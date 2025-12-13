Η μαύρη σοκολάτα αντιστρέφει… τη γήρανση - Νέα μελέτη αποκαλύπτει τα μυστικά της θεοβρωμίνης

Νέα μελέτη δείχνει ότι η θεοβρωμίνη στη μαύρη σοκολάτα σχετίζεται με βραδύτερη βιολογική γήρανση, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Μήπως η μαύρη σοκολάτα κρύβει το μυστικό για την επιβράδυνση της γήρανσης; Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Aging", η θεοβρωμίνη, μια χημική ουσία που περιέχεται στους κόκκους κακάου και, κατά συνέπεια, στη μαύρη σοκολάτα, μπορεί να έχει αντιγηραντικές ιδιότητες. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η ουσία αυτή συνδέεται με ενδείξεις βραδύτερης βιολογικής γήρανσης σε ανθρώπους.

Η επικεφαλής της μελέτης, Τζορντάνα Μπελ, που ηγείται της ερευνητικής ομάδας επιγενωμικής στο King's College του Λονδίνου, τόνισε ότι η έρευνα αποκαλύπτει «τη σχέση μεταξύ ενός βασικού συστατικού της μαύρης σοκολάτας και της διατήρησης της νεανικής εμφάνισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «δεν λέμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε περισσότερη μαύρη σοκολάτα, αλλά η έρευνα μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς τα καθημερινά τρόφιμα μπορεί να περιέχουν στοιχεία για μια πιο υγιεινή και μακροχρόνια ζωή».

Οι ερευνητές εξέτασαν συνολικά 1.669 συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Οι συμμετέχοντες με υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα παρουσίαζαν βιολογική ηλικία χαμηλότερη από την πραγματική τους ηλικία. Η βιολογική ηλικία είναι ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει την κατάσταση των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων, σε αντίθεση με την χρονολογική ηλικία, και επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής, το περιβάλλον και τη γενετική.

Οι επιστήμονες προσδιόρισαν τη βιολογική ηλικία των συμμετεχόντων μέσω μοτίβων μεθυλίωσης στο DNA, καθώς και από το μήκος των τελομερών, τα προστατευτικά καλύμματα στα άκρα των χρωμοσωμάτων. Τα μικρότερα τελομερή σχετίζονται με προχωρημένη ηλικία και αυξημένο κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση.

Η μαύρη σοκολάτα έχει συνδεθεί στο παρελθόν με οφέλη για την υγεία της καρδιάς, ενώ η νέα μελέτη προσθέτει πιθανές αντιγηραντικές επιδράσεις. Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να κατανοηθεί πλήρως η σχέση μεταξύ της θεοβρωμίνης και της βιολογικής γήρανσης.

Ο αναπληρωτής καθηγητής διατροφής, παχυσαρκίας και συμπεριφορικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Δημήτριος Κουτουκίδης, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, επισήμανε ότι η έρευνα «δεν μας λέει τι συμβαίνει όταν τα επίπεδα θεοβρωμίνης αλλάζουν λόγω της κατανάλωσης περισσότερης ή λιγότερης σοκολάτας και πώς αυτό επηρεάζει την υγεία μας». Πρόσθεσε ότι η προστιθέμενη ζάχαρη και το λίπος στη σοκολάτα μπορεί να αντισταθμίσουν τυχόν οφέλη. «Αν αρέσει στους ανθρώπους, θα πρέπει να το απολαμβάνουν σπάνια και σε μικρές ποσότητες», συμπλήρωσε.

Συνολικά, η μελέτη αναδεικνύει μια συναρπαστική συσχέτιση μεταξύ της θεοβρωμίνης και της επιβράδυνσης της βιολογικής γήρανσης, χωρίς όμως να αποτελεί ακόμη οδηγία για την καθημερινή διατροφή. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα αποτελέσουν βάση για μελλοντικές έρευνες που θα διερευνήσουν πώς η διατροφή μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της νεότητας και της καλής υγείας με την πάροδο των ετών.