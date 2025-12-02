Βερβερίνη για απώλεια βάρους: Πρέπει να τη δοκιμάσεις;

Μπορεί η βερβερίνη μπορεί να υποστηρίξει την απώλεια βάρους;

Η ενασχόληση με το βάρος στην εποχή μας έχει κάνει ορισμένους ανθρώπους να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων βοτάνων. Ένα από αυτά που έχει τραβήξει την προσοχή είναι η βερβερίνη. Η βερβερίνη είναι μια ουσία που βρίσκεται σε φυτά και αν και χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, η πρόσφατη δημοτικότητά της οφείλεται στο παρατσούκλι που της αποδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Ozempic της φύσης» για τα πιθανά οφέλη της στην απώλεια κιλών.

Αλλά ανταποκρίνεται το συμπλήρωμα στη διαφημιστική εκστρατεία; Ενώ ορισμένα προκαταρκτικά δεδομένα υποδηλώνουν πιθανές μεταβολικές επιδράσεις, οι τρέχουσες κλινικές δοκιμές δεν έχουν δείξει κλινικά σημαντικά ή διαρκή οφέλη για την απώλεια κιλών. Αν είστε περίεργοι για τη βερβερίνη και πώς μπορεί ή δεν μπορεί να είναι ωφέλιμη για την απώλεια βάρους, θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τους κινδύνους και τις παρενέργειες, καθώς και συμβουλές για τον τρόπο χρήσης της.

Πώς η βερβερίνη μπορεί να υποστηρίξει την απώλεια βάρους

Αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι η βερβερίνη προκαλεί σημαντική μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους, υπάρχουν υποθέσεις σχετικά με το πώς η ουσία μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό. Οι ερευνητές λένε ότι η βερβερίνη μπορεί να θεραπεύσει την παχυσαρκία με μερικούς τρόπους:

Ενεργοποιεί την AMPK. Η πρωτεϊνική κινάση ενεργοποιημένη από τη μονοφωσφορική αδενοσίνη (adenosine monophosphate-activated protein kinase,AMPK ) είναι ένα κυτταρικό ένζυμο, που μερικές φορές αποκαλείται ''κύριος μεταβολικός διακόπτης'', γιατί παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του μεταβολισμού και στη ρύθμιση της ομοιοστασίας της ενέργειας. Όταν τα επίπεδα ενέργειας είναι χαμηλά (π.χ. κατά την άσκηση), η AMPK ενεργοποιείται, προωθώντας διαδικασίες παραγωγής ενέργειας (όπως η οξείδωση λιπαρών οξέων και η πρόσληψη γλυκόζης) και αναστέλλοντας διαδικασίες που καταναλώνουν ενέργεια (όπως η σύνθεση λίπους). Μέσω της ενεργοποίησης της AMPK, η βερβερίνη μπορεί να προάγει την καύση λίπους.

Βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Έρευνα στο Frontiers in Nutrition υποδηλώνει ότι η ενεργοποίηση της AMPK βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Η βερβερίνη μπορεί επίσης να είναι αντιφλεγμονώδης, σημειώνει η έρευνα, βελτιώνοντας περαιτέρω τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Ωστόσο, η βερβερίνη δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τα φάρμακα για τον διαβήτη. Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, ορισμένες μελέτες δείχνουν μικρές βελτιώσεις στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, αλλά αυτές οι επιδράσεις είναι ασθενέστερες από αυτές που παρατηρούνται με τη μετφορμίνη (το φάρμακο για τον διαβήτη)

Μειώνει τη συσσώρευση λίπους. Η βερβερίνη μπορεί να «βραχυκυκλώσει» τη διαδικασία ανάπτυξης των λιποκυττάρων, ουσιαστικά καθυστερώντας τον σχηματισμό νέων λιποκυττάρων και ενεργοποιώντας έναν διακόπτη έτσι ώστε τα λιποκύτταρα να καίνε ενέργεια αντί να την αποθηκεύουν, σύμφωνα με μια ανασκόπηση στο Metabolites . Αυτό μπορεί επίσης να έχει το πλεονέκτημα της μείωσης της συνολικής και της επιβλαβούς LDL χοληστερόλης.

Υποστηρίζει την υγεία του εντέρου. Μια υπόθεση είναι ότι η βερβερίνη αλλάζει τη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου, ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην παχυσαρκία. Με βάση πρώιμες έρευνες (ιδιαίτερα σε ζώα), οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η βερβερίνη μπορεί να βοηθήσει στην ενθάρρυνση της παραγωγής και απελευθέρωσης υγιεινών ενώσεων όπως τα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας.

pexels

Τι σημαίνει αυτό για την παχυσαρκία

Όλα τα παραπάνω ακούγονται πολλά υποσχόμενα, αλλά μεταφράζονται σε διαρκή απώλεια βάρους; Η έρευνα είναι ασυνεπής και ενδεχομένως μεροληπτική και συνολικά, απαιτούνται περισσότερες μελέτες υψηλής ποιότητας για να κατανοηθεί εάν το συμπλήρωμα προκαλεί απώλεια βάρους, σε ποιο βαθμό και με ποιο τύπο σκευάσματος. Επίσης οι περισσότερες μελέτες είναι σχετικά μικρές και μικρής διάρκειας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σύμφωνα με αρκετές μετα-αναλύσεις, τα αποτελέσματα των μελετών για τη βερβερίνη είναι στην καλύτερη περίπτωση ανάμεικτα.

Για παράδειγμα, μια πρόσφατη μετα-ανάλυση σε 12 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές διαπίστωσε ότι η βερβερίνη συνδέθηκε με μείωση της περιφέρειας της μέσης και του ΔΜΣ . Ωστόσο, οι συγγραφείς επισημαίνουν αρκετούς περιορισμούς στις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν, όπως η μεροληψία και η έλλειψη δεδομένων ασφάλειας, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των κλινικών ιατρών να τη χρησιμοποιούν για τους ασθενείς τους.

Επίσης μια συνολική ανασκόπηση 11 μετα-αναλύσεων κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα - η βερβερίνη φαίνεται αποτελεσματική για την μεταβολική υγεία και τη σύνθεση του σώματος, αλλά απαιτούνται ερωτήματα σχετικά με τις μεθοδολογίες στην έρευνα και την ανάγκη για κλινικές δοκιμές υψηλής ποιότητας. Και σε μια ανασκόπηση της υπάρχουσας έρευνας στο BMC Complementary Medicine and Therapies το 2025 , οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι ενώ η βερβερίνη φάνηκε να βελτιώνει διάφορες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας , η μεθοδολογία των ανασκοπήσεων της μελέτης και η ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων ήταν χαμηλή. Έτσι, παρά τον θόρυβο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπάρχουν αρκετά ισχυρά ερευνητικά δεδομένα ή δεδομένα που να υποδηλώνουν ότι η βερβερίνη βοηθά στην απώλεια κιλών.

Παρενέργειες της βερβερίνης

Η βερβερίνη είναι εύκολο να βρεθεί χωρίς ιατρική συνταγή σε φαρμακεία και στο διαδίκτυο, αλλά μόνο και μόνο επειδή διατίθεται χωρίς συνταγή δεν την καθιστά απόλυτα ασφαλή. Στην πραγματικότητα, η βερβερίνη μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές παρενέργειες όπως:

Κοιλιακός πόνος

Φούσκωμα

Δυσκοιλιότητα

Διάρροια

Ναυτία

Επιπλέον, δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι είναι ασφαλές να λαμβάνετε βερβερίνη μακροπρόθεσμα. Επίσης μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα συμπληρώματα ή φάρμακα που παίρνετε. Γι αυτό αάν σκέφτεστε να πάρετε συμπληρώματα βερβερίνης, μιλήστε πρώτα με τον γιατρό σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι εντάξει για εσάς. Μπορείτε επίσης να μιλήσετε με τον φαρμακοποιό σας σχετικά με πιθανές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις. Και όπως συμβαίνει με όλα τα συμπληρώματα διατροφής, να θυμάστε ότι συμπληρώματα όπως η βερβερίνη δεν είναι εγκεκριμένα. Τα συμπληρώματα δεν παρακολουθούνται από τους φορείς για να διασφαλιστεί ότι είναι ακριβώς αυτό που υποτίθεται ότι είναι.

Πρέπει να δοκιμάσετε τη βερβερίνη για απώλεια βάρους;

Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να είστε επιφυλακτικοί μέχρι να προκύψει έρευνα υψηλότερης ποιότητας. Ως διαιτολόγος προσπαθώ να παραμένω ανοιχτή σε αναδυόμενα στοιχεία για την υγεία και την ευεξία, αλλά είναι σημαντικό να θέτουμε ρεαλιστικές προσδοκίες. Η βερβερίνη δεν έχει αποδειχθεί το «μαγικό χάπι» που θα θέλαμε όλοι. Μαζί με την αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια αποτελεί επίσης μια ανησυχία. Για να έχετε ένα υγιές βάρος είναι προτιμότερο να ακολουθήσετε μια ισορροπημένη διατροφή, χωρίς να βασίζεστε σε μαγικά χάπια ή ροφήματα, αλλά ζητώντας ταυτόχρονα τη γνώμη ενός ειδικού.

Τέλος να επισημάνω πως ενώ υπάρχουν έρευνες που υποδηλώνουν ότι η βερβερίνη θεωρητικά μπορεί να υποστηρίξει την μεταβολική υγεία και την απώλεια βάρους, ταυτόχρονα υπάρχουν και σημαντικά προβλήματα με την έρευνα σε όλους τους τομείς και απαιτούνται κλινικές δοκιμές υψηλότερης ποιότητας για να διαπιστωθεί εάν το συμπλήρωμα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική και διαρκή απώλεια βάρους.