεν είναι μία μόνο πάθηση - και σπάνια αποτελεί πραγματική διάγνωση. Είναι μια ετικέτα που περιγράφει συμπτώματα (φούσκωμα, πόνο, αλλοιωμένες συνήθειες του εντέρου) και όχι την αιτία. Και όταν εμβαθύνουμε σε λειτουργικές εξετάσεις, όπως εξετάσεις κοπράνων, εξετάσεις οργανικών οξέων και εξετάσεις αντιδραστικότητας τροφίμων, συχνά αποκαλύπτουμε τι πραγματικά συμβαίνει από κάτω: μικροβιακή ανισορροπία, δυσαπορρόφηση, φλεγμονή και ανοσολογική δυσλειτουργία.

Τι είναι το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου ( IBS ) και πώς επηρεάζει τον οργανισμό

Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS) περιγράφεται συχνά ως μια «λειτουργική» διαταραχή του εντέρου, που σημαίνει ότι η δομή του εντέρου φαίνεται φυσιολογική, αλλά δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Στην πραγματικότητα, όμως, το IBS δεν είναι μια ενιαία πάθηση. Είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων που μπορούν να προκύψουν από μια ποικιλία υποκείμενων προβλημάτων.

Μερικές φορές, το πρόβλημα είναι η υπερανάπτυξη βακτηρίων ή μυκήτων που διαταράσσει τη φυσική ισορροπία του μικροβιώματος. Σε άλλες περιπτώσεις, το προστατευτικό φράγμα του εντέρου γίνεται πολύ πορώδες - συχνά ονομάζεται «διαρρέον έντερο» - επιτρέποντας σε μερικώς χωνεμένα τρόφιμα ή βακτηριακά θραύσματα να ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Μερικοί άνθρωποι απλώς δεν παράγουν αρκετά πεπτικά ένζυμα ή χολή, επομένως η τροφή τους δεν διασπάται σωστά. Και για πολλούς, το χρόνιο στρες παίζει έναν ήσυχο αλλά ισχυρό ρόλο, αμβλύνοντας τη δραστηριότητα του πνευμονογαστρικού νεύρου και επιβραδύνοντας την πέψη.

Όποιο και αν είναι το σημείο εισόδου, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Το ανοσοποιητικό σύστημα που εδρεύει κατά μήκος του εντερικού βλεννογόνου - περίπου το 70% ολόκληρης της ανοσολογικής σας άμυνας – γίνεται υπερδραστήριο. Και μόλις ενεργοποιηθεί, αυτά τα φλεγμονώδη μηνύματα δεν περιορίζονται στα έντερα. Κυκλοφορούν σε όλο το σώμα, επηρεάζοντας τα πάντα, από την ορμονική ισορροπία και την υγεία του δέρματος έως, κυρίως, τη δραστηριότητα των θυλάκων της τρίχας σας.

Πώς το έντερο και το ανοσοποιητικό σας σύστημα επηρεάζουν την υγεία των μαλλιών

Όταν το εντερικό φράγμα φλεγμαίνει ή γίνει διαπερατό, μικρά σωματίδια τροφίμων και μικροβιακά θραύσματα μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα τα αντιμετωπίζει ως εισβολείς. Σε γενετικά ή περιβαλλοντικά ευαίσθητα άτομα, αυτή η συνεχής ανοσολογική εγρήγορση μπορεί να οδηγήσει σε αυτοάνοση ενεργοποίηση – συμπεριλαμβανομένης της λανθασμένης στόχευσης των θυλάκων της τρίχας που παρατηρείται στην αλωπεκία areata.

Γνωρίζουμε επίσης ότι τα μαστοκύτταρα, βασικοί μεσολαβητές τόσο στο Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου όσο και στην αλωπεκία, απελευθερώνουν ισταμίνη και κυτοκίνες που τροφοδοτούν τη φλεγμονή. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού μπορεί να διαταράξει τους κύκλους ανάπτυξης της τρίχας, να αυξήσει την τριχόπτωση και να μειώσει την ανθεκτικότητα των θυλάκων.

Απορροφάτε αρκετά θρεπτικά συστατικά για να υποστηρίξετε την ανάπτυξη των μαλλιών;

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η κατάσταση των θρεπτικών συστατικών. Η πεπτική δυσλειτουργία σημαίνει ότι ακόμη και μια δίαιτα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να μην μεταφράζεται σε επαρκή απορρόφηση. Για παράδειγμα πολύ συχνά παρατηρούνται ελλείψεις σε σίδηρο, ψευδάργυρο, βιοτίνη, βιταμίνη D και ιδιαίτερα βιταμίνη Β12 σε ασθενείς με πρότυπα IBS. Η βιταμίνη Β12, ειδικότερα, είναι σημαντική για την κυτταρική διαίρεση εντός του βολβού της τρίχας και για την παροχή οξυγόνου μέσω των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Και τα χαμηλά επίπεδα μπορούν να οδηγήσουν σε θαμπά, αραιά μαλλιά – ακόμη και χωρίς να υπάρχει πλήρης αυτοάνοση διαδικασία. Επίσης τα παιδιά με γυροειδή αλωπεκία εμφανίζουν συχνά την ίδια εικόνα: φούσκωμα, ακανόνιστα κόπρανα και σημάδια κακής απορρόφησης θρεπτικών συστατικών. Μόλις ηρεμήσουμε τη φλεγμονή και αποκαταστήσουμε την πέψη, η τριχοφυΐα τους συχνά αρχίζει να σταθεροποιείται - μερικές φορές μέσα σε λίγους μόνο μήνες.

Βακτήρια του εντέρου και ο ρόλος τους στη φλεγμονή

Το μικροβίωμα του εντέρου παράγει μια εξαιρετική γκάμα ενώσεων που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και το δέρμα. Όταν τα ευεργετικά βακτήρια όπως το Akkermansia και το Faecalibacterium είναι χαμηλά - ή όταν είδη όπως το Citrobacter, το Klebsiella ή το Candida είναι υπερβολικά αναπτυγμένα - συχνά βλέπουμε δείκτες οξειδωτικού στρες και ανοσολογικής ενεργοποίησης στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Αυτοί οι ίδιοι μεταβολίτες είναι συχνά αυξημένοι σε ασθενείς με συμπτώματα IBS και τριχόπτωση. Η αποκατάσταση της μικροβιακής ισορροπίας μέσω εξατομικευμένων προβιοτικών, πρεβιοτικών ινών και τροφών πλούσιων σε πολυφαινόλες μπορεί να ηρεμήσει το εντερικό περιβάλλον και να μειώσει τη συστηματική φλεγμονή – ανοίγοντας το δρόμο για την αναγέννηση των μαλλιών.

Το πνευμονογαστρικό νεύρο: Ένας κρίκος στην υγεία του εντέρου και των μαλλιών

Το άγχος δεν επηρεάζει μόνο το μυαλό σας – αλλάζει ολόκληρο τον ρυθμό του σώματός σας. Όταν βρίσκεστε σε μια συνεχή κατάσταση μάχης ή φυγής, τα σήματα του εγκεφάλου σας μετατοπίζουν τη ροή του αίματος μακριά από την πέψη, προς τους μύες και τα άκρα σας, προετοιμάζοντάς σας να αντιδράσετε αντί να αποκατασταθείτε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου να επιβραδύνεται η κινητικότητα του εντέρου, να μεταβάλλεται η μικροβιακή ισορροπία και μειώνεται η παραγωγή τόσο του στομαχικού οξέος όσο και των πεπτικών ενζύμων. Το πνευμονογαστρικό νεύρο - η λεωφόρος επικοινωνίας μεταξύ του εγκεφάλου και του εντέρου σας - υπολειτουργεί, πράγμα που σημαίνει ότι ολόκληρη η πεπτική διαδικασία λειτουργεί με τη μισή ταχύτητα.

Όταν συμβαίνει αυτό, η τροφή δεν διασπάται τόσο αποτελεσματικά, η απορρόφησή της δυσχεραίνεται και λιγότερα θρεπτικά συστατικά εισέρχονται στην κυκλοφορία - όπως ο ψευδάργυρος, ο σίδηρος και οι βιταμίνες Β που θρέφουν άμεσα τους θύλακες των τριχών και τροφοδοτούν την παραγωγή κερατίνης. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους πολλοί μπορεί να τρώνε μια φαινομενικά υγιεινή διατροφή, αλλά να αισθάνονται εξαντλημένοι, κουρασμένοι και να παρατηρούν αυξημένη τριχόπτωση.

pexels

Η επαναφορά αυτού του παρασυμπαθητικού ρυθμού βοηθά την πέψη να επανέλθει σε λειτουργία, βελτιώνει τη μικροβιακή ισορροπία και μειώνει τη φλεγμονή που συχνά προκαλεί τόσο τα συμπτώματα του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου όσο και την τριχόπτωση. Όταν το σώμα αισθάνεται ξανά ασφαλές, μπορεί τελικά να ανακατευθύνει την ενέργεια μακριά από την επιβίωση και πίσω στην επιδιόρθωση - συμπεριλαμβανομένης της αναγέννησης της τρίχας.

4 βήματα για την υποστήριξη της υγείας του εντέρου και τη μείωση της τριχόπτωσης

Εάν υποψιάζεστε ότι τα συμπτώματα τύπου IBS και η τριχόπτωση μπορεί να συνδέονται, λάβετε υπόψη αυτά τα βήματα για να ξεκινήσετε την αποκατάσταση της ισορροπίας.

Ανακατασκευάστε τον εντερικό φραγμό

Σκεφτείτε τον βλεννογόνο του εντέρου σας ως ένα ζωντανό φίλτρο. Όταν είναι φλεγμονώδες ή πορώδες, ακολουθούν ανοσολογικές αντιδράσεις και απώλεια θρεπτικών συστατικών. Θρεπτικά συστατικά όπως η L-γλουταμίνη, τα πεπτίδια κολλαγόνου και τα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας (από βουτυρικό ή ανθεκτικό άμυλο) βοηθούν στην ενίσχυση αυτού του φραγμού, επιτρέποντας στο έντερο να επουλωθεί και να επικοινωνήσει ξανά ήρεμα με το ανοσοποιητικό σύστημα.

Αποκατάσταση της ισορροπίας του μικροβιώματος

Ένα διαταραγμένο εντερικό μικροβίωμα μπορεί να τροφοδοτήσει τη φλεγμονή και να επιβαρύνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε πρώτα την υπερανάπτυξη των μικροβίων με προβιοτικά και πρεβιοτικά ευρέος φάσματος για να αποκαταστήσετε την ποικιλομορφία και την ανθεκτικότητα.

Έλεγχος για θρεπτικά συστατικά

Ακόμα και η πιο ισορροπημένη διατροφή μπορεί να αποτύχει όταν η πέψη δεν είναι η βέλτιστη. Ο έλεγχος και η αναπλήρωση βασικών θρεπτικών συστατικών όπως η βιταμίνη Β12, ο σίδηρος, η βιταμίνη D, ο ψευδάργυρος και τα απαραίτητα λιπαρά οξέα διασφαλίζουν ότι τα θυλάκια έχουν τις πρώτες ύλες που χρειάζονται για να αναπτύξουν δυνατά και υγιή μαλλιά.

Ρυθμίστε το νευρικό σύστημα

Ένα ήρεμο έντερο ξεκινά με έναν ήρεμο εγκέφαλο. Η προτεραιότητα στη χαλάρωση, τον καλύτερο ύπνο και την ισορροπημένη διατροφή υποστηρίζει τον πνευμονογαστρικό τόνο, επιτρέποντας στην πέψη, την απορρόφηση, ακόμη και την ανάπτυξη των τριχών να επιστρέψουν σε μια κατάσταση ηρεμίας.

Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS) και η τριχόπτωση σπάνια είναι ξεχωριστά προβλήματα. Είναι δύο εκφράσεις της ίδιας υποκείμενης ανισορροπίας - φλεγμονή, εξάντληση θρεπτικών συστατικών και δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος που ξεκινά στο έντερο. Όταν προσπαθήσετε αποκαθιστίσετε την μικροβιακή αρμονία και ανοικοδομήσετε την πέψη, τότε το σώμα αρχίζει να ανακατευθύνει την ενέργειά του μακριά από τη συνεχή ανοσολογική άμυνα και προς πίσω την ανανέωση. Για πολλούς αυτό σημαίνει πιο ήρεμη πέψη, πιο σταθερή ενέργεια και τα πρώτα σημάδια νέας τριχοφυΐας.