Να γυμνάζεστε ή όχι όταν είστε άρρωστοι; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το αν θα γυμνάζεστε ή όχι όταν είστε άρρωστοι εξαρτάται από τα συμπτώματά σας, το πώς αισθάνεστε και την ένταση της προπόνησής σας.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για το πότε είναι εντάξει να ασκείστε με κρυολόγημα ή βήχα, αλλά υπάρχουν ορισμένες γενικές οδηγίες. Γενικά μπορείτε να γυμνάζεστε εάν τα συμπτώματά σας είναι πάνω από τον αυχένα και νιώθετε ότι μπορείτε να το κάνετε. Τα συμπτώματα κάτω από τον αυχένα, ωστόσο, αποτελούν ένδειξη ότι το σώμα σας χρειάζεται ξεκούραση. Αυτό το άρθρο εξετάζει εάν πρέπει ή όχι να ασκείστε όταν είστε άρρωστοι. Εξετάζει τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και της γρίπης για να εξηγήσει πότε είναι ασφαλές να ασκείστε και πότε δεν πρέπει να ασκείστε όταν είστε άρρωστοι.

Ο «έλεγχος λαιμού»

Δεν υπάρχει πολλή έρευνα σχετικά με την άσκηση όταν είστε άρρωστοι. Ωστόσο, οι ειδικοί έχουν κάποιες κοινές οδηγίες που χρησιμοποιούν για να συμβουλεύουν τους ασθενείς που ανησυχούν για το αν θα πάνε στο γυμναστήριο όταν δεν έχουν καλή φυσική κατάσταση. Μία τέτοια κατευθυντήρια γραμμή, βασισμένη σε μια μελέτη του 1996, ονομάζεται «έλεγχος λαιμού»:

Εάν όλα τα συμπτώματα είναι πάνω από τον αυχένα ( συνάχι, φτέρνισμα κ.λπ.), πιθανότατα μπορείτε να γυμναστείτε. Εάν όμως τα συμπτώματα βρίσκονται κάτω από τον αυχένα (έμετος, βήχας, πυρετός, πόνοι στο σώμα κ.λπ.), πιθανότατα δεν θα πρέπει να ασκείστε. Ωστόσο, αυτή η συμβουλή δεν είναι σαφής ούτε υποστηρίζεται από περαιτέρω μελέτες, επομένως είναι χρήσιμο να μάθετε περισσότερα για συγκεκριμένα συμπτώματα και πώς θα μπορούσαν να σας επηρεάσουν κατά την άσκηση.

Ήπια άσκηση για κόπωση

Το επίπεδο ενέργειάς σας είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες για το αν πρέπει ή όχι να γυμνάζεστε. Αν νιώθετε κουρασμένοι και εξαντλημένοι, αφήστε το σώμα σας να ξεκουραστεί και να ανακάμψει πριν ξεκινήσετε ξανά την άσκηση. Αν έχετε ένα απλό κρυολόγημα και το επίπεδο ενέργειάς σας είναι αρκετά φυσιολογικό, πιθανώς είναι εντάξει να ασκηθείτε. Η ένταση της προπόνησης είναι επίσης κάτι που πρέπει να λάβετε υπόψη. Ένα ήπιο μάθημα γιόγκα ή ένα περπάτημα θα πρέπει να είναι εντάξει εάν είστε άρρωστοι, αλλά ίσως να θέλετε να παραλείψετε να κάνετε έντονες ασκήσεις.

Αποφύγετε την έντονη άσκηση με πυρετό

Εάν έχετε πυρετό, μείνετε σπίτι. Έρευνες δείχνουν ότι η έντονη άσκηση με πυρετό μπορεί να σας κάνει να αρρωστήσετε περισσότερο- τόσο πολύ που αυξάνει την πιθανότητα θανάτου σε μελέτες σε ζώα. Οι λόγοι για αυτό είναι πολλοί:

Ο πυρετός αυξάνει την απώλεια υγρών και την αφυδάτωση.

Η άσκηση, εκτός από τον πυρετό, μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματός σας σε επικίνδυνο επίπεδο.

Ο πυρετός εξαντλεί την ενέργειά σας και μειώνει τη μυϊκή σας δύναμη και αντοχή.

Συνήθως δεν είναι δύσκολη απόφαση να παραλείψετε την άσκηση όταν έχετε πυρετό — το κρεβάτι σας πιθανότατα φωνάζει το όνομά σας πολύ πιο δυνατά από το γυμναστήριο. Επίσης όταν έχετε πυρετό, είναι πιθανό να είστε μεταδοτικοί. Αυτό σημαίνει ότι εκθέτετε άλλους ανθρώπους στην ασθένειά σας εάν βρίσκεστε στο γυμναστήριο ή κάνετε κάποιο άθλημα.

pexels

Άσκηση με βήχα

Ο βήχας μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολος από τον πυρετό όταν πρόκειται να αποφασίσετε αν θα ασκηθείτε ή όχι. Εξαρτάται από τον τύπο του βήχα και τα άλλα συμπτώματά σας. Η άσκηση με φλεγματικό βήχα είναι διαφορετική από την άσκηση με ήπιο και ξηρό βήχα. Σύμφωνα με τις συμβατικές συμβουλές ισχύουν τα εξής:

Περιστασιακός ξηρός βήχας : Συνεχίστε την άσκησή σας, αν νιώθετε ότι μπορείτε.

Μέτριος βήχας : Προτιμήστε ελαφριά δραστηριότητα, αν νιώθετε ότι μπορείτε.

Συχνός ή παραγωγικός βήχας : Μην γυμνάζεστε, ξεκουραστείτε μέχρι να βελτιωθούν τα συμπτώματά σας.

Ένας έντονος βήχας επηρεάζει την ικανότητά σας να αναπνέετε. Μια άσκηση που αυξάνει τον καρδιακό σας ρυθμό απαιτεί περισσότερο οξυγόνο - και αυτό είναι δύσκολο να γίνει όταν βήχετε. Αν αποφασίσετε να τρέξετε ενώ βήχετε, ακούστε το σώμα σας. Αν δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε, κάντε ένα διάλειμμα. Το σώμα σας χρειάζεται ξεκούραση για να επουλωθεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Εάν έχετε κάποια χρόνια ασθένεια που επηρεάζει την αναπνοή σας, όπως άσθμα, καρδιακές παθήσεις ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σχετικά με την άσκηση.

Τρέξιμο με καταρροή

Η συμφόρηση και η καταρροή είναι συμπτώματα που εμφανίζονται πάνω από τον αυχένα. Θα πρέπει να μπορείτε να ασκείστε ακόμα κι αν έχετε καταρροή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε άλλα συμπτώματα. Ωστόσο, εάν έχετε επίσης βήχα, πυρετό ή αισθάνεστε εξάντληση, θα πρέπει να αφιερώσετε μια ημέρα ανάπαυσης. Εάν έχετε σημαντική δυσκολία στην αναπνοή λόγω της συμφόρησης, αποφύγετε τις έντονες προπονήσεις και επιμείνετε σε ήπια άσκηση ή ξεκούραση μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα.

Τι γίνεται αν είστε αθλητές;

Αν γυμνάζεστε συνέχεια και είστε σε άριστη φυσική κατάσταση, ίσως να νομίζετε ότι αποτελείτε εξαίρεση — ότι το σώμα σας μπορεί να αντέξει το άγχος της άσκησης ακόμα κι αν είστε άρρωστοι. Και πάλι, η έρευνα δεν έχει οριστικές απαντήσεις, αλλά λάβετε υπόψη τα εξής:

Μεγάλο μέρος της έρευνας που έχει γίνει σχετικά με την άσκηση κατά τη διάρκεια ασθένειας έχει γίνει σε αθλητές, επομένως οι προτεινόμενοι περιορισμοί ισχύουν σίγουρα για εσάς.

Η άσκηση ενώ είστε άρρωστοι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού και ένας τραυματισμός είναι πιθανό να σας κρατήσει εκτός αθλήματος για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από μια παροδική ασθένεια.

Ευτυχώς, μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ασκούνται τακτικά είναι λιγότερο πιθανό να κρυολογήσουν και να αρρωστήσουν γενικά.

Όταν είστε άρρωστοι, όσο σοβαρό κι αν είναι το πρόβλημα, το σώμα σας πρέπει να διαθέσει ορισμένους πόρους για να ξεπεράσει την ασθένεια. Επομένως, η ένταση της προπόνησής σας θα πρέπει να είναι χαμηλότερη λόγω των μειωμένων πόρων που διαθέτει το σώμα σας για άσκηση. Γι αυτό και η σωματική δραστηριότητα τη συγκεκριμένη περίοδο θα πρέπει επίσης να είναι χαμηλότερη. Με αυτόν τον τρόπο, θα βεβαιωθείτε ότι δεν θα βλάψετε τον εαυτό σας.