4 τροφές που είναι καλό να αποφεύγεις όταν πίνεις καφέ

Ανακαλύψτε πώς να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας ρόφημα χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Ο καφές είναι ένα από τα πιο ευρέως καταναλισκόμενα ροφήματα στον κόσμο και έχει μελετηθεί εκτενώς για τις βιοδραστικές ενώσεις του, όπως η καφεΐνη και τα πολυφαινολικά αντιοξειδωτικά. Η καφεΐνη που περιέχει μπορεί να ενισχύσει τη γνωστική λειτουργία, την εγρήγορση και την αθλητική απόδοση, ενώ τα πολυφαινολικά αντιοξειδωτικά του συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και την πρόληψη φλεγμονών. Επιπλέον, η τακτική, μετρημένη κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο ορισμένων χρόνιων παθήσεων, όπως καρδιαγγειακά προβλήματα και διαβήτης τύπου 2, και μπορεί να ενισχύσει τον μεταβολισμό. Όμως παρά τα οφέλη του στην υγεία, δεν συνδυάζεται ιδανικά με όλα τα τρόφιμα. Γι’ αυτό, αν θέλετε να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας ρόφημα, αξίζει να γνωρίζετε ποιες τροφές καλό είναι να αποφεύγετε όταν πίνετε καφέ.

4 τροφές που πρέπει να αποφεύγετε όταν πίνετε καφέ

Εσπεριδοειδή

Ο καφές και τα εσπεριδοειδή είναι όξινα, επομένως ο συνδυασμός τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσάρεστα πεπτικά συμπτώματα. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα για άτομα που πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ή ΓΟΠ), η οποία προκαλεί συμπτώματα όπως:

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Ναυτία

Καούρα

Δυσπεψία

Όταν όξινα τρόφιμα όπως ο καφές και τα εσπεριδοειδή συνδυάζονται, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω οποιονδήποτε ερεθισμό στο στομάχι.

Γάλα

Αυτό μπορεί να σας εκπλήξει, αλλά η προσθήκη γάλακτος στον καφέ σας μπορεί να μην είναι η πιο υγιεινή επιλογή. Και αυτό γιατί ο καφές μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση ασβεστίου από το γάλα. Επιπλέον, οποιοδήποτε ασβέστιο δεν απορροφάται από τον οργανισμό αποβάλλεται μέσω της ούρησης, κάτι που έχει συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων όπως πέτρες στα νεφρά ή οστεοπόρωση (προβλήματα υγείας των οστών).

Ζυμωμένα τρόφιμα

Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση έχουν υποστεί μια μέθοδο συντήρησης που χρησιμοποιεί ζωντανά βακτήρια και μαγιά για την υποστήριξη της υγείας του εντέρου. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Κίμτσι

Ξυνολάχανο

Μίσο

Τέμπε

Και ενώ αυτά τα τρόφιμα είναι γνωστό ότι είναι ευεργετικά για την πέψη, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και άλλα, η κατανάλωσή τους ταυτόχρονα με καφέ μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Λόγω του οξέος και στα δύο προϊόντα, το πεπτικό σας σύστημα μπορεί να αντιδράσει με παρενέργειες όπως αέρια, φούσκωμα και στομαχικές διαταραχές. Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί εάν είστε νέοι στην κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση με καφέ.

Λειτουργικά τρόφιμα

Η καφεΐνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα ή να μειώσει την απορρόφηση μετάλλων όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο και το μαγνήσιο από συμπληρώματα διατροφής. Εάν λαμβάνετε φάρμακα ή συμπληρώματα, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σχετικά με την κατάλληλη ώρα για να πιείτε καφέ. Για να απολαμβάνετε τον καφέ με υγιεινό τρόπο, είναι καλύτερο να τον πίνετε τουλάχιστον 1-2 ώρες πριν από τα γεύματα, ειδικά με γεύματα πλούσια σε σίδηρο ή ασβέστιο. Αυτό βοηθά το σώμα να απορροφήσει τα μέγιστα θρεπτικά συστατικά από τις τροφές και να περιορίσει τις ανεπιθύμητες παρενέργειες.

pexels

Συμβουλές για να εντάξετε τον καφέ στη διατροφή σας

Αν και ορισμένα τρόφιμα μπορεί να είναι καλύτερο να περιορίζονται όταν πίνετε καφέ, γενικά η κατανάλωση του αγαπημένου μας ροφήματος προσφέρει αρκετά οφέλη για την υγεία. Πιο συγκεκριμένα ο καφές προσφέρει αντιοξειδωτικές ενώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της συνολικής υγείας. Μερικές συμβουλές για να τον συμπεριλάβετε στην καθημερινότητά σας περιλαμβάνουν:

Επιλέξτε καφέ που παρασκευάζεται σε ζεστό νερό και είναι ελαφρώς καβουρδισμένος, καθώς μπορεί να περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες από άλλους τύπους.

Προσπαθήστε να περιορίσετε την κατανάλωση καφέ σε λιγότερο από τέσσερα φλιτζάνια την ημέρα για να μετριάσετε τυχόν πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορεί να έχει η καφεΐνη (ένα διεγερτικό) στην υγεία σας.

Να θυμάστε ότι ο συσκευασμένος καφές συνήθως περιέχει πρόσθετα και γλυκαντικά , τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ημερήσια πρόσληψη ζάχαρης.

Συνολικά, ο καφές μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο για την ενέργεια, τη νοητική εγρήγορση και την υγεία μας, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο και με γνώση των αλληλεπιδράσεων με άλλες τροφές. Αποφεύγοντας ορισμένα τρόφιμα, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη του αγαπημένου μας ροφήματος. Η ενημέρωση για σωστούς συνδυασμούς τροφών και η συνειδητή κατανάλωση καφέ αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να τον απολαμβάνουμε όχι μόνο ως απόλαυση, αλλά και ως εργαλείο ευεξίας και υγείας.