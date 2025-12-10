Μύθοι και αλήθειες για το άτμισμα: Ενημερώσου υπεύθυνα για όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Η Greek Vapers Alliance ενώνει τους Έλληνες ατμιστές, ενημερώνει για το άτμισμα και προωθεί την υπεύθυνη χρήση του.

Η Greek Vapers Alliance (GVA) αποτελεί την επίσημη κοινότητα των Ελλήνων ατμιστών και έχει ως αποστολή να προσφέρει υπεύθυνη ενημέρωση γύρω από το άτμισμα. Μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και συνεργασίες με φορείς, η GVA προωθεί την ορθή χρήση του ατμίσματος και διαλύει τους μύθους γύρω από αυτό. Με περισσότερα από 700 ενεργά μέλη, η κοινότητα επιδιώκει να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο και να συμβάλει θετικά στη δημόσια υγεία.

Οι διεθνείς συνεργασίες της Greek Vapers Alliance

Από τον Ιούνιο του 2024, η GVA έγινε επίσημος συνεργάτης της παγκόσμιας κοινότητας World Vapers’ Alliance, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή της σε κοινές διεθνείς πρωτοβουλίες για τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα. Παράλληλα, οργανώνει σεμινάρια και webinars όπου παρουσιάζονται τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράσεις ενημέρωσης της Greek Vapers Alliance φέρνουν κοντά τους ατμιστές, ενημερώνουν το ευρύ κοινό και παροτρύνουν τους καπνιστές να επιλέξουν ασφαλέστερες λύσεις.

Ο άνθρωπος πίσω από την Κοινότητα των Ελλήνων Ατμιστών

Ο Νικόλας Χριστοφίδης είναι ο ιδρυτής και εκπρόσωπος της Greek Vapers Alliance. Ως συντονιστής των δράσεων ενημέρωσης, εμφανίζεται συχνά σε συνέδρια και συνεντεύξεις για να προβάλλει το μήνυμα της κοινότητας. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, σε χώρες με ολοκληρωμένη πολιτική μείωσης της βλάβης που προκαλεί ο συμβατικός καπνός (όπως η Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο) «τα ποσοστά καπνίσματος μειώνονται ταχύτερα, δίνοντας στους ενήλικες πρόσβαση σε ασφαλέστερες εναλλακτικές, όπως το άτμισμα».

Πρόσφατα ο κ. Χριστοφίδης προειδοποίησε ότι η προτεινόμενη απαγόρευση των αρωματικών γεύσεων στα υγρά αναπλήρωσης θα ήταν «επιφανειακή και επικίνδυνη», καθώς τιμωρεί πολλούς πρώην καπνιστές και ενδέχεται να τους αναγκάσει να επιστρέψουν στο κάπνισμα, με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία τους. Με παρεμβάσεις όπως αυτή, υπερασπίζεται τον ανοιχτό διάλογο και τις τεκμηριωμένες πολιτικές για το άτμισμα.

H παραπληροφόρηση και οι στόχοι του 2026

Η Greek Vapers Alliance δίνει έμφαση στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Συγκεκριμένα, πρώτος στόχος της είναι να αποσαφηνίσει ότι το άτμισμα δεν αποτελεί ένα «σκαλοπάτι» προς το τσιγάρο. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι νέοι ατμιστές ήταν ήδη καπνιστές και ότι το άτμισμα έχει βοηθήσει πολλούς ενήλικες να σταματήσουν τελείως το κάπνισμα. Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, η κοινότητα έχει θέσει ως προτεραιότητές της για το 2026 την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των ατμιστών, την επέκταση των εκστρατειών ενημέρωσης, την ανάπτυξη της δικτύωσης με φορείς και την ένταξη νέων μελών.

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της κοινότητας, κάντε την εγγραφή σας στο greekvapersalliance.gr.

Facebook: Greek Vapers Alliance

Instagram: @greekvapersalliance

Εmail: [email protected]

Mobile: +306981678680



