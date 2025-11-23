Αυτές οι τροφές ενισχύουν «φυσικά» τις ορμόνες του ύπνου

Μερικοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι η διατροφή τους και το τι τρώνε πριν τον ύπνο μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ποιότητα του ύπνου τους.

Το βράδυ, συχνά υπάρχει ο πειρασμός για ένα μικρό σνακ της τελευταίας στιγμής, κάτι που θα θεραπεύσει τυχόν λιγούρες ή θα γεμίσει το στομάχι σας πριν κοιμηθείτε. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από σνακ που μας αρέσει να τρώμε πριν τον ύπνο, από πατατάκια μέχρι ποπ κορν, γλυκά και παγωτό. Ωστόσο, πολλά από αυτά μπορούν να χειροτερέψουν τα πράγματα για όσους ήδη δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Αντ' αυτού, ίσως είναι καλύτερο να επικεντρωθείτε σε σνακ και τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τις ορμόνες του ύπνου και να προάγουν την καλύτερη ξεκούραση.

Οι τροφές που ενισχύουν «φυσικά» τις ορμόνες του ύπνου

Κεράσια και χυμός τους

Τα κεράσια και ο χυμός τους δεν είναι μόνο νόστιμα και όμορφα στο χρώμα, αλλά αποτελούν επίσης μια φυσική πηγή μελατονίνης, μιας από τις πιο γνωστές ορμόνες του ύπνου. Μπορείτε να φάτε αποξηραμένα κεράσια, φρέσκα κεράσια ή, ακόμα καλύτερα, να λάβετε όλα τα θρεπτικά συστατικά τους με ταχύτερο ρυθμό μέσω του ξινού χυμού κερασιού. Ο χυμός ξινού κερασιού είναι ένα ρόφημα που προτείνω σε πολλά άτομα που δυσκολεύονται με τον ύπνο, γιατί είναι πλούσιος σε φυσική μελατονίνη και έχει μελετηθεί εκτενώς για την αποκατάσταση των μυών μετά την άσκηση, βοηθώντας στη μείωση της φλεγμονής.

Μαύρη σοκολάτα

Αυτά είναι εξαιρετικά νέα για όλους τους λάτρεις των γλυκών, καθώς η μαύρη σοκολάτα μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα χορταστικό επιδόρπιο για όσους θέλουν να κοιμηθούν καλύτερα το βράδυ. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό κακάο, τόσο το καλύτερο. Το κακάο περιέχει μαγνήσιο, το οποίο είναι εξαιρετικό για τη βελτίωση του ύπνου. Η σοκολάτα είναι επίσης μια τροφή που ανακουφίζει πολλούς, απελευθερώνοντας ενδορφίνες που σας βοηθούν να νιώθετε χαρούμενοι και χαλαροί. Συνιστώ να τηρείτε μια μικρή ποσότητα (1-2 τετράγωνα) μαύρης σοκολάτας με 70% ή υψηλότερη περιεκτικότητα κακάο περίπου 1-2 ώρες πριν τον ύπνο, για να μειώσετε τις απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο του αίματος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Χαμομήλι

Αν σας αρέσει να πίνετε ένα ζεστό ρόφημα πριν τον ύπνο, αποφύγετε τον καφέ ή τα ροφήματα με καφεΐνη και απολαύστε ένα χαλαρωτικό φλιτζάνι χαμομηλιού. Το χαμομήλι είναι γνωστό για το ότι βοηθά τους ανθρώπους να κοιμηθούν και η απόλαυση μιας κούπας καθώς χαλαρώνετε πριν τον ύπνο μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη ρουτίνα σας. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι το χαμομήλι έχει επιδράσεις στον κύκλο ύπνου-αφύπνισης, μειώνοντας τις διαταραχές του ύπνου καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

pexels

Αμύγδαλα και φιστίκια

Κάποιοι μπορεί να μην το γνώριζαν, αλλά οι ξηροί καρποί μπορούν να ενισχύσουν φυσικά τις ορμόνες του ύπνου, ιδιαίτερα τα αμύγδαλα και τα φιστίκια Αιγίνης. Αν σας αρέσει ένα σνακ τύπου trail mix πριν τον ύπνο, αυτό είναι εύκολο και βολικό. Η απόλαυση μιας μερίδας από αυτούς τους δύο ξηρούς καρπούς είναι μια γρήγορη και εύκολη επιλογή. Οι συγκεκριμένοι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε μελατονίνη που βοηθά στον ύπνο και επίσης περιέχουν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που είναι υγιή για την καρδιά.

Μπανάνες

Οι μπανάνες είναι η κατάλληλη επιλογή ως βραδινό σνακ, όχι μόνο για όσους χρειάζονται λίγη βοήθεια για να κοιμηθούν, αλλά και για όσους δυσκολεύονται να χαλαρώσουν τους μύες τους. Γιατί; Επειδή είναι μια καλή πηγή φυσικού καλίου. Οι μπανάνες περιέχουν επίσης φυτικές ίνες, που βοηθούν το σώμα να επεξεργάζεται την τρυπτοφάνη, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε σεροτονίνη για καλύτερη, πιο χαλαρή διάθεση και σε μελατονίνη για βελτιωμένο ύπνο.

Γλυκοπατάτες

Αν ψάχνετε κάτι πιο χορταστικό για να φάτε το βράδυ, οι γλυκοπατάτες είναι ένας έξυπνος υδατάνθρακας με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες που θα βοηθήσει στη χαλάρωση. Περιέχουν επίσης μαγνήσιο, το οποίο βοηθά στη χαλάρωση των μυών και στον ύπνο.

Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό που τρώτε παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ύπνου σας. Ορισμένες τροφές μπορούν να ενισχύσουν φυσικά τις ορμόνες του ύπνου, βοηθώντας σας να κοιμόμαστε καλύτερα και να ξυπνάτε πιο ξεκούραστοι και να νιώθετε περισσότερη ενέργεια κατά τη διάρκεια της μέρας.