Μπορείς να πίνεις κρασί εάν έχεις διαβήτη;

Παρόλο που τα κόκκινα και τα λευκά κρασιά έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, το κρασί εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο στο σάκχαρο του αίματός σας.

Είτε περνάτε χρόνο με τους φίλους σας είτε απολαμβάνετε μια βραδιά με τον σύντροφό σας, ένας δημοφιλής τρόπος για να χαλαρώσετε είναι να πιείτε ένα ποτήρι κρασί. Ωστόσο, αν έχετε διαβήτη, πιθανότατα αναρωτιέστε αν μπορείτε να απολαύσετε και ένα ποτήρι κρασί μετά το δείπνο. Άλλωστε, ίσως υποθέτετε ότι το κρασί είναι γεμάτο ζάχαρη, καθιστώντας το απαγορευμένο στη διατροφή σας.

Τα καλά νέα, ωστόσο είναι πως το κρασί είναι ασφαλές για άτομα με διαβήτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να πίνετε το ένα ποτήρι μετά το άλλο. Παρακάτω, αναλύω τις επιπτώσεις του κρασιού στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας, ώστε εάν έχετε διαβήτη, να μπορείτε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση.

Πώς το κρασί επηρεάζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας

Το κρασί παρασκευάζεται κυρίως από σταφύλια και μαγιά. Καθώς ζυμώνεται, οι ζύμες καταναλώνουν τη ζάχαρη από τα σταφύλια και δημιουργούν αλκοόλ στο ποτό. Ωστόσο, ορισμένα κρασιά ζυμώνονται λιγότερο ή προστίθεται επιπλέον ζάχαρη για γευστικούς σκοπούς. Αν προτιμάτε κόκκινα και λευκά κρασιά, η περιεκτικότητα σε ζάχαρη είναι χαμηλή. Ένα τυπικό ποτήρι κόκκινο επιτραπέζιο κρασί , για παράδειγμα, έχει περίπου 1 γραμμάριο ζάχαρης ανά μερίδα 125 γραμμαρίων, ενώ το λευκό κρασί τείνει να έχει λίγο πάνω από ένα γραμμάριο στην ίδια μερίδα. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτή η περιεκτικότητα σε ζάχαρη είναι ελαφρώς υψηλότερη από την περιεκτικότητα σε ζάχαρη της μπύρας ή ενός ποτού όπως η τεκίλα ή η βότκα.

Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει στο να υποθέσετε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το σάκχαρο στο αίμα σας όταν πίνετε κόκκινο ή λευκό κρασί. Αλλά υπάρχουν περισσότερα που είναι καλό να γνωρίζετε. Το σάκχαρό σας έχει σημασία, αλλά ένα ποτήρι κρασί έχει μόνο περίπου πέντε γραμμάρια υδατανθράκων. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα; Σε αντίθεση με ό,τι ίσως πιστεύετε, η κατανάλωση κρασιού σε μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να σας θέσει σε κίνδυνο υπογλυκαιμίας -χαμηλού σακχάρου στο αίμα-. Γιατί εάν το πίνετε σε υπερβολική ποσότητα, το συκώτι σας αρχίζει να δίνει προτεραιότητα στο αλκοόλ έναντι του σακχάρου στο αίμα.

Το συκώτι σας, άλλωστε, είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για την απελευθέρωση γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας πέφτουν πολύ χαμηλά. Βοηθά επίσης στην απομάκρυνση του αλκοόλ από το σύστημά σας. Πιο συγκεκριμένα η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να απασχολήσει το συκώτι σας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγή γλυκόζης και, ως εκ τούτου, σε χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Πώς το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική σας υγεία

Το σάκχαρο στο αίμα δεν είναι η μόνη ανησυχία. Γιατί ακόμα κι αν δεν έχετε διαβήτη, το αλκοόλ μπορεί να είναι επικίνδυνο για την καρδιά σας. Το 2022, η World Heart Federation δήλωσε ότι καμία ποσότητα αλκοόλ δεν είναι καλή για την υγεία της καρδιάς, καθώς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για προβλήματα όπως η υπέρταση, οι καρδιακές παθήσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Ορισμένοι οργανισμοί κατατάσσουν επίσης το αλκοόλ ως καρκινογόνο. Μια μελέτη του 2022 από το International Journal of Cancer διαπίστωσε ότι το αλκοόλ θα μπορούσε να αποτελεί άμεση αιτία καρκίνου. Σύμφωνα με το Cancer Research UK , το αλκοόλ μπορεί να συμβάλλει σε υψηλότερο κίνδυνο για επτά διαφορετικούς τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων του μαστού, του παχέος εντέρου, του στόματος, του ήπατος και τριών τύπων καρκίνου του λαιμού.

unsplash

Τα οφέλη της κατανάλωσης κρασιού

Ωστόσο, ορισμένες μελέτες δείχνουν θετικές συσχετίσεις μεταξύ του κρασιού και της βελτιωμένης υγείας. Για παράδειγμα, το κρασί περιέχει υψηλές ποσότητες πολυφαινολών, ενός τύπου αντιοξειδωτικού που βρίσκεται στα φυτά. Ίσως η πιο γνωστή στο κρασί είναι η ρεσβερατρόλη , η οποία είναι γνωστή για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές της ιδιότητες. Τα αντιοξειδωτικά μπορούν να καταπολεμήσουν το οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να βελτιώσει την υγεία της καρδιάς, να διαχειριστεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να ενισχύσει την υγεία του εντέρου.

Σημειώστε, ωστόσο, ότι αν δεν πίνετε κρασί αυτήν τη στιγμή, τα παραπάνω οφέλη δεν είναι αρκετά ισχυρά για να σας ενθαρρύνουν να ξεκινήσετε. Δεν θα έλεγα ποτέ σε κάποιον που δεν πίνει αλκοόλ να ξεκινήσει να το κάνει για τα οφέλη στην υγεία. Θα έχετε περισσότερα οφέλη κάνοντας πράγματα όπως το περπάτημα, ο διαλογισμός και η κατανάλωση περισσότερων λαχανικών.

Πώς να πίνετε κρασί όταν έχετε διαβήτη

Θέλετε να απολαύσετε ένα ποτήρι κρασί; Να είστε προσεκτικοί εάν δυσκολεύεστε να διαχειριστείτε ή να μειώσετε το σάκχαρό σας στο αίμα ή εάν έχετε παθήσεις όπως νευροπάθεια και νεφρικά προβλήματα ως αποτέλεσμα του διαβήτη. Και εάν λαμβάνετε φάρμακα, ειδικά αυτά για την υψηλή αρτηριακή πίεση, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να βεβαιωθείτε ότι το αλκοόλ δεν θα αλληλεπιδράσει με αυτά τα φάρμακα. Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει και θέλετε να απολαύσετε ένα ή δύο ποτήρια, απλώς βεβαιωθείτε ότι πίνετε υπεύθυνα.

Για να διατηρήσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας πιο σταθερά, αποφύγετε τα κρασιά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και συνδυάστε το αλκοόλ με ένα γεύμα ή ένα σνακ. Θα μπορούσατε ακόμη και να μειώσετε το αλκοόλ, γεμίζοντας το ποτήρι σας με μισό αναψυκτικό και μισό κρασί. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε ελέγξει το επίπεδο σακχάρου στο αίμα σας πριν πάτε για ύπνο, καθώς το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδά σας για έως και 12 ώρες μετά την κατανάλωση. Εάν είστε κάτω από 100 mg/dL, φάτε ένα σνακ για να το αυξήσετε.

Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση στο αν πρέπει ή όχι να πίνετε κρασί εάν έχετε διαβήτη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποτρέψετε και να διαχειριστείτε τον διαβήτη. Ενώ η κατανάλωση κόκκινου κρασιού μπορεί να προσφέρει οφέλη για την υγεία, πιείτε το μόνο αν το απολαμβάνετε πραγματικά. Και φροντίστε να απολαμβάνετε πάντα οποιοδήποτε είδος αλκοόλ με μέτρο.