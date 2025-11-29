Αντιδραστική υπογλυκαιμία: Τι είναι και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πότε συμβαίνει η αντιδραστική υπογλυκαιμία και πώς θα την αντιμετωπίσετε.

Η αντιδραστική υπογλυκαιμία συμβαίνει όταν το σάκχαρο στο αίμα σας (γλυκόζη αίματος) πέφτει σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα μετά το φαγητό. Αυτή η «κατάρρευση σακχάρου» συνήθως συμβαίνει μέσα σε λίγες ώρες από το φαγητό. Το γιατί συμβαίνει δεν είναι σαφές, αλλά συνήθως υποχωρεί γρήγορα με μια μικρή ποσότητα τροφής ή ποτού, όπως χυμό πορτοκαλιού ή με τζελ γλυκόζης. Ονομάζεται επίσης μεταγευματική υπογλυκαιμία.. Η αντιδραστική υπογλυκαιμία μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα με ή χωρίς διαβήτη. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μετά από βαριατρική χειρουργική επέμβαση ή, σπάνια, λόγω ινσουλινώματος (ενδοκρινής όγκος).

Συμπτώματα και σημάδια

«Υπογλυκαιμία» είναι ο ιατρικός όρος για το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα. Τα συμπτώματα υπογλυκαιμίας εμφανίζονται συνήθως όταν τα επίπεδα γλυκόζης πέφτουν κάτω από 70 χιλιοστόγραμμα ανά δεκαλίτρο αίματος (mg/dL). Συνήθη συμπτώματα της αντιδραστικής υπογλυκαιμίας περιλαμβάνουν:

Άγχος, αίσθημα πανικού, τρέμουλο ή τρόμος

Αίσθημα παλμών της καρδιάς

Εφίδρωση ή κολλώδες δέρμα

Ευερεθιστότητα ή ανησυχία

Σύγχυση

Ταχυπαλμία

Ζάλη

Πείνα

Ναυτία

Η αντιδραστική υπογλυκαιμία εμφανίζεται μετά από ένα γεύμα. Οι αιτίες της διαφέρουν από την υπογλυκαιμία που συμβαίνει λόγω παρατεταμένης αδιαθεσίας ή στις περισσότερες περιπτώσεις όπου τα άτομα με διαβήτη προσπαθούν να διαχειριστούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους. Τα συμπτώματα της αντιδραστικής υπογλυκαιμίας σπάνια απειλούν τη ζωή, αλλά μπορεί να αποτελούν ένδειξη υποκείμενης ιατρικής πάθησης, όπως η νόσος του Addison. Εάν εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

Πότε πρέπει να δείτε έναν γιατρό

Εάν η πτώση του σακχάρου στο αίμα είναι σοβαρή, ζητήστε άμεση φροντίδα εάν δεν μπορείτε να αντιστρέψετε τα συμπτώματα με γέλη γλυκόζης ή με τροφή ή ποτό ταχείας δράσης. Τα σοβαρά συμπτώματα της αντιδραστικής υπογλυκαιμίας περιλαμβάνουν:

Χλωμό δέρμα (ωχρότητα)

Αίσθημα υπνηλίας, αδυναμίας ή αδεξιότητας

Θολή ή διπλή όραση

Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα χείλη, τη γλώσσα ή τα μάγουλα

Πονοκέφαλοι

Διαταραχές ύπνου, όπως εφιάλτες ή κλάματα

Επιληπτικές κρίσεις

Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν έχετε επεισόδια αντιδραστικής υπογλυκαιμίας πιο συχνά, ακόμη και αν τα συμπτώματά σας δεν είναι σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή.

Αιτίες

Η αντιδραστική υπογλυκαιμία μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα με ή χωρίς διαβήτη. Σε άτομα με διαβήτη, ένα επεισόδιο αντιδραστικής υπογλυκαιμίας μπορεί να συμβεί όταν λαμβάνεται υπερβολική ποσότητα ινσουλίνης πριν από το γεύμα. Άτομα χωρίς διαβήτη που εμφανίζουν αντιδραστική υπογλυκαιμία ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη εάν υπάρχουν παράγοντες όπως το οικογενειακό ιστορικό.

Οι αιτίες για την αντιδραστική υπογλυκαιμία μπορεί να περιλαμβάνουν την κατανάλωση γευμάτων ή σνακ με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Οι τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη διεγείρουν την παραγωγή ινσουλίνης για την καταπολέμηση της υπεργλυκαιμίας, αλλά εάν ο οργανισμός δεν παράγει επίσης αρκετή γλυκαγόνη - μια ορμόνη που μπορεί να αντισταθμίσει τη δράση της ινσουλίνης - το σάκχαρο στο αίμα μπορεί να μειωθεί. Παθήσεις υγείας εκτός από τον διαβήτη που είναι γνωστό ότι προκαλούν αντιδραστική υπογλυκαιμία περιλαμβάνουν:

Υπερινσουλιναιμία: Σε κάποιον με αντίσταση στην ινσουλίνη, το πάγκρεας μπορεί να υπεραντισταθμίσει την ινσουλίνη απελευθερώνοντας υπερβολική ποσότητα ινσουλίνης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεταγευματική υπογλυκαιμία.

Σε κάποιον με αντίσταση στην ινσουλίνη, το πάγκρεας μπορεί να υπεραντισταθμίσει την ινσουλίνη απελευθερώνοντας υπερβολική ποσότητα ινσουλίνης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεταγευματική υπογλυκαιμία. Νόσος του Addison : Τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με νόσο του Addison έχουν ανεπάρκεια ορμονών που παράγονται από τα επινεφρίδια. Αυτό , με τη σειρά του, μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία ενός ατόμου στην ινσουλίνη.

: Τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με νόσο του Addison έχουν ανεπάρκεια ορμονών που παράγονται από τα επινεφρίδια. Αυτό , με τη σειρά του, μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία ενός ατόμου στην ινσουλίνη. Ινσουλινώματα : Αυτοί οι σπάνιοι, μη καρκινικοί όγκοι στο πάγκρεας μπορούν να προκαλέσουν υπερπαραγωγή ινσουλίνης. Η υπερπαραγωγή, με τη σειρά της, προκαλεί πτώση του σακχάρου στο αίμα. Το ινσουλίνωμα συνήθως προκαλεί υπογλυκαιμία νηστείας, αν και μπορεί να εμφανιστεί και μεταγευματική υπογλυκαιμία.

: Αυτοί οι σπάνιοι, μη καρκινικοί όγκοι στο πάγκρεας μπορούν να προκαλέσουν υπερπαραγωγή ινσουλίνης. Η υπερπαραγωγή, με τη σειρά της, προκαλεί πτώση του σακχάρου στο αίμα. Το ινσουλίνωμα συνήθως προκαλεί υπογλυκαιμία νηστείας, αν και μπορεί να εμφανιστεί και μεταγευματική υπογλυκαιμία. Στρες : Αν και δεν υπάρχει σαφής σύνδεση, το στρες μπορεί να επηρεάσει το σάκχαρο στο αίμα σας επειδή προκαλεί μια έκρηξη αδρεναλίνης, η οποία απελευθερώνει γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίματος από προσωρινές θέσεις αποθήκευσης, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Το στρες μπορεί επίσης να προκαλέσει υπερκατανάλωση τροφής σε ορισμένα άτομα ως απόκριση στην αυξημένη κορτιζόλη, η οποία μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

: Αν και δεν υπάρχει σαφής σύνδεση, το στρες μπορεί να επηρεάσει το σάκχαρο στο αίμα σας επειδή προκαλεί μια έκρηξη αδρεναλίνης, η οποία απελευθερώνει γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίματος από προσωρινές θέσεις αποθήκευσης, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Το στρες μπορεί επίσης να προκαλέσει υπερκατανάλωση τροφής σε ορισμένα άτομα ως απόκριση στην αυξημένη κορτιζόλη, η οποία μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Βαριατρική χειρουργική επέμβαση: Ονομάζεται επίσης χειρουργική επέμβαση γαστρικής παράκαμψης και χρησιμοποιείται συνήθως για σοβαρή παχυσαρκία, μπορεί να οδηγήσει σε αντιδραστική υπογλυκαιμία ως επιπλοκή. Η τροφή περνάει πιο γρήγορα και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η γλυκόζη.

Ονομάζεται επίσης χειρουργική επέμβαση γαστρικής παράκαμψης και χρησιμοποιείται συνήθως για σοβαρή παχυσαρκία, μπορεί να οδηγήσει σε αντιδραστική υπογλυκαιμία ως επιπλοκή. Η τροφή περνάει πιο γρήγορα και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η γλυκόζη. Καθυστερημένη γαστρική κένωση : Πολλά άτομα με διαβήτη έχουν καθυστερημένη γαστρική κένωση, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα ανταποκρίνεται στη γλυκόζη. 14

: Πολλά άτομα με διαβήτη έχουν καθυστερημένη γαστρική κένωση, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα ανταποκρίνεται στη γλυκόζη. 14 Ορισμένοι καρκίνοι : Η ανεπάρκεια ορισμένων πεπτικών ενζύμων ή ορμονών μπορεί να οφείλεται σε χρόνιες παθήσεις όπως ο καρκίνος του παγκρέατος. Αυτά τα ενδοκρινικά προβλήματα επηρεάζουν την ικανότητα του σώματος να διασπά την τροφή. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να μειώσει την ποσότητα γλυκόζης που είναι διαθέσιμη στο σώμα.

unsplash

Διάγνωση

Η αντιδραστική υπογλυκαιμία μπορεί να διαγνωστεί χρησιμοποιώντας μια δοκιμασία ανοχής γλυκόζης από το στόμα (OGTT) ή μια δοκιμασία ανοχής μικτού γεύματος (MMTT). Η OGTT περιλαμβάνει μόνο γλυκόζη. Η MMTT πραγματοποιείται χορηγώντας στο άτομο ένα ρόφημα πλούσιο σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπος. Στη συνέχεια, αξιολογούνται τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης. Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της υπογλυκαιμίας μπορούν επίσης να βοηθήσουν τον γιατρό να αποκλείσει άλλες πιθανές αιτίες των συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ψυχικής υγείας όπως το άγχος.

Θεραπεία

Η θεραπεία για την αντιδραστική υπογλυκαιμία θα εξαρτηθεί από την αιτία. Σε πολλές περιπτώσεις, το σάκχαρο στο αίμα μπορεί να διορθωθεί γρήγορα και δεν χρειάζεται ιατρική περίθαλψη. Ωστόσο, εάν τα συμπτώματα επαναλαμβάνονται, μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας υποκείμενης πάθησης που χρειάζεται θεραπεία. Εάν έχετε ένα επεισόδιο αντιδραστικής υπογλυκαιμίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τροφή για να βοηθήσετε στην αποκατάσταση των φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Αυτό επιτυγχάνεται με τον «Κανόνα του 15-15», ο οποίος περιλαμβάνει την κατανάλωση 15 γραμμαρίων υδατανθράκων ταχείας δράσης και τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα σας 15 λεπτά αργότερα για να δείτε αν τα επίπεδα έχουν ομαλοποιηθεί. Η Αμερικανική Διαβητική Ένωση συνιστά:

Δισκία γλυκόζης ή σωληνάριο γέλης, χορηγούμενα σύμφωνα με τις οδηγίες

115 γραμμάρια χυμού

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη, μέλι ή σιρόπι καλαμποκιού

Σκληρές καραμέλες, ζελέ φασόλια ή ζελεδάκια

Μόλις υποχωρήσουν τα συμπτώματά σας, πάρτε ένα σνακ εάν το επόμενο γεύμα σας απέχει περισσότερο από μία ώρα για να αποτρέψετε την εκ νέου πτώση του σακχάρου στο αίμα σας. Μερικές φορές, συνταγογραφούνται φάρμακα για την αντιμετώπιση της αντιδραστικής υπογλυκαιμίας. Αυτά τα φάρμακα μπορεί να καθυστερήσουν την πέψη των υδατανθράκων ή να μειώσουν την έκκριση ινσουλίνης.

Πρόληψη

Ορισμένες αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής μπορεί να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου αντιδραστικής υπογλυκαιμίας, ακόμη και όταν η αιτία δεν είναι ακόμη γνωστή. Μπορείτε να δοκιμάσετε:

Υιοθέτηση μιας διατροφής με άπαχη πρωτεΐνη, δημητριακά ολικής αλέσεως, λαχανικά, φρούτα και γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών

Τρώτε μικρότερα γεύματα πιο συχνά

Αποφυγή αλκοόλ και ζαχαρούχων αναψυκτικών με άδειο στομάχι

Περισσότερη άσκηση

Διαχείριση του στρες

Αποφυγή κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων ζάχαρης ή επεξεργασμένων υδατανθράκων ταυτόχρονα

Εάν έχετε διαβήτη, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τακτικά το σάκχαρό σας και να διατηρείτε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας υπό έλεγχο.

Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τα συμπτώματά σας και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, καθώς είναι πιθανό να χρειαστούν και φαρμακευτική αγωγή ή άλλα μέτρα.